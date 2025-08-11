أغرب أكلة طلبها الأطفال: بيتزا بالآيس كريم أو ساندويتش مخلل مع شوكولاتة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 12:58 مساءً - يبدأ الأطفال الصغار في تطوير تفضيلات الأطفال الغذائية مع تقدمهم في العمر، وهي عملية متقلبة تختلف كثيراً من طفل إلى آخر. قد يحب الطفل الانتقائي نوعاً من الطعام لفترة ثم يرفضه تماماً، ثم يعود إليه فجأة، وقد يحصل العكس. أو، لأسابيع، قد يأكلون نوعاً أو اثنين من الأطعمة المفضلة ويرفضون أي شيء آخر.

والمشكلة أنه على الرغم من إتاحة خيارات الطعام الصحي؛ تجدين أن طفلك يميل لتناول المأكولات الغريبة، وللطرافة اخترنا قصصاً من بعض الأمهات اللواتي روين لنا أغرب ما يطلب أطفالهن، لتناوله، وماذا كانت ردة فعلهن.

ابني العبقري وبيتزا الكورن فليكس

تروي إحدى الأمهات: "ابني زياد كان من عشاق البيتزا، والكورن فليكس المقرمش مع الحليب. وفي أحد الأيام، حين كانت العائلة تستعد لتناول البيتزا على العشاء، قام زياد بعرض فكرة "عبقرية” من وجهة نظره: حيث رش حفنة كبيرة من الكورن فليكس فوق البيتزا الساخنة. والنتيجة؟ أصوات قرمشة غير معتادة، ومزيج بين الجبن الذائب ورقائق الذرة. الجميع في العائلة ترددوا في التجربة، لكن زياد كان سعيداً باكتشافه العظيم، إلى درجة أنه سماها: بيتزا الفطور".

أنا وأطفالي الغرباء

تروي إحدى الأمهات: "عندما كنت في المدرسة الإعدادية، كنت أصنع "أكياس بيتزا" من بسكويت مملح مطحون، صلصة حارة، بيبروني، وجبنة موزاريلا مبشورة. أضعها في كيس ساندويتش وأهرسها. ولديَّ ابني في عمر السبع سنوات، يشرب الكاتشب. زجاجة الكاتشب تكفيه أسبوعاً واحداً فقط، أو أسبوعين إذا لم أُحضِّر له عشاءً يتناول معه الكاتشب. فيما ابني الآخر يحب الخبز المحمص مع الجبن الكريمي والخردل والسجق والمربى. وفي إحدى المرات، تناول أيضاً كرواسون مع شوكولاتة ومايونيز. يا إلهي! وعندما كان طفلاً كان مهووساً بدرج التوابل. كنا نحصره بثلاث توابل في كل وجبة. وكان يختار خلطات غريبة -الكمون في الزبادي، والقرفة على الخضروات. وكان يقول إنه يحبها. على أي حال، كنا نتركه يفعل ما يشاء".

قوس قزح الأرز بالمارشميلو الملون

لا يحب ابني فؤاد الحلويات التقليدية، لكنه يعشق الأرز الأبيض. وفي يوم من الأيام، وجد كيس مارشميلو ملون على الطاولة، فقرر أن يضيفه إلى طبقه من الأرز الساخن. المارشميلو بدأ يذوب ويتحول إلى خليط لزج بألوان قوس قزح، وكأن الطبق خرج من فيلم كرتوني. الغريب أن فؤاد أنهى الطبق كله، وطلب مني أن "أكتب الوصفة” حتى لا تضيع.

معكرونة بصلصة الكاكاو

رفض ابني الذي لا يتجاز خمس سنوات أن يتناول المعكرونة بالصلصة الحمراء المعتادة، وأصر أن تكون الصلصة من الكاكاو والسكر. اعترضت في البداية، لكنني قررت أن أتركه يخوض التجربة لأرى النتيجة، تذوقتها معه وكانت النكهة غريبة جداً، لكن ابني التهم الطبق بسرعة، وأعلن أنه سيطلق عليها اسم "المعكرونة الحلوة".

همبرغر الآيس كريم.. أكلتها في قمة السعادة!

تجد إحدى الأمهات، أن وضع الآيس كريم داخل البرغر أو الكرواسان لم يعُد غريباً؛ فقد بتنا نجد الكثير من المطاعم تقدم هذه العروض، لكنها تستدرك: "هذه الوجبة لم تكن مألوفة منذ سنوات، وابنتي كانت تحب الهمبرغر والآيس كريم بالدرجة نفسها. وعندما ذهبنا إلى مطعم للوجبات السريعة، سألت النادل بجدية: “هل أستطيع الحصول على همبرغر مع آيس كريم الفراولة بدل الخس والطماطم؟”.

الجميع ضحك، لكن النادل وافق على التجربة. ابنتي كانت في قمة السعادة وهي تتناول مزيج البرغر الساخن مع الآيس كريم البارد، بينما كنا أنا ووالدها نعتقد أن هذا يغذي مخيلتها لابتكار المزيد من الأكلات".

سلطة الحلوى على مزاجها!

في حفل يوم ميلاد ابنتي، كان هناك طبق سلطة خضار تقليدي على الطاولة. ابنتي البالغة من العمر خمس سنوات قررت أن السلطة "حزينة” وتحتاج لشيء مبهج؛ فدخلت المطبخ، ومن دون أن يراها أحد قامت بإضافة قطع من الحلوى الملونة (الجلي بينز) والجيلي، ثم خلطتها مع الخيار والطماطم. كل الضيوف في الحفل رفضوا التجربة، لكن ابنتي كانت سعيدة بسلطتها “الاحتفالية”.

لا تستغربوا... شوربة الكنافة

تقول إحدى الأمهات: "تخيلوا أن طفلاً يطلب شوربة الكنافة! هذا ما حصل مع ابنتي ذات السنوات الـ6 ، التي كانت شغوفاً بطلب الكنافة وتناولها، حتى إنني صرت أحضِّر لها كنافة صحية في البيت، لكنني في أحد الأيام وبينما كنت أحضر حساء الخضار. قررت ابنتي أن الحساء يحتاج لمزيد من “النضارة” –على حد تعبيرها– فقامت بوضع قطعة كنافة مع الشوربة، والنتيجة كانت طبق شوربة بطعم غريب جداً، لكن ابنتي كانت فخوراً بأنها اخترعت "شوربة لذيذة بالحلويات".

ساندويتش البطاطس المهروسة والمربى

كان ابني يحب البطاطس المهروسة إلى درجة أنه أراد أخذها معه إلى المدرسة، لكنني قلت له إنها لا تصلح كساندويتش. بينما هو لم يستسلم ولم يَحِدْ عن عناده؛ فوضع البطاطس المهروسة بين شريحتين من الخبز مع مربى الفراولة!

الطعم بالنسبة له كان مزيجاً من الحلو والمالح، أما بالنسبة لأصدقائه في المدرسة؛ فكان سبباً في ضحك استمر أياماً.

غرائب الحليب بالبصل

هذه القصة ربما تكون أغرب ما في القائمة. كما تقول إحدى الأمهات وتتابع: "ابنتي ذات الـ14 عاماً كانت مريضة بنزلة برد، وسمعت أن البصل مفيد، لكنها لم تكن تحب أكله مطبوخاً؛ فقررت أن تضع شرائح البصل في كوب الحليب الدافئ وتشربه “مثل الشاي”. النتيجة لم تكن شهية أبداً، لكنها كانت مقتنعة أن هذا “الدواء” سيساعدها على الشفاء بسرعة.

ابنتي تهوى عصير المخللات

عندما كنت صغيرة، كنت أتناول الخبز المحمص المغمس بعصير البرتقال. يا إلهي، كان لذيذاً جداً. كنت مهووسة به. فيما كانت أمي تكرهه. لم أستطع التغميس إلا إذا أدارت أمي ظهرها، لأخذت قضمة من الخبز المحمص المغموسة في عصير البرتقال وطعمه لا يزال في فمي. كما كنت أيضاً أحب (وما زلت أحب) شطيرة زبدة الفول السوداني والمخللات، أو زبدة الفول السوداني والجبن. وفوجئت بابنتي الكبرى مغرمة بعصير المخللات. كانت تشربه من البرطمان حتى أمسكتها وقلت لها إنه ممنوع عليها شربه قبل أن تنتهي من جميع المخللات؛ لأن الأمر لا يقتصر على برطمانها فقط. فيما ابنتي التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات تقريباً تحب أكل شرائح الزبدة، تحب لفها في شريحة خس، فقط لأننا نطعم الأوراق للأرنب!".

يتناول وجبة الفطور طوال اليوم

تتعجب إحدى الأمهات؛ لأن ابنها لديه قاعدة ذهبية: "الفطور هو أفضل وجبة في أي وقت من اليوم. كان يطلب البيض المقلي مع البانكيك واللبن حتى في العشاء. مرة، قرر أن يخلط كل شيء في طبق واحد: بانكيك، بيض، زبدة الفول السوداني، ومربى العنب. المشهد لم يكن مشهياً، ولا يمكن فهم ما هو".

يا إلهي شطائر زبدة الفول السوداني والخردل

تقول إحدى الأمهات: "عندما كنت في الثامنة تقريباً، أقنعني أبناء عمومتي الأكبر سناً بكثير بأن شطائر زبدة الفول السوداني والخردل رائجة. أثنوا عليها كثيراً، وصنعوا بعضها لأنفسهم ليأكلوها أمامي. نجح مقلبهم، وأقنعت نفسي بأن شطائر زبدة الفول السوداني والخردل لذيذة. لقد أكلت هذا الشيء لمدة عام.

يا إلهي، ابنتي كذلك تأكل زبدة الفول السوداني والمربى، لكنني أعتقد أن ذلك فقط لأنها ملتصقة ببعضها. وأفضل من زبدة الفول السوداني مع الخردل، حتى ابني مهووس بالكاتشب، يمكنه أن يأكل أي شيء بالكاتشب وفي النهاية يضع المزيد من الكاتشب في طبقه ويأكله بالملعقة، في مرحلة ما كان يأكل الفراولة مع الكاتشب أيضاً، لكن لحسن الحظ توقف الآن".

طلبت ساندويتش الشوكولاتة والمخلل

تروي إحدى الأمهات قصتها مع ابنتها جوانا ذات الأربع سنوات: "كانت تجلس بجواري في المطبخ، حين رأت على الطاولة عبوة شوكولاتة قابلة للدهن ومرطبان مخلل. فجأة، قالت بكل ثقة: "ماما، أريد ساندويتش شوكولاتة... ومعه مخلل".

توقعت أنها تمزح، لكنها كانت جادة، وأصرت على خلط الطعم الحلو مع المالح والحامض. النتيجة؟ أن ابتسامة عريضة ارتسمت على وجهها، من أول قضمتين، ثم قالت لي: "ماما الساندويتش لذيذ جداً، لماذا لا تصنعين لي منها كل يوم؟!".

بينما كنت أحاول ألا أضحك، كنت مستغربة جداً أي طعم لذيذ وجدته في هذا المزج الغريب، والأغرب أنها استمرت على هذه الحال لمدة سنة!".

ما البيكا؟.. وما الأطعمة التي تُقصد بها؟

كل ما تقدم من التجارب، يبدو طبيعياً أمام رغبة بعض الأطفال بتناول الثلج، التراب، الفحم، الطباشير، الشعر، الورق، الصابون ومسحوق الغسيل بعض الأشياء الأخرى. هذه العادة تنتشر بين الأطفال الصغار بعد عمر السنة ونصف السنة. تُعرف هذه العادة بـ"البيكا" وهي اضطراب نفسي وغذائي في آنٍ تدفع الطفل إلى تناول هذه المواد الضارة.

أسباب البيكا

السبب الحقيقي وراء البيكا غير معروف، إلا أن خبراء علم النفس وأطباء الأطفال يضعون بعض الأسباب في الحسبان وهي:

حرمان الطفل من حنان الأم.

تعرض الطفل إلى العنف الأسري.

نقص فيتامين ج من الجسم.

نقص عنصر الحديد من الجسم.

سوء التغذية.

إن الطفل المصاب بالبيكا الذي يلجأ إلى تناول هذا النوع من المواد، يعاني عادةً من شحوب الوجه ولا يمكنه معاودة نشاطه ولعبه كالسابق. كما أن هذه المواد قد تحتوي على سموم عديدة، تؤدي إلى انسداد أمعاء الطفل؛ وبالتالي تعرضه للخطر الصحي.

ما علاج البيكا؟

يمكن أن يحتاج الطفل المصاب بالبيكا إلى علاج نفسي وغذائي في آنٍ. يكون العلاج النفسي عبر خضوعه لجلسات متعددة مع طبيب متخصص. أما العلاج الغذائي لطفلك فيتضمن علاجاً لنقص الحديد أو الفيتامين ج عبر إعطاء الطفل مكملات غذائية تحتوي على هذه العناصر والتركيز على الأطعمة التي تحتويها. كما يجب على الأم إعطاء الأهمية اللازمة لطفلها وإحاطته بالحب والحنان والالتزام بتعليمات الطبيب من أجل مساعدته على تخطي هذا الاضطراب.

لماذا يطلب الأطفال أكلات غريبة

على الرغم من أن هذه القصص تبدو مضحكة، فإن وراءها بعض التفسيرات: