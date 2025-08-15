الوجبات السريعة سُم بطيء لأطفالنا: وتأثيرات أخرى على المناعة والنموّ!

- 1/8
كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 08:10 صباحاً - مع الصيف وحرارة الجوّ والإجازة الطويلة، وجلوس الأطفال بالمنزل، يزداد الطلب على الوجبات الجاهزة أو الأطعمة المصنّعة؛ ما يتسبب في معاناة بعض الأمهات بالقلق والانزعاج، بينما تميل بعضهن لعدم الرغبة في دخول المطبخ وتجهيز الوجبات لأطفالها. وفي المقابل، نجد أن الأطعمة المصنّعة يسهل إعدادها ولا تأخذ وقتاً طويلاً. و مطاعم الوجبات السريعة على ناصية كلّ شارع؛ مما يجعل الطفل يحصل على وجبته في دقائق معدودة!
إذن، بالنسبة للأهل هي حلٌّ سريع، وجاذبية الطعم وألوانه المُغرية، تجعل الطفل يُقبل عليها ويطلبها باستمرار. لكن ما لا يعرفه الكثيرون- كما تقول الدكتورة ماجدة العربي، اختصاصية التغذية والصحة العلاجية- أن أضرار الوجبات السريعة على صحة ونموّ الطفل بجانب الأطعمة المُصنّعة، أشبه بالسُم البطيء، و الإكثار منها قد يُضعف جهازه المناعي ويمهّد الطريق للأمراض المزمنة. هيّا تتبعي تفاصيل المشكلة وستجدين الحل الأكيد.الوجبات السريعة: أطعمة تُعد بسرعة، غنية بالدهون المشبعة غالباً، تحوي كميات من الصوديوم، السكريات والسعرات الحرارية الفارغة، مثل: البرجر، البطاطس المقلية، البيتزا، والمعجنات. ولا ننسَ الألوان الصناعية التي تُضيف جاذبية للطفل في الشكل والمذاق.
الأطعمة المصنّعة: تشمل النقانق، الشيبسي، الحلويات المغلّفة، والمشروبات الغازية التي تحتوي على إضافات صناعية ومواد حافظة. لهذا فالأطعمة مُغرية بطعمها وسهولة تحضيرها، لكنها تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الطفل.
سر انجذاب الأطفال للوجبات السريعة
وهناك التأثير النفسي للوجبات السريعة على الأطفال؛ حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن الإفراط في تناوُل هذه الأطعمة، قد يرتبط بزيادة القلق والاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين، بسبب التغيّرات الكيميائية التي تحدث في الدماغ بسبب هذه الأطعمة.السكري من النوع الثاني: بسبب زيادة مقاومة الجسم للأنسولين.
ارتفاع ضغط الدم: نتيجة تناوُل كميات كبيرة من الملح والصوديوم.
أمراض القلب: تراكُم الدهون في الشرايين منذ سن مبكّر.
أمراض الجهاز الهضمي: مثل الإمساك المزمن واضطرابات القولون.
قصتان تعكسان الخطر
إذا اعتاد الوالدان تناوُل الوجبات السريعة باستمرار؛ فمن الصعب إقناع الطفل بعكس ذلك.
على المدرسة منع بيع الشيبسي والمشروبات الغازية في المقاصف.
تقديم وجبات صحية متوازنة، وتوعية الأطفال من خلال الأنشطة والبرامج التثقيفية.1. إعداد جدول أسبوعي للوجبات الصحية.
2. تقليل الأطعمة المصنّعة تدريجياً حتى لا يشعر الطفل بالحرمان.
3. الاحتفاظ بوجبات خفيفة صحية في المنزل، مثل الفواكه المجففة والمكسرات.
4. تشجيع الطفل على ممارسة الرياضة أو الأنشطة الحركية يومياً.
غذاء صحي لطفل قوي
الوجبات السريعة ليست مجرد وجبة عابرة؛ بل هي عادة قد تؤثّر على صحة الطفل لسنوات. الرسالة الأهم للأهل، هي أن الغذاء الصحي هو أساس بناء مناعة قوية وجسم سليم.
تذكّري دائماً، أن كلّ مرة تختارين فيها طعاماً صحياً لطفلكِ؛ فأنتِ تحمينه من مرض محتمل في المستقبل. استبدلي بالسرعة والجاذبية اللحظية، خيارات تدعم صحته ونموّه، مثل:
البروتينات: من اللحوم البيضاء، الأسماك، البيض والبقوليات.
الكربوهيدرات الصحية: مثل الحبوب الكاملة والبطاطس المسلوقة.
الخضروات والفواكه: لتوفير الفيتامينات والمعادن والألياف.
الدهون الصحية: من زيت الزيتون، المكسرات، والأفوكادو. وأن تكون الكمية محدودة.
ألّا تتعدى مرة كلّ عدة أسابيع: مع موازنتها بوجبات صحية أخرى في اليوم نفسه.
* ملاحظة من«الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.
