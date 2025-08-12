ألغاز ممتعة للأطفال بعمر 7 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 07:40 صباحاً - الطفل في سن السابعة هو عمر الذهاب للمدرسة، وهو الوقت الحاسم لاكتساب مهارات مهمة بشكل كبير، ربما احتل فيها الطفل مكانةً خاصةً؛ لهذا فإن الوعي بالخصائص التطورية للطفل في سن السابعة، في المجالات الجسدية، والإدراكية، والعاطفية، والاتصالية من الضروريات.

ويتم ذلك من خلال مراقبة المهارات الأساسية المتوقع اكتسابها في فترات معينة، وكذلك فهم خصائص تطور الطفل؛ ما يوفر لك خارطة طريق حول كيفية التفاعل مع الطفل في كل مرحلة، وذلك بالاعتماد إلى عدة طرق منها الألغاز التي تناسب هذا السن، وتقوي مداركه بطريقة ممتعة، نعرضها عليك في هذه السطور.

من أين أتت الألغاز؟

بدأت الألغاز من سومر القديمة، حوالي عام 2350 قبل الميلاد، حيث نُقشت بعض أقدم الألغاز المعروفة على ألواح طينية بالخط المسماري. لم تكن هذه الألغاز للتسلية فحسب، بل استُخدمت للتعليم، واختبار الحكمة، واللعب بالكلمات. صحيح أنها ليست سهلة الفهم، وتبدو غريبة على آذاننا المعاصرة، إلا أن تلك التي اكتُشفت وتُرجمت لا تزال تتعلق بموضوعات يسهل علينا تمييزها، مثل مدرسة، أو فأس، أو فأر.

بعد مرور ألف عام، نجد ألغازاً في قلب الأساطير الإسكندنافية. تُعَدُّ مسابقة ألغاز الملك هايدريك من أبرز أحداث ملحمة هيرفار الأيسلندية ، التي تعود إلى حوالي القرن الثالث عشر، حيث يُختبر الملك من قِبل أودين. وكما هي الحال مع ألغاز السومريين، لا تُفهم جميعها في العصر الحديث.

حتى شارلمان، الذي حكم الفرنجة في القرن الثامن، استمتع بألعاب الألغاز في بلاطه. أقنع ألكوين، عالم رياضيات ورجل دين وباحث لامع من يورك، بالانضمام إلى بلاطه. ابتكر ألكوين ألغازاً ومسائل منطقية لشارلمان، بما في ذلك لغز النهر الشهير، الذي لا يزال يُستمتع به حتى اليوم. وهو: يصل مسافر إلى ضفة نهر، برفقة ذئب، وعنزة، وملفوف. لحسن الحظ، يجد قارباً صغيراً قريباً، يتسع بالكاد لحمله وشيء آخر -إما الذئب، أو الماعز، أو الملفوف. لكنه سرعان ما يدرك وجود مشكلة: إذا ترك الماعز وحده مع الملفوف، فسيأكله الماعز؛ وإذا ترك الذئب وحده مع الماعز، فسيأكله الذئب. لكن الذئب لا يكترث بالملفوف. كيف يمكن للمسافر عبور النهر بأمان مع الثلاثة -الذئب، والعنزة، والملفوف- دون أن يُؤكل أي شيء، بأقل عدد ممكن من الرحلات؟

ألغاز تقوي بديهة الأطفال في سن السابعة

السؤال: أنا طويل القامة في شبابي، وقصير القامة في شيخوختي. ما أنا؟

الجواب: شمعة!

السؤال: ما الشيء الذي لديه مفاتيح ولكن لا يستطيع فتح الأقفال؟

الجواب: بيانو!

السؤال: ما الشيء الذي له أرجل ولكنه لا يمشي؟

الجواب: الكرسي!

السؤال: ما الشيء البرتقالي، وله قمة خضراء، ويبدو مثل الببغاء؟

الجواب: جزرة!

السؤال: ما الشيء الذي يمكنك التقاطه ولكن لا يمكنك رميه؟

الجواب: نزلة برد!

السؤال: ما الشيء الذي له وجه ويدان ولكن ليس له ذراعان أو أرجل؟

الجواب: ساعة!

السؤال: ما الشيء الذي له عين واحدة ولكنه لا يستطيع الرؤية؟

الجواب: إبرة!

السؤال: ما الذي يجب كسره قبل أن تتمكن من استخدامه؟

الجواب: بيضة!

السؤال: ما الشيء الذي له قلب لكنه لا يعيش؟

الإجابة: الخس.

السؤال: شيء تأكله ساخناً وتستمتع به في الشتاء، ما هو؟

الجواب: الشاي "أو الحساء".

ألغاز تجذب انتباه الأطفال في سن السابعة

السؤال: أنا لستُ حياً، لكن بإمكاني النمو. ليس لديَّ رئتان، لكني أحتاج إلى هواء. ما أنا؟

الجواب: نار!

السؤال: ما الذي يجب الاحتفاظ به حتى يتم إعطاؤه؟

الجواب: الوعد!

السؤال: ما الشيء الذي له أسنان ولكنه لا يستطيع العض؟

الجواب: المشط!

السؤال: ما الشيء الذي لديه كلمات ولكنه لا يتكلم أبداً؟

الجواب: الكتاب!

السؤال: ما الشيء الذي يصعد إلى الأعلى ولكنه لا ينزل أبداً؟

الجواب: عمرك!

السؤال: ما الشيء الأسود والأبيض الذي يمكن قراءته من كل جانب؟

الجواب: جريدة!

السؤال: شيء نأكل منه ولكن لا يُؤكل، ما هو؟

الجواب: الطبق.

السؤال: شيء إذا مشى لا يعود، ما هو؟

الجواب: الزمن.

السؤال: ما الشيء الذي كلما أخذت منه كبر؟

الجواب: الحفرة.

السؤال: شيء في السماء وليس في الماء، وفي الماء وليس في السماء، ما هو؟

الجواب: حرف الميم.

السؤال: ما الشيء الذي له لسان ولا يتكلم؟

الجواب: الحذاء

ألغاز تسلي الأطفال في عطلة الصيف

السؤال: شيء تراه في الليل 3 مرات، وفي النهار مرة واحدة؟

الجواب: حرف اللام.

السؤال: ما الشيء الذي يسمع بلا أذن ويتكلم بلا لسان؟

الجواب: الهاتف.

السؤال: شيء لونه أصفر وفيه بياض، نأكله على الفطور؟

الجواب: البيض.

السؤال: يطير بلا أجنحة ويبكي بلا عيون، ما هو؟

الجواب: السحاب "أو المطر".

السؤال: شيء يملأ الغرفة ولكن لا يمكن رؤيته؟

الجواب: الهواء.

السؤال: أختفي في الماء ولا أبتلُّ، ما أنا؟

الإجابة: الظل "أو الصورة المنعكسة".

السؤال: شيء له رأس وليس له عقل، ما هو؟

الإجابة: الدبوس "أو المسمار".

السؤال: ما الشيء الذي لا يمشي إلا بالضرب؟

الإجابة: المِسْمار.

السؤال: شيء تملكه أنت لكن يستخدمه الآخرون أكثر منك، ما هو؟

الجواب: اسمك.

السؤال: ما الشيء الذي يقرصك ولا تراه؟

الجواب: الجوع.

السؤال: ما الشيء الذي ينام وعينه مفتوحة؟

الجواب: السمك.

فوائد الألغاز في تعليم الأطفال

الألغاز أداة تعليمية مفيدة جداً للأطفال؛ فهي ليست مسلية فحسب، بل تُساعد أيضاً على تطوير مهارات التعلم وحل المشكلات المهمة، ومن بين الفوائد العديدة للألغاز يمكننا تسليط الضوء على:

تنمية مهارات التفكير النقدي. تُساعد الألغاز الأطفال على تنمية مهارات التفكير النقدي لديهم من خلال حثهم على تحليل المعلومات، والتفكير المنطقي، وإيجاد حلول إبداعية للمشكلات.

تحسين مهارات حل المشكلات: عند مواجهة لغز، يجب على الأطفال تحديد المشكلة، والتفكير في أساليب وإستراتيجيات مختلفة لحلها، وإيجاد حل.

تنمية الإبداع: تُنمِّي الألغاز الإبداع والخيال، وهي مهارات مفيدة جداً في مجالات مثل العلوم والرياضيات، وكذلك في مجال التواصل عند الأطفال.

تحسين الذاكرة والتركيز: يتطلب حل الألغاز الانتباه للتفاصيل وحفظ المعلومات.

تشجيع العمل الجماعي والتعاون: يمكن حل العديد من الألغاز ضمن فرق؛ ما يعزز التعاون بين الطلاب ويعزز العلاقات الاجتماعية داخل الفصل.

تعزيز الثقة بالنفس وتقدير الذات: عندما يحلُّ الأطفال لغزاً، يشعرون بالفخر بإنجازاتهم ومهاراتهم.

تحسين التواصل: من خلال الألغاز، يتعلم الأطفال كلمات جديدة تُثري مفرداتهم.

