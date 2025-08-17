9 علامات خطيرة أثناء الحمل يجب التعامل معها فوراً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 10:02 صباحاً - يجب على النساء الحوامل للمرة الأولى، أو اللواتي يخططن للحمل أن يتجنبن خرافات الحمل؛ للحصول على حمل صحي. فخلال فترة الحمل، هناك العديد من الأشياء التي يجب مراعاتها بدءاً من الرعاية اليومية، والصحة، إلى المشاكل المتعلقة بعلامات الخطر والأعراض الجسدية المزعجة؛ لذا من المهم للأمهات الحوامل أن يعرفن بالتفصيل بعض المعلومات حول الحمل. فيما يلي وفقاً لموقع "بولد سكاي" بعض معلومات الحمل التي من المهم معرفتها؛ حتى تكوني مستعدة بشكل أفضل للحمل.

علامات الحمل

إذا واجهتِ أعراض الحمل يجب إجراء اختبار الحمل المنزلي- الصورة من موقع Freepik

واحدة من العلامات الرئيسية التي تدل على أنكِ قد تكونين حاملاً هي غياب الدورة الشهرية وظهور أعراض الحمل الأخرى، وهي آلام الثدي، أو الغثيان، أو القيء، أو كثرة التبول، أو الشعور بالتعب.

إذا واجهتِ هذه الأعراض المختلفة، فيجب إجراء اختبار الحمل المنزلي؛ وإذا كانت النتيجة سلبية، فأنتِ لستِ بالضرورة حاملاً، أو من الممكن أنكِ أجريتِ اختبار الحمل بطريقة خاطئة، وبالتالي فإن النتائج لا تزال سلبية.

للتأكد، يجب عليكِ إجراء اختبار حمل مرة أخرى في غضون أسبوع إلى أسبوعين، أو مراجعة طبيب التوليد الخاص بكِ للتأكد.

تعرفي إلى المزيد حول أعراض الحمل في أول عشرة أيام

التغيرات التي تحدث في الجسم

هناك العديد من التغيرات الجسدية، التي يمكن أن تحدث في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. بدءاً من التغيرات في شكل الثدي، زيادة كثافة التبول، التعب المفرط، الرغبة في تناول أطعمة معينة، إلى الإمساك.

تعتبر بعض هذه التغييرات طبيعية خلال المرحلة المبكرة من الحمل، لذلك لا داعي للقلق وفي المقابل، إذا كانت بعض هذه التغيرات الجسدية تعيق أنشطة الأم الحامل، فمن الأفضل الذهاب إلى الطبيب.

جدول فحوصات الحمل المنتظمة

يجب إجراء فحوصات الحمل الروتينية طوال فترة الحمل، ويُنصح بفحص الحمل مرة واحدة شهرياً خلال الأشهر الستة الأولى من الحمل. بعد ذلك، تزداد إلى مرة كل أسبوعين في الشهر السابع والثامن من الحمل ومرة، واحدة في الأسبوع في الشهر التاسع من الحمل؛ للتأكد إذا كان حملكِ طبيعياً وصحياً. وفي المقابل، يُنصح بإجراء فحوصات الحمل بشكل متكرر إذا كان لديكِ الحالات التالية:

الحمل بعمر 35 سنة أو أكبر

الإصابة ببعض الأمراض، مثل: الربو، أو ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكري، أو مرض الذئبة، أو فقر الدم، أو السمنة

التعرض للإجهاض من قبل

وجود مضاعفات الحمل أو معرضة لخطر الولادة المبكرة

يمكن للفحوصات الروتينية أن تساعد الأطباء على مراقبة حالة الأم والجنين، وكذلك منع حدوث أشياء غير مرغوب فيها. وبصرف النظر عن ذلك، يمكن للأطباء أيضاً الكشف المبكر عن وجود تشوهات أو مشاكل في الحمل، بحيث يمكن إجراء العلاج على الفور.

مواجهة الغثيان الصباحي

تُصاب الحامل بالغثيان في الأشهر الثلاثة الأولى-الصورة من موقع AdobeStock

غثيان الصباح هو حالة من الغثيان والقيء تحدث عادة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل؛ على الرغم من استمراره لدى بعض النساء الحوامل أيضاً طوال فترة الحمل، ويعتقد بأن التغيرات الهرمونية في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل هي أحد الأسباب.

لذلك لا تتفاجئين إذا كنتِ تعانين من الغثيان والقيء كل يوم تقريباً؛ حتى عندما تشمين رائحة الطبخ القوية، ولكن يمكنكِ التغلب على ذلك ببساطة؛ حيث لا يتطلب الغثيان الصباحي علاجاً طبياً خاصاً، ويمكن علاجه بالطرق التالية:

تناول وجبات أصغر على مدار اليوم.

تناول الأطعمة سهلة الهضم وقليلة الدهون، وتجنب الأطعمة الحارة والدهنية وذات الرائحة القوية أو النفاذة.

تناول المزيد من الماء.

شرب ماء الزنجبيل الدافئ.

تناول وجبات خفيفة بانتظام، ولكن اختاري وجبات خفيفة صحية.

استنشاق زيت الأوكالبتوس أو تناول حلوى النعناع.

إذا كان من الصعب أن يهدأ غثيان الصباح أو كان شديداً؛ لدرجة تجعلك ضعيفة وغير قادرة على تناول الطعام، استشيري الطبيب على الفور؛ لأنه قد يكون هذا علامة على أنكِ تعانين من التقيؤ الحملي المفرط، الذي قد يسبب الجفاف ويُعرض الحمل للخطر.

أطعمة يجب تجنّبها

خلال فترة الحمل، من المهم تلبية الاحتياجات الغذائية عن طريق تناول الأطعمة الصحية للنساء الحوامل. ومع ذلك، كوني حذرة، هناك عدة أنواع من الأطعمة التي يجب تجنبها، ويعد الطعام النيء أو غير المطبوخ جيداً أحد الأطعمة التي يجب عليكِ تجنبها أثناء الحمل. وذلك لأن الطعام النيء يمكن أن يحتوي على بكتيريا السالمونيلا وطفيليات التوكسوبلازما، التي لها عواقب سلبية على كل من الأم والجنين؛ مثل إصابة الأم بحمى التيفوئيد أو التسمم الغذائي للجنين، أو تهدد نمو الجنين كالإصابة بالعيوب الخلقية، والتأثيرات السلبية على الدماغ أو العينين وحتى التسبب في الإجهاض.

تجنبي أيضاً تناول الفواكه أو الخضار غير المغسولة، وكذلك الحليب غير المبستر والمنتجات المصنعة. وبصرف النظر عن ذلك، قللي من تناول المأكولات البحرية التي تحتوي على الزئبق، مثل التونة.

معرفة عمر الحمل

لا توجد طريقة مؤكدة لمعرفة اليوم الأول من الحمل. وفي المقابل، غالباً ما يستخدم الأطباء يوم آخر دورة شهرية؛ لتحديد عمر الحمل، ويمكن أيضاً استخدام هذا التاريخ للتنبؤ بموعد الولادة المتوقع للطفل.

لذا، عندما تخططين للحمل، لا تنسي تدوين تاريخ اليوم الأول من الدورة الشهرية كل شهر، وقومي أيضاً بتدوين فترة خصوبتك وآخر مرة قمتِ فيها بالعلاقة الزوجية.

قد يهمكِ الاطلاع على حساب عمر الحمل والجنين

طريقة نوم جيدة ومريحة

عندما تصلين إلى الشهر الخامس من الحمل، لا ينصح لكِ بالنوم على الظهر، وتعد أفضل طريقة للنوم أثناء الحمل هي النوم على الجانب اليسار. وبصرف النظر عن كونه أكثر راحة، فإن النوم بهذه الطريقة، يمكن أن يُحسن الدورة الدموية والتغذية للجنين؛ ولتسهيل النوم على جانبك، حاولي وضع وسادة لدعم معدتكِ وخصركِ. `

علامات خطر الحمل

عندما تكونين حاملاً، هناك العديد من العلامات التي يجب أن تكوني على دراية بها. استشيري الطبيب فوراً في حالة حدوث الأمور التالية:

الغثيان والقيء المفرط

الجنين لا يتحرك بشكل نشط

نزيف

الصداع الذي يصاحبه عدم وضوح الرؤية ويحدث بشكل مستمر

آلام شديدة في المعدة

حمى

ألم عند التبول

الانقباضات قبل الأسبوع 37 من الحمل

تورم في الساقين أو الوجه أو اليدين أو جزء واحد فقط من الجسم يحدث فجأة

في النهاية قومي بإعداد نفسكِ بأفضل طريقة ممكنة، ولا تصدقي الكثير مما يقوله الناس عن الحمل؛ لأن هناك العديد من الخرافات المتعلقة بالحمل منتشرة، وإذا كانت لديكِ أسئلة أو تريدين التأكد من صحة معلومات الحمل التي تسمعينها من أشخاص آخرين، فلا تترددي في سؤال طبيبك.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.