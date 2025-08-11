ليس مجرد رياضة ... إليك 7 فوائد صحية للجمباز لطفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 11:00 صباحاً - إذا لاحظتِ أن طفلكِ نشيطٌ ويواجه صعوبةً في البقاء ساكناً، فشجعيه على تجربة رياضة الجمباز؛ فقد تُمكّن هذه الرياضة الأطفال من القفز والتسلق والجري، مما يُتيح لهم تفريغ طاقتهم. تُقدّم الجمباز فوائد ليس فقط من حيث التطور الحركي، بل أيضاً في مهاراتهم الاجتماعية.

على الجانب الآخر إن رياضة الجمباز نشاط بدني أساسي لجميع الرياضات لأنها تساعد على تعليم طفلك كيفية الحركة والتدحرج والقفز والتأرجح والالتفاف، وهذه الحركات مهمة لصحة الأطفال ورشاقتهم، كما أنها تُعدّ تمريناً رائعاً لتوازن طفلك، ويمكن للأولاد والبنات تجربة هذه الرياضة ابتداءً من عمر 18شهراً، وإليك وفقاً لموقع "webmd" فوائد الجمباز لنمو الأطفال وتطورهم.

يُحفّز النمو المعرفي

الجمباز يُمكن تكييف حركاته مع عمر الطفل وقدراته-الصورة من موقع AdobeStock

يمكن تدريب وتحسين القدرات المعرفية للأطفال بطرق مختلفة، ومنها الجمباز لأنه يُمكن تكييف حركاته مع عمر الطفل وقدراته، وتُدرّب حركاته نصف الدماغ الأيمن والأيسر في آنٍ واحد.

فيعد الجانب الأيسر من الدماغ مسؤولاً عن المهارات التحليلية، بينما الجانب الأيمن مسؤول عن الإبداع وعندما يتبع الأطفال حركات الجمباز، يتم تدريب كلا جانبي الدماغ.

على سبيل المثال، عندما يتبع الطفل تعليمات المدرب بالتعليق على عمود، يفكر دماغه الأيسر في كيفية تجنب السقوط في حين أن الجانب الأيمن من الدماغ يتخيل الحركات لتنفيذها.

تحسين صحة العظام

تُحفّز حركات الجمباز صحة عظام الأطفال وتُحسّنها، فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن لاعبي الجمباز يمتلكون نسبة معادن عظام أعلى من أولئك الذين لا يمارسون الرياضة مطلقاً.

فقد تستخدم رياضة الجمباز أوزاناً تُنمّي عظام الأطفال، مما يجعلها أقوى ويُلاحظ هذا التأثير طوال مرحلة البلوغ إذا مارس طفلك رياضة الجمباز بانتظام منذ سن مبكرة.

تنسيق الحركات

يُختبر تنسيق حركات الأطفال بشكل كبير عند اتباعهم توجيهات المدربين على سبيل المثال، يُنصت الطفل إلى تعليمات المدرب بمد ذراعيه أثناء المشي بشكل مستقيم، كما تُشجّع هذه التعليمات المهارات الحركية الكبرى والدقيقة، بالإضافة إلى التنسيق والتوازن.

تُدرّب حركات الجمباز أيضاً على التنسيق الحركي فعندما يقفز الطفل، أو يلتوي، أو يُؤدّي حركات الذراعين والساقين في آنٍ واحد، يعمل الدماغ والجسم معاً للتحكم في اتجاه وسرعة الحركة، والنتيجة هي تحسين التنسيق الحركي.

يتعلم الأطفال أيضاً فهم الإرشادات والتوجيهات التي يجب عليهم اتباعها أثناء ممارسة الجمباز.

تأديب الأطفال

يستمتع الأطفال بطبيعتهم بالنظام، بدءاً من أوقات الاستيقاظ، ووجبات الطعام، والاستحمام، وصولاً إلى الأنشطة اليومية. فعندما يلتزم الآباء والأطفال بالحضور المنتظم لدروس الجمباز، فإن ذلك يغرس الانضباط في نفوس أطفالهم، كما يتعلم الأطفال أيضاً اتباع القواعد التي يطبقها الصف لضمان السلامة والراحة أثناء التدريب.

تعزيز ثقة الأطفال

عند تجربة شيء جديد، يحتاج الأطفال إلى التشجيع والدعم من والديهم وعائلاتهم، فمن خلال ممارسة الجمباز سيجد الأطفال الدعم والتشجيع لتجربة مهارات جديدة في كل مرة فإن تقدير الآباء والمدربين لمثابرة الطفل، حتى لو كانت صغيرة، يمكن أن يعزز ثقته بنفسه.

كما أن هذه النجاحات الصغيرة تُعزّز إيمانهم بقدرتهم على تجربة أشياء جديدة والتغلب على التحديات، حتى لو شعروا في البداية بالخوف أو عدم اليقين، فكلما حاولوا وتدربوا أكثر، ازدادت ثقتهم بأنفسهم، ما يُعزز ثقتهم في مواجهة مختلف مواقف الحياة اليومية.

تطوير المهارات الاجتماعية

تشجع دروس الجمباز الأطفال على التفاعل الاجتماعي-الصورة من موقع AdobeStock

تشجع دروس الجمباز الأطفال على التفاعل الاجتماعي مع أقرانهم الذين في أعمارهم مع أن هذه القدرة قد تظهر بشكل طبيعي، إلا أنه لا ضرر من تجربة حصص الجمباز كوسيلة للتواصل الاجتماعي.

كما أن الأطفال يتعلمون احترام زملاء الفريق والمدربين، وكذلك احترام قواعد اللعبة والخصوم، مما يعزز من احترامهم للآخرين وقبولهم للاختلافات.

تدريب الأطفال على التركيز

قد يبدو سماع تعليمات حركات الجمباز أمراً سهلاً، وفي المقابل، بالنسبة للأطفال، فإن اتباع التعليمات الواضحة تساعدهم على التركيز على أهدافهم.

خلال حصص الجمباز، سيتعلم الأطفال أداء حركات محددة وفقاً لمستواهم وسيُدرب هذا الأطفال على التركيز على ما يفعلونه.

إذا كنت تشعرين بالحاجة إلى توجيه طاقة طفلك فإن الجمباز يمكن أن يكون الحل الأمثل، ولكن تأكدي من التسجيل في دورة جمباز آمنة مع مدرب متخصص حتى يتمكن من اختيار الحركات المناسبة لعمر طفلك.

