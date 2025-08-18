الحمل في الثقافات القديمةعادات غريبة تمارسها الحضارات القديمة لضمان سلامة الجنين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 أغسطس 2025 08:18 صباحاً - تؤثر الثقافة بشكل كبير على جميع جوانب الحياة البشرية، والولادة ليست استثناءً. تشمل التأثيرات الثقافية على ممارسات المخاض والولادة طيفًا واسعًا من المواقف والمعتقدات والتقاليد المجتمعية التي تُشكل مجتمعةً كيفية تصور الولادة وإدارتها. حيث تؤثر هذه العناصر الثقافية على خيارات النساء أثناء الحمل، والأساليب المستخدمة أثناء المخاض، وقبول التدخلات الطبية أو رفضها، إذ يُعد فهم هذه الديناميكيات الثقافية أمرًا ضروريًا للأطباء الصحية لتقديم رعاية محترمة وفعالة ومراعية للثقافات.

على مر التاريخ، كانت الولادة تجربة ثقافية عميقة تأثرت بمعتقدات وممارسات المجتمع. وقد تنوعت ممارسات الولادة التقليدية بشكل كبير عبر مختلف الثقافات والفترات التاريخية. في العديد من المجتمعات، تولت النساء إدارة الولادة بشكل أساسي، حيث لعبت القابلات والمولدات التقليديات أدوارًا حاسمة. وهناك أمثلة عديدة من التقاليد التاريخية والثقافية توضح الترابط العميق بين المعتقدات الثقافية وممارسات الولادة. سنستعرض بعض الأمثلة لاستكشاف التقاليد الخاصة بالولادة، كاشفين كيف فهمت مختلف الثقافات معجزة الولادة واحتفت بها. وقد مزج كل تقليد طقوسًا ومعتقدات وممارسات فريدة تركت أثرًا دائمًا على طريقة تعامل المجتمعات مع عملية الولادة عبر التاريخ.

في مصر القديمة: استخدمن العلاجات العشبية والطقوس

في مصر القديمة: استخدمن العلاجات العشبية والطقوس



كانت الولادة تعتبر عملية طبيعية تتم في المنزل، وغالبًا ما تساعدها القابلات اللاتي استخدمن العلاجات العشبية والطقوس للمساعدة في عملية الولادة وضمان سلامة كل من الأم والطفل، وعادةً ما تلد النساء في وضع القرفصاء مدعومًا بمقاعد الولادة أو الطوب. وقد تم تجسيد الحمل على شكل أسطورة، في شخصية تاوريت، التي تجمع بين صفات فرس النهر والتمساح واللبؤة وهي حامل، وكان يُعتقد أنها تطرد الأفعال الشريرة وتضمن الولادة الآمنة، حيث كانت التمائم والتعاويذ التي تحمل صورة تاوريت شائعة الاستخدام من قبل الأمهات الحوامل، مما يؤكد أهميتها في المجتمع المصري كرمز للخصوبة والأمومة وحماية الأسرة.

في اليونان القديمة: استخدمن كراسي الولادة لتسهيل المخاض

كانت عملية الولادة تحت إشراف أسطورة المخاض والولادة إيليثيا، التي كان يعتقد أن لديها القدرة على إطالة المخاض أو تسهيله، مما يجعل وجودها أمرًا بالغ الأهمية أثناء عملية الولادة. علاوة على ذلك، اعتقدت النساء أن الوضع المستقيم يساعد في الولادة وكثيراً ما استخدمن كراسي الولادة لتسهيل المخاض. لعبت القابلات دورًا حاسمًا في تقديم الدعم والرعاية لتسهيل المخاض وكان لديهن معرفة واسعة في استخدام الأعشاب والتقنيات المختلفة للمساعدة في الولادة. كانت الطقوس والصلوات بمثابة ممارسات مهمة أثناء عملية الولادة. تم تقديم القرابين إلى إيليثيا لطلب رضاها وتدخلها. في بعض الأماكن، تم تخصيص أضرحة صغيرة لها، حيث يمكن للنساء الصلاة من أجل ولادة آمنة. كان تأثير الأساطير عميقًا لدرجة أن مدينة إيليثيا في جزيرة كريت سميت باسمها، مما يسلط الضوء على أهميتها في الثقافة والمجتمع اليوناني.

في الصين القديمة: استخدام الوخز بالإبر لتخفيف الألم

في الصين القديمة: استخدام الوخز بالإبر لتخفيف الألم



كانت الولادة تسترشد بمبادئ الطب الصيني التقليدي، والذي يؤكد على التوازن والانسجام داخل الجسم. وكان هدف الطب الصيني التقليدي هو ضمان ولادة سلسة من خلال الحفاظ على توازن الين واليانغ، وكذلك تدفق تشي (طاقة الحياة) عبر الجسم. وشملت الممارسات استخدام الوخز بالإبر لتخفيف الألم وتحفيز المخاض من خلال استهداف نقاط محددة في الجسم. وكذلك استخدام العلاجات العشبية المصممة لدعم صحة الأم وتعزيز مرور الطفل بأمان. كما تم تقديم توصيات غذائية محددة لتغذية الأم وتقوية جسدها أثناء الحمل وبعد الولادة. استخدمت القابلات معرفة الطب الصيني التقليدي لإدارة الألم وتسهيل الولادة، وغالبًا ما يستخدمن تقنيات مثل التدليك والكي لتشجيع الانقباضات وتخفيف الانزعاج. كانت هذه الممارسات متجذرة بعمق في فلسفة التوازن والعمليات الطبيعية، مع التأكيد على النهج الشامل للولادة في الصين القديمة. لقد أظهروا فهمًا عميقًا لاحتياجات الجسم خلال هذه الفترة الحاسمة.

في سلوفينيا القديمة: ارتداء الأوشحة والشالات المطرزة يدوياً

ظهر دور الرجل السلافي، الوقائي تجاه المرأة، وخاصة أثناء الحمل! وإذا لم يتمكن من مشاركة وقته معها، وخاصة في الليل، يجب على المرأة ارتداء ملابسه أو جزء من ملابسه، وإذا لم يكن هناك شيء آخر، فإن الاحتفاظ بحزامه جيد بما فيه الكفاية.

لقد اعتقد السلافيون، أنه في وقت الولادة، ينفتح العالمان العلوي والسفلي في الفضاء الحميم للعائلة، بحيث يمكن لروح الطفل الذي لم يولد بعد دخول هذا العالم، وبالتالي تجد الأم نفسها أيضًا عند مفترق طرق . كل من حضر الولادة يكون أكثر انفتاحًا أيضًا. لذلك، فضل الأسلاف الولادة في أماكن لم يمكثوا فيها طويلاً مثل الحمام أو الساونا.

تم نصح النساء الحوامل قبل الولادة ، بارتداء الأوشحة والشالات المطرزة يدوياً للأسطورة لايما، كل في بيئتها الخاصة من أجل ولادة ناجحة وسهلة وصحة الطفل.

في أمريكا الشمالية: استخدمن الأغاني لتسهيل الولادة

كانت الولادة عادةً حدثًا جماعيًا ومقدسًا مدمجًا بعمق في النسيج الروحي والاجتماعي للمجتمع، وكان لدى القبائل الأمريكية الأصلية طقوس وممارسات محددة مصممة لدعم الأم وضمان سلامة المولود الجديد. غالبًا ما تضمنت هذه الطقوس الصلوات والأغاني واستخدام الأشياء المقدسة لاستدعاء حماية وتوجيه أرواح الأجداد. كان يُنظر إلى الولادة على أنها جانب طبيعي من الحياة، وغالبًا ما شارك المجتمع بأكمله، بما في ذلك أفراد الأسرة والقادة الروحيين، في هذا الحدث أو دعموه. ساعدت القابلات والنساء المسنات في الولادة، حيث قدمن الدعم البدني والعاطفي. استخدمن الأدوية العشبية والتقنيات التقليدية لإدارة الألم وتسهيل المخاض. كانت النساء المسنات موضع احترام باعتبارهن حارسات للحكمة، وفهمن التوازن المعقد بين العوالم المادية أثناء الولادة. تم الاحتفال بقدوم الطفل باعتباره استمرارًا لسلالة القبيلة وإعادة تأكيد للهوية الثقافية.

في أوروبا العصور الوسطى: استخدمن التدليك لمساعدة الأم على الاسترخاء

استخدمن التدليك لمساعدة الأم على الاسترخاء



خلال العصور الوسطى في أوروبا، كانت الولادة تُجرى في المنزل، وكانت القابلات هن المسؤولات الرئيسيات عن عملية الولادة. استخدمن مجموعة من الممارسات التقليدية، بما في ذلك العلاجات العشبية لتخفيف الألم ومنع العدوى، بالإضافة إلى التدليك لمساعدة الأم على الاسترخاء وتشجيع المخاض. كما قدمت القابلات الدعم النفسي والراحة، مما هيأ بيئة مريحة وداعمة للأم أثناء الولادة.

مع تقدم المعرفة الطبية، بدأ دور القابلات بالتراجع مع صعود المهن الطبية التي يهيمن عليها الرجال. برزت مكانة الأطباء، وبدأوا ينظرون إلى الولادة كإجراء طبي لا كعملية طبيعية. أدى ذلك إلى تحول تدريجي نحو مناهج أكثر طبية للولادة. وعزز هذا التغيير التقدم في المعرفة الطبية وتطور تقنيات جراحية جديدة.

في أوروبا عصر النهضة: تحولت الولادة من المنزل إلى المشافي

في أوروبا عصر النهضة: تحولت الولادة من المنزل إلى المشافي



شهدت فترة عصر النهضة تطورًا ملحوظًا في فهم التشريح وجسم الإنسان، مما ساهم في التحول من الولادة المنزلية إلى الولادة في المستشفيات، ورغم بطء هذا التحول، واستمرار العديد من النساء في الولادة في المنزل، إلا أن مفهوم الولادة كان يتغير تدريجيًا. وعكس تزايد مشاركة الأطباء الذكور في عملية الولادة تغيرات مجتمعية أوسع. وكان هناك تأثير متزايد للعلم والطب على الممارسات التقليدية. ومهدت هذه الفترة الطريق للنهج الطبي الحديث للولادة الذي ظهر في القرون التي تلت ذلك.

كيف تم الانتقال إلى طب التوليد الحديث

شهد القرنان الثامن عشر والتاسع عشر تغييرات كبيرة في ممارسات الولادة، وخاصةً في المجتمعات الغربية. وقد أدى تطور طب التوليد الحديث إلى إدخال تدخلات طبية جديدة، عبر الوسائل الآتية:

تم استخدام الملقط الذي مكّن الأطباء من المساعدة في حالات الولادة الصعبة، مما أدى إلى انخفاض معدلات وفيات الرضع.

تم إدخال التخدير على شكل الأثير والكلوروفورم في منتصف القرن التاسع عشر ثورة في عملية الولادة من خلال تخفيف الألم أثناء المخاض، مما جعل الولادة تجربة أقل إيلامًا للعديد من النساء.

تم تعزيز فهم تشريح الجنين وتطوير تقنياتٍ لتوليد الأطفال بأمان.

تم التأكيد على أهمية النظافة في الوقاية من العدوى أثناء الولادة من خلال إدخال ممارسات غسل اليدين بمحاليل الجير المكلور في منتصف القرن التاسع عشر.

طرأ تحول تدريجي من الولادات المنزلية التي تُشرف عليها القابلات إلى الولادات في المستشفيات التي يُديرها الأطباء. وقد تأثر هذا التحول بتنامي الثقة بالعلوم الطبية. فقد بدأ الناس يعتقدون أن المستشفيات تُوفر بيئات أكثر أمانًا بفضل توفر المعدات الطبية والكوادر الطبية المُدربة.

حسّنت التطورات الطبية نتائج رعاية الأم والوليد، وخفّضت معدلات الوفيات، إلا أنها أدت أيضًا إلى تراجع دور القابلات التقليديات. وقد أدى تزايد الطابع الطبي للولادة إلى تهميش القابلات والممارسات التقليدية.

عشرات النصائح لولادة طبيعية بدون آلام تعاملي معها تكسبي الأمان