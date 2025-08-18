أثر الإفراط في الأجهزة الذكية على نمو دماغ الطفل وصحته العقلية..

تأثير الشاشات في نمو دماغ الطفل

طفل صغير يحمل الجوال بين يديه

تأخر نمو الدماغ: الدراسات أظهرت أن المناطق المسؤولة عن اللغة والانتباه في الدماغ تتأثر سلباً.

ضعف التركيز: التنقل السريع بين الصور والألوان يجعل الطفل غير قادر على التركيز في مهام بسيطة.

مشاكل في الذاكرة: الإفراط في المحتوى البصري يعوق الدماغ عن معالجة المعلومات وتخزينها.

التأثير في السلوك والمهارات الاجتماعية

الطفل مع الشاشة ينعزل عن أصحابه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 أغسطس 2025 08:18 صباحاً - من المشاهد التي باتت مألوفة في البيوت: جلوس الطفل ساعات أمام شاشة هاتفه أو جهازه اللوحي أو التلفاز، من دون أن يمل أو يطلب التوقف، و-يا للأسف!- بعض الأهل يرون هذا المشهد حلاً سريعاً لإبقاء الطفل هادئاً، ويغفلون أن خلف هذه الدقائق الهادئة يتراكم خطر حقيقي على صحة الابن العقلية والجسدية وحتى التعليمية والاجتماعية؛ حيث أكدت دراسات عديدة أن الإفراط في استخدام الشاشات يضر بنمو الدماغ عند الأطفال ويؤثر في سلوكهم بشكل خطير قد لا يظهر إلا بعد سنوات.اللقاء والدكتور محمود شعبان أستاذ علم الاجتماع الذي يوضحوسبل التعامل معه.الطفل يقضي في المتوسط ما بين 4 و7 ساعات يومياً أمام الشاشات، وهي مدة تفوق كثيراً الحد المسموح به.التوصيات العالمية لوقت الشاشة حسب العمر تؤكد:، يُفترض ألا يتعرضوا للشاشات أبداً، ممنوع تماماً باستثناء مكالمات الفيديو العائلية.ساعة واحدة يومياً كحد أقصى.لا بُدَّ من وضع جدول متوازن بين وقت الشاشة والنوم والدراسة والنشاط البدني.الأطفال في سنواتهم الأولى يطورون مهاراتهم من خلال التفاعل الحسي والحركي المباشر مع البيئة، في حين أن الجلوس لساعات أمام الشاشة يحرمهم من هذه الفرص.حيث يقل تواصله مع الأسرة والأصدقاء؛ ما يضعف مهاراته الاجتماعية.: بعض الألعاب والبرامج التي تحتوي على مشاهد عنف تؤدي إلى تكرار هذه السلوكيات في الواقع.الانتقال المستمر بين مقاطع الفيديو القصيرة، يخلق نمطاً من قلة الصبر والحاجة إلى التحفيز المستمر.

أسباب عدوانية الأطفال التي تحتاج إلى علاج هل تودين التعرف إليها؟

الأضرار الصحية الجسدية للإفراط في الشاشات

طفل يقترب من الشاشة بعينيه

قصص من قلب العيادات الطبية

كيف نحد من استخدام الشاشات في حياة الطفل؟

أم تشارك طفلتها المشاهدة

وضع قواعد واضحة، تحديد أوقات معينة يومياً لوقت الشاشة وعدم تجاوزها. البدائل التفاعلية، تشجيع الطفل على اللعب الحر في الهواء الطلق أو ممارسة الهوايات. المشاركة العائلية، مشاهدة المحتوى مع الطفل ومناقشته بدلاً من تركه وحيداً أمام الشاشة. إبعاد الأجهزة عن غرفة النوم، خاصة قبل ساعتين من النوم.

ماذا لو كان الطفل متعلقاً جداً بالشاشة؟

طفل متعلق بالشاشة

تقليل الوقت يومياً بضع دقائق حتى الوصول إلى الحد المسموح.

تقديم مكافآت صغيرة عند الالتزام بالقواعد.

شغل وقته بأنشطة ممتعة مثل الرسم، الألعاب اليدوية، أو قراءة القصص.

تقليل استخدامنا الشخصي للأجهزة أمامهم يعلمهم بالقدوة؛ إذ من الصعب أن نطلب من الطفل الابتعاد عن الهاتف إذا كنا نحن لا نفعل ذلك.

قلة الحركة مع تناول الوجبات أمام الشاشة تؤدي إلى زيادة الوزن.الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يعوق إفراز هرمون النوم "الميلاتونين"؛ ما يجعل الطفل ينام بصعوبة ويستيقظ مرهقاً.الاستخدام المطول يؤدي إلى إجهاد العين والإصابة بقصر النظر في سن مبكرة.الوضعيات الخاطئة أمام الأجهزة تسبب مشاكل هيكلية على المدى الطويل.عن أثر الشاشات، تروي إحدى الأمهات أن طفلها البالغ من العمر أربع سنوات بدأ يعاني من تأخر في النطق لأنه يقضي ساعات طويلة أمام مقاطع الكارتون، وعندما عرضته على الطبيب أكد أن السبب الرئيسي هو قلة تواصله اللفظي مع المحيطين به.وفي قصة أخرى لطفل في السابعة من عمره، وقد أُصيب بزيادة كبيرة في الوزن بعد أن أصبح يقضي معظم يومه في ألعاب الفيديو؛ ما تطلب تدخلاً طبياً عاجلاً لتصحيح نمط حياته.التحرر من الإدمان على الأجهزة ليس سهلاً. إليك خطوات تدريجية:الأجهزة الذكية أداة رائعة إذا استُخدمت باعتدال، لكنها ليست مربية ولا بديلة عن التواصل الإنساني.الطفل يحتاج إلى عينيك وصوتك واحتضانك أكثر من أي شيء آخر.كل دقيقة يقضيها أمام الشاشة يمكن أن تُستبدل بها دقيقة لعب أو حديث أو قصة تشكل ذكرياته وشخصيته.الحل ليس في منع التكنولوجيا بالكامل، بل في إدارتها بحكمة؛ حتى لا تتحول إلى عدو صامت يسرق طفولته.