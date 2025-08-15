تجربتي في التعامل مع كل مشكلة من مشاكل الحمل بدءاً من الشهر الأول حتى الولادة

تجربتي في تجاوز مشاكل الثلث الأول من الحمل

غثيان الحمل

اعلمي أنه بعد ثبوت الحمل من خلال الفحوصات تبدأ بعض الأعراض في الظهور عليكِ؛ لتأكيد الحمل، وتصبح هذه الأعراض دلالة على أن الحمل يسير بشكل طبيعي، فمثلاً من أهم هذه الأعراض ظهور أعراض القيء والغثيان ويُعرف الغثيان الحملي بأنه دليل على صحة الحمل، ما لم تكن أعراضه مبالغاً فيها، ففي بعض الحالات قد تزيد حدته في حال الحمل بتوأم، ولكن بعض أنواع الحمل غير الطبيعي قد تؤدي إلى أعراض غثيان حملي زيادة عن الحد المألوف.

لاحظي أن من مشاكل الحمل التي قد تظهر في الثلث الأول من الحمل الشعور بالتعب والخمول، ويعد ذلك الشعور ضمن أعراض تؤكد وجود حمل، وكذلك الشعور بألم وتورم في الثديين أي احتقانهما، بالإضافة إلى الشعور بحرقان في المعدة مع المعاناة من الإمساك المزعج، والذي يظهر أيضاً مع اقتراب موعد الولادة، ويكون السبب في كل مرة هو بطء حركة الأمعاء وتأثر الجهاز الهضمي بالتغيرات الهرمونية.

حاولي أن تتناولي بعض المقرمشات المملحة قبل أن تتحركي من السرير وبمجرد أن تفتحي عينيك صباحاً؛ لكي تقللي من إفراز حمض المعدة، كما يساعدك كثيراً شرب الكثير من الماء؛ لكي تقللي من أعراض الدوار، ويجب عليكِ عدم تغيير هيئة وشكل جسمك فجأة؛ لكي لا تُصابي بالدوخة، وقد يحدث أن تسقطي لو قمت بحركة مفاجئة، وذلك حسبما أشارت بذلك الطبيبة التي قدمت لي هذه النصائح خلال فترة حملي، ويمكنك الإكثار أيضاً من تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على الألياف الطبيعية، والتي تزيد من حركة الأمعاء وتقليل تناول السكريات والمعجنات للتخلص من الإمساك المزعج.

تجربتي في تجاوز مشاكل الثلث الثاني من الحمل

زيادة وزن الحامل

اعلمي أن هناك مشكلات أخرى قد تظهر مع بداية الشهر الرابع وسوف تنتهي مثلاً أو تقل تدريجياً، مشكلة الغثيان والشعور بالدوار، ومن المشاكل التي سوف تظهر لديك في الثلث الثاني من الحمل مشكلة المعاناة من الالتهابات البولية ونزول الإفرازات النسائية بكثرة، وهي حالة طبيعية يمكن التعامل معها بالإكثار من شرب الماء، وكذلك العناية بالنظافة الشخصية وارتداء الملابس الداخلية المصنوعة من القطن الخالص.

لاحظي أن زيادة حجم البطن والثديين تعد ظاهرة صحية وطبيعية، فسوف تحقق الحامل في حالة الحمل الطبيعي زيادة في الوزن تصل إلى واحد كيلو جرام شهرياً، كما أن زيادة حجم الثديين يبدأ؛ لتشكيل الحليب؛ حيث يزداد نمو الغدد اللبنية، وقد تشعر الحامل ببعض الألم في الثديين وكذلك تلاحظ نزول سائل شفاف ويجب عدم الضغط على الحلمتين أو محاولة التخلص منه.

توقعي أن تُصابي بتشنجات في الساقين، وهذه علامة طبيعية تحدث بسبب زيادة وزن الجنين وزيادة ما يحيط به من سوائل، والتي تضغط بدورها على الأوعية الدموية والأعصاب التي تمتد إلى الساقين، وغالباً ما تبدأ لديك أعراض الشعور بالتشنج خلال الليل، وتزداد مع اقتراب موعد الولادة، وقد تحدث بعض التقلصات في الساق خلال طلق الولادة أيضاً.

لاحظي أن علامات التمدد على الجلد سوف تظهر بشكل واضح خاصة في منطقة البطن والفخذين، وهذه نتيجة طبيعية لزيادة الوزن، وسوف يعود الجلد إلى طبيعته بعد الولادة، ويجب ألا تتأثر نفسيتك بهذا المظهر، ويمكن استخدام المرطبات المناسبة فوقها خلال الحمل، أما بعد الولادة فتسهم الرياضة في إخفاء آثار تمدد الجلد بشكل كبير.

تجربتي في تجاوز مشاكل الثلث الثالث من الحمل

تغذية الحامل

اعلمي أن أهم ظاهرة صحية طبيعية سوف تواجهك في الثلث الثالث من الحمل هي التعرض لما يُعرف بالطلق الكاذب؛ حيث يُطلق عليه أيضاً مصطلح "تقلصات براكستون هيكس"، وتنسب هذه التقلصات إلى الطبيب الذي اكتشفها، وتؤدي عدة أسباب إلى حدوثها، فقد تحدث هذه التقلصات بسبب هيئة وشكل رأس الجنين؛ حيث من الطبيعي أن ينزل رأس الجنين إلى الأسفل، فتشعر الحامل بتحجر بطنها وتصلبه، مما يؤدي لحدوث هذه التقلصات التي تبدو عادية ولا داعي للقلق من حدوثها، ولكنها قد تزداد حدة وتُسمى بالطلق بسبب وجود أكياس على أحد المبيضين لدى الحامل، وتزيد الأعراض في حالة التهاب المثانة والمسالك البولية لدى الحامل، ويرى الأطباء أن مثل هذه التقلصات مفيدة للحامل؛ لأنها تساعد وتعزز فرص الولادة الطبيعية، وفي بعض الأحيان قد تكون خطرة لو زادت حدتها، وفي حال عدم القدرة على الوقوف لفترة طويلة.

توقعي أن تُصابي أيضاً بآلام الظهر، وهي شكوى طبيعية بسبب تمدد الجنين وضغطه على عضلات الظهر، وبالتالي يمكن أن تقومي بالاسترخاء وعدم الوقوف لفترات طويلة، وفي حال الوقوف الطويل يمكن التبديل بين الساقين، بمعنى أن تقفي في كل مرة على ساق واحدة وإراحة الساق الأخرى.

توقعي أيضاً أن يعود إليكِ الشعور بحرقان المعدة وحدوث ضيق تنفس، مما يؤدي إلى المعاناة من صعوبة فى النوم، والسبب هو ضغط الجنين على الحجاب الحاجز وكبر حجمه، وبالتالي سوف ترتفع المعدة إلى الأعلى وتعودين للشعور بالحرقة وحدوث ما يُعرف بالارتداد المريئي، ويمكن تلافي هذه الحالة من خلال رفع الجذع لأعلى عن طريق وسادة، وكذلك تجنب النوم على الظهر، ويفضل النوم على الجانب الأيمن مع مباعدة الساقين بواسطة وسادة طرية.

لاحظي أن ظاهرة كثرة التبول هي ظاهرة طبيعية تحدث مع اقتراب الولادة، وذلك بسبب ضغط الجنين على الحوض والمثانة خصوصاً، وسوف تكثرين من الذهاب إلى الحمام، ويصبح نومك مزعجاً بسبب حاجتك للاستيقاظ ليلاً، ولا يمكن تفادي هذه المشكلة، ولكنها سوف تنتهي مع الولادة بالطبع، ويمكنك تحملها فقط لأنها نتيجة طبيعية لكبر حجم الجنين.

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 08:10 صباحاً - من الطبيعي أن تمر المرأة الحامل بعدة مشاكل صحية، وكذلك بعض العوارض المزعجة خلال فترة الحمل، التي قسمها الأطباء إلى ثلاثة أثلاث؛ حيث يتكون كل ثلث من ثلاثة أشهر، ولذلك فكل ثلث يتميز أو يُعرف بعدة أعراض تمر بها معظم الحوامل، ويمكن أن تكون طبيعية وتنتهي دون مخاطر أو مضاعفات، في حال اتبعت المرأة الحامل بعض النصائح والإرشادات للتعامل معها.استطاعت إحدى النساء الحوامل أن تتفادى مشاكل الحمل بدءاً من الشهر الأول، أي مع ظهور فحوص تأكيد الحمل وحتى موعد الولادة، وذلك من خلال عدة نصائح بسيطة ولكنها فعالة. وقد أكدت تلك المرأة الحامل التي حرصت على نقل تجربتها أنها استعانت بطبيبة النساء والولادة الاستشارية هبة عطا الله؛ حيث قدمت لها ولقارئات "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها خلاصة تجربتها فيبدءاً من الشهر الأول حتى الولادة من خلال عدة نصائح في الآتي: