بسرعة مذهلة.. 8 علاجات وطرق مجربة لتحفيز نمو شعر طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 09:59 صباحاً - كأمٍّ، من المثير حقاً مشاهدة طفلكِ ينمو ويتطور، ويعد نمو الشعر ليس استثناءً، وعادةً ما يأمل الآباء أن ينمو شعر أطفالهم بكثافة، ولكن كثافة الشعر ليست مؤشراً على صحة الطفل بشكل عام، ويعد أهم ما يجب الانتباه إليه هو ضمان نمو طفلك بشكل جيد وصحي، بما يتناسب مع مراحل نموه. إليكِ وفقاً لموقع "raisingchildren" عدة طرق لمساعدة شعر طفلك على النمو بسرعة وصحة وكثافة، وأسباب عدم نمو الشعر للأطفال.

أسباب عدم نمو الشعر للأطفال

الجينات تؤثر على نمو شعر الطفل وصحته-الصورة من موقع Freepik

إذا كان شعر طفلكِ مصدر قلق لكِ، فهناك العديد من العوامل التي قد تُسبب عدم نمو شعره بشكل صحيح، فالجينات هي أحد العوامل التي تؤثر على نمو شعر الطفل وصحته، تماماً كما تُحدد ما إذا كان شعر الطفل سيكون مستقيماً أم مجعداً.

علاوة على ذلك، ينمو شعر الطفل بمعدل 0.6 إلى 1.2 سم فقط شهرياً، وبناءً على ذلك، ينمو شعره حوالي 10-15 سم فقط سنوياً.

وفي المقابل هناك العديد من الأشياء التي يمكنكِ القيام بها؛ لمساعدة شعر طفلكِ على النمو بسرعة، والحفاظ على صحته وكثافته، ومنع تساقطه.

ربما تودين التعرف إلى كيفية معرفة لون شعر طفلك؟

طرق لتحفيز نمو شعر طفلك

انتبهي لنظام طفلك الغذائي

بالنسبة للأطفال الأكبر سناً أو الرضّع، الذين يبدأون بتناول الأطعمة الصلبة، يمكنكِ تقديم أطعمة تدعم نمو الشعر الصحي.

حاولي إضافة أطعمة مثل سمك السلمون، والحليب، والبيض، والفواكه، والخضروات الغنية بفيتامين ب1، ول-سيستين، وأوميغا 3، والزنك، والحديد؛ حيث تساعد هذه العناصر الغذائية في الحفاظ على صحة بشرة وشعر طفلك.

قصّي شعر طفلك

يعتقد الكثيرون بأن قص شعر طفلكِ بشكل متكرر، يجعله أكثر كثافةً، ولكن هذا الافتراض ليس صحيحاً تماماً؛ حيث يُحدد سُمك الشعر بشكل كبير بالعوامل الوراثية، ويعد قص شعر طفلكِ أيضاً مفيدٌ للحفاظ على فروة رأسه نظيفةً من الأوساخ وقشرة الرأس.

غسل الشعر بالشامبو

اختاري شامبو مناسباً للأطفال، وتجنبي استخدام الشامبوهات التي قد تُهيّج عيونهم، وانتبهي أيضاً إلى تكرار غسل الشعر بالشامبو؛ لأن الإفراط في استخدامه قد يُسبب تهيجاً لفروة رأس طفلكِ.

يمكنكِ غسل شعر طفلكِ بانتظام بإضافة شامبو لطيف مُخصص للأطفال وخلطه بالماء الدافئ، ودلكي فروة رأس طفلكِ بلطف بحركات دائرية باستخدام أطراف أصابعكِ، سيساعد ذلك على إزالة الأوساخ والزيوت من فروة الرأس وتحفيز بصيلات الشعر.

أخيراً، اشطفي رأس طفلكِ بالماء الدافئ، وجففيه بمنشفة ناعمة ونظيفة. بعد غسل شعر طفلك بالشامبو، تجنبي استخدام مجفف الشعر، وبدلاً من ذلك، اتركي شعر طفلك يجف في الهواء.

لوشن شعر مخصص للأطفال

يُعدّ لوشن الشعر من منتجات العناية بالشعر المُوصى بها للأطفال لدعم صحة شعرهم، وعليكِ الحرص على اختيار لوشن شعر يحتوي على فيتامين هـ للحفاظ على صحة الشعر وفروة الرأس.

كما يُمكن للوالدين اختيار لوشن شعر مُخصص للأطفال، يحتوي على مكونات طبيعية، مثل زيت اللوز، الذي يُرطب فروة الرأس والشعر بأمان.

يمكنكِ استخدام لوشن الشعر قبل تمشيط شعر طفلكِ أو عند الحاجة. الاستخدام المُنتظم للوشن يُساعد في الحفاظ على صحة شعر طفلكِ.

نوم الطفل على ظهره

احرصي على عدم نوم طفلك على ظهره كثيراً-الصورة من موقع Freepik

من أسباب بطء نمو الشعر كثرة نوم طفلك على ظهره، إلى جانب كون النوم على الظهر أكثر عرضة لتسطح الرأس عند الأطفال، يزيد هذا أيضاً من احتمالية عدم نمو شعرهم. ويعود ذلك إلى التلامس المستمر بين الرأس والوسادة، مما يعيق نمو الشعر بشكل غير مباشر.

لذلك، احرصي على عدم نوم طفلك على ظهره كثيراً، وقومي بتغيير طريقة الاستلقاء على بطنه، لمنع الاحتكاك المطول بين رأسه والوسادة.

زيت شعر للأطفال

يُعتبر زيت جوز الهند الطبيعي مُفيداً في العناية بشعر طفلكِ كما يُمكن لزيت جوز الهند الطبيعي للأطفال أن يمنع تساقط الشعر، ويُضيف لمعاناً؛ فإذا كان طفلكِ يُعاني من قشرة الرأس، يُمكن لزيت جوز الهند أن يُساعد في علاجها؛ حيث يحتوي زيت جوز الهند على مستويات عالية من الدهون المُشبعة والحديد وفيتامين ك وفيتامين هـ، والتي تُحفز نمو الشعر.

يُحافظ زيت شعر الأطفال هذا أيضاً على رطوبة الشعر، ويمنع القشرة؛ ولتحسين نمو الشعر، يمكنكِ وضع زيت جوز الهند على رأس طفلكِ عدة مرات أسبوعياً واتركيه لمدة ٢٠ دقيقة تقريباً، ثم اشطفي شعر طفلكِ بالماء الدافئ.

استخدام زيت إكليل الجبل

يعد زيت إكليل الجبل مُكوّناً طبيعياً، ثبتت فعاليته في تعزيز نمو الشعر، خاصةً عند استخدامه بانتظام، ضعي كمية صغيرة على فروة الرأس ودلكيها بلطف عدة مرات أسبوعياً في المقابل، تأكدي من أن طفلك لا يعاني من حساسية تجاه هذا المُكوّن.

علاجات مناسبة

يعد دواء المينوكسيديل من أفضل أدوية علاج تساقط الشعر، ويُوضع مباشرةً على فروة الرأس، ويُستخدم غالباً لعلاج تساقط الشعر، ويمكن استخدام هذا الدواء للأطفال بجرعات منخفضة تحت إشراف الطبيب.

يعد الدواء فعالاً جداً في زيادة كثافة الشعر عند استخدامه بانتظام وهو آمن بشكل عام، ولكنه قد يُسبب تهيجاً خفيفاً لفروة الرأس.

في النهاية يجب الانتباه إلى أنه مع الرعاية والتغذية المُناسبة، يُمكن أن ينمو شعر طفلك الصغير بشكل صحي وكثيف.

قد يهمكِ الاطلاع على ما هي أسباب الثعلبة عند الأطفال وكيفية التعامل معها؟

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.