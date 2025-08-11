كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 07:03 صباحاً - يمر جسم المرأة الحامل بتغيرات هرمونية وجسدية ونفسية وعاطفية واسعة خلال فترة الحمل، تبدأ مع انغراس البويضة المخصبة في الرحم، و تشمل هذه التغيرات: زيادة حجم الثدي، والغثيان والقيء، وتكرار التبول، والتعب، وتقلبات المزاج، وزيادة أو نقصان في الوزن، وصداع، وحموضة المعدة، وتشنجات الساق، وآلام أسفل الظهر والحوض، وتغيرات في الشهية، والنفور من بعض الأطعمة، والإمساك.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضاً تغيرات في الجهاز التنفسي حيث يزداد معدل التنفس وعمقه، وقد تحدث تغيرات في الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى الانتفاخ والغازات والإمساك.

لهذا من الضروري للمرأة الحامل المتابعة الدورية مع الطبيب والاهتمام بصحتها وصحة الجنين، و يوضح تقرير اليوم للحامل: ماذا يحدث لجسمك كل أسبوع رحلة الحمل بالأشهر، وفقًا لموقع Health line الطبي.

التغيرات الجسدية العامة للحامل:

حامل تقوم بالكشف على صحتها ونمو الجنين

يزداد وزن المرأة الحامل بشكل تدريجي خلال الحمل، نتيجة لنمو الجنين والمشيمة والسائل الأمنيوسي.

يكبر حجم الثديين ويصبحان أكثر حساسية استعدادًا للإرضاع.

قد تظهر علامات التمدد على البطن والأرداف والفخذين، وقد تتغير صبغة الجلد في بعض المناطق.

قد تعاني المرأة من تغيرات في الجهاز الهضمي؛ كالغثيان والقيء والإمساك وعسر الهضم.

تغيرات في الجهاز الدوري؛ حيث يزداد حجم الدم في الجسم وتزداد ضربات القلب.

تغيرات في الجهاز التنفسي، فقد تشعر المرأة بضيق في التنفس بسبب ضغط الرحم على الرئتين.

التغيرات النفسية والعاطفية:

تقلبات المزاج: قد تشعر المرأة بتقلبات مزاجية شديدة خلال الحمل.

القلق والتوتر: قد تشعر المرأة بالقلق والتوتر بشأن الحمل والولادة والمسؤولية الجديدة.

الحاجة إلى الدعم: تحتاج المرأة الحامل إلى الدعم والاهتمام من شريكها وأسرتها.

لماذا تغيب مشاعر الأمومة بعد الولادة؟ وماهي الكآبة البيضاء؟

رحلة الحامل في الشهر الأول:

حامل تتعرف على معدل الضغط

عمر الحمل يبدأ مع الأسبوع الثاني لانقطاع الحيض، والإباضة، والتلقيح، واندماج بويضة واحدة مع حيوان منوي واحد، وعليك إجراء اختبار الحمل في البيت.

الأسبوع الأول من الحمل: ويعد الأسبوع الثالث على انقطاع الحيض: عمر الحمل2-7 أيام-، بطانة الرحم مستعدة لاستقبال البويضة الملقحة، وذلك بفضل البروج سترون الذي ينتجه الجسم الأصفر أو الجُريب المتحول، حجم الرحم يعادل حجم حبة التين.

الأسبوع الثاني من الحمل: ويعد الأسبوع الرابع من الحمل ومن انقطاع الحيض: يفرز الغلاف الخارجي للبويضة مادة تحافظ على نشاط وحيوية الجسيم الأصفر، حاذري أشعة إكس، العقاقير والأدوية، مخالطة المصابين بأمراض معدية، استعمال المواد السامة.

الأسبوع الثالث من الحمل: تخلي عن التدخين وكثرة تناول الكافيين، غياب الحيض، عليك مراجعة الطبيب فورًا إذا شعرت بألم جانبي مستديم في أسفل البطن، ربما يكون حملك قد حدث خارج الرحم، ولا مانع من معاودة اختبار الحمل في البيت.

الأسبوع الرابع من الحمل: الهالة المحيطة بالحلمة هي الآن أكثر اتساعًا وقتامة، تظهر فيها غدد صغيرة ناتئة، حرارة الجسم الصباحية تتعدى37 درجة مئوية،انتفاخ الثديين، شعور بالغثيان، رغبة متكررة في النوم، حاجة ملحة للتبول، حددي موعداً مع الطبيب النسائي.

كيفية قراءة نتيجة تحليل الدم للحمل HCG تابعي التفاصيل داخل التقرير

رحلة الحامل في الشهر الثاني:

الأسبوع الخامس: نمو كبير في الثديين، احتمال ظهور بقع على الوجه نتيجة الحمل، غثيان وقد يصاحبه تقيؤ، غزارة اللعاب، حريق في المعدة، انتفاخ البطن، إمساك، أرق، ثقل في الساقين، استعملي صدرية جيدة، ومرهماً مضادًا لتشقق الجلد، زوري طبيب الأسنان وطبيب العيون.

الأسبوع السادس: تكوّن المشيمة من زغب الأرومة الغازية المتزايد، الرحم بحجم المندرين، تجنبي الإرهاق والأعمال الشاقة، راجعي الطبيب عند الإحساس بألم في أسفل البطن،فحص الزلال والسكر في البول، فحص الأجسام المضادة للحميراء والسيدا في الدم، الزيارة الإلزامية الأولى لطبيب النساء.

الأسبوع السابع: الهرمون في أعلى معدل، ليكن غذاؤك صحيًا ومتوازناً، أكثري من شرب السوائل وراقبي وزنك كل 15 يوماً.

الأسبوع الثامن: الرحم بحجم حبة البرتقال، احتمال مواجهة بعض التوعكات، إحساس بالتنميل، تشنجات عضلية، ألم في البطن ناجم عن ثقل الرحم، إجراء أول صورة صوتية للجنين.

رحلة الحامل في الشهر الثالث:

حامل تتناول وجبة صحية خفيفة



الأسبوع التاسع: تسارع دقات القلب بسبب ازدياد كمية الدم في جسم الأم، لهاث عند بذل مجهود، زيادة في عمل الكليتين، عليك بالمشي لتزويد الدم بالأكسجين، اشربي كثيراً لتجنب الالتهابات البولية.

الأسبوع العاشر: يبدأ الرحم بالأرتفاع داخل التجويف البطني، يقل الضغط على المثانة، تراجع الرغبة في التبول، وتوقف الغثيان، هنا تجنبي الرياضة العنيفة أو التي تعرضك للسقوط.

الأسبوع الحادي عشر: زيادة نبضات القلب من 6-8 نبضات إضافية في الدقيقة، ابدئي بتهيئة الثديين إذا قررت الإرضاع.

الأسبوع الثاني عشر: يستمد الجنين من دم الأم العناصر التالية: الكالسيوم والأملاح المعدنية والحديد والفيتامينات، إذا لم يكن غذاء الأم صحياً ومتوازناً يمكن أن تصاب في هذه الفترة بفقر الدم، اخبري طبيبك إذا شعرت بألم أثناء علاقتك بزوجك.

الأسبوع الثالث عشر: الرحم بحجم حبة جريب فروت، تبدأ البطن بالتكور، اخبري طبيبك إذا شعرت بحريق أثناء التبول، وإذا شاهدت إفرازات مريبة، في حال الخوف من الإجهاض قومي بفحص خزعة من الحبل السُري، ولا تنسي أن تُعلمي مديرك بالعمل بحملك.

رحلة الحامل في الشهر الرابع:

الأسبوع الرابع عشر: يحتوي التجويف السابيائي على 250 سم مكعب من السائل، جسم الأم الحامل في حالة جيدة، عليها القيام بزيارة إضافية للطبيب، إذا كان حملها مجازفاً.

الأسبوع الخامس عشر: لا تشعر الأم حتى الآن بحركات الجنين إذا كان هذا هو طفلها الأول، يحتاج الحمل إلى مزيد من المراقبة إذا كانت الأم تنتظر توأماً أو إذا تجاوزت سن الأربعين، إجراء الفحوص التالية بصرف النظر عن عمر المرأة الحامل، قياس معدل البروتين الجنيني، ألفا، بزل السلى تبعًا لنتيجة الاختبار.

الأسبوع السادس عشر: الرحم بحجم جوزة الهند، تشعر الأم بحركة الجنين، تباطؤ في عمل الأمعاء بسبب زيادة البروحسترون، يفضل تناول الأطعمة الغنية بالألياف، إجراء الصورة الصوتية الثانية.

الأسبوع السابع عشر: ارتفاع الرحم، يبلغ 16 سم، ومن الفحوص، عليك إجراء عملية تطويق عنق الرحم إذا كان مفتوحاً.

رحلة الحامل في الشهر الخامس:

صورة للجنين في رحم الأم

الأسبوع الثامن عشر: غدتك الدرقية نشطة جدًا، مما يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجسم، إحساس بالتعرق واحمرار الجلد، قومي بعمل صورة صوتية للجنين في حال وجود مرض وراثي خطير في العائلة، حسن اختيار مكان قضاء العطلة من حيث؛ الحرارة واللقاحات ووسائل النقل، عمل صورة صوتية للجنين في حال وجود مرض وراثي خطير في العائلة.

الأسبوع التاسع عشر: ارتفاع الرحم، يبلغ الآن 16 سم، إجراء عملية تطويق عنق الرحم إذا كان مفتوحاً، تلهثين بسرعة وتتعبين عند بذل أي مجهود، تشعرين ببعض الدوخة، ابدئي تمارين التنفس.

الأسبوع العشرون: تحرقين من 500 إلى 600 سعرة حرارية إضافية يومياً، راقبي شهيتك ابدئي بتمرين العجان وعضلات البطن، راقبي شهيتك.

الأسبوع الحادي والعشرون: ازدياد كمية دمك بشكل بارز، يبلغ حجم رحمك شمامة صغيرة بطول 20 سم، اضطراب الدورة الدموية؛ نزيف خفيف من الأنف واللثة، تنمل في الأطراف، ساقان ثقيلتان، دوالي، بواسير.

الأسبوع الثاني والعشرون: يكبر حجم كليتيك بسبب عملهما المتزايد، تشعرين بتوعكات وإحساس بالوهن ودوخة بسبب انخفاض ضغط الدم، عليك مراقبة البول بانتظام، وراجعي طبيبك إذا لاحظت تورماً في قدميك وأصابعك.

رحلة الحامل في الشهر السادس:

الأسبوع الثالث والعشرون: يكبر الرحم فيغير موقع الأعضاء الداخلية، يرتفع الحجاب الحاجز وتتوسع الأضلاع السفلى، تميل المعدة جانباً بعض الشيء، نسبة البروجسترون العالية تبطئ عملية الهضم، لهذا تشعرين بصعود الحموضة نحو البلعوم، إذا أصبت بنوبة عقبولة، أخطري طبيبك واحذري من فقر الدم، قومي بفحص تعداد الكريات الحمر والبيض.

الأسبوع الرابع والعشرون: إن كان طفلك الأول ستشعرين بحركته بشكل واضح في هذا الشهر، يبلغ ارتفاع الرحم حوالي 24 سم، تشعرين بالأرق والتشنجات وآلام خفيفة ناتجة عن وضعية سيئة، تناولي وجبة خفيفة مساءً، ومارسي تمارين الاسترخاء.

الأسبوع الخامس والعشرون: البول غني باللاكتوز، وهو سكر يظهر عادة أثناء الحمل، لا تكثري من تناول الملح ولا تنقطعي عنه، راقبي بولك لتتأكدي من عدم وجود سكر أو زلال، في حال الشك راجعي طبيبك، الزيارة الطبية الرابعة الإلزامية؛ لفحص سريري بجانب فحوص مخبرية.

الأسبوع السادس والعشرون: سيزداد وزنك بمعدل 350-400غرام في الأسبوع، ليكوّن جسمك احتياطياً من الدهن، تشعرين بألم في الظهر، قومي بتمارين رياضية للحفاظ على ظهر جيد، وانتعلي أحذية مريحة.

رحلة الحمل في الشهر السابع:

حامل تشكو من ألم الانقباضات

الأسبوع السابع والعشرون: تكبر أعضاؤك كلها ماعدا الكبد، انتبهي للولادة قبل الأوان، استريحي، انقطعي عن أي نشاط رياضي، وإذا كنت تنتظرين توأمًا اخضعي لفحص وزوري الطبيب كل 15 يومًا.

الأسبوع الثامن والعشرون: تتسارع دقات قلبك، تزيد حوالي 12 نبضة في الدقيقة، هيا ابدئي بالتحضير للولادة.

الأسبوع التاسع والعشرون: قد يفرز ثدياك بعض اللبأ، يتجاوز الرحم الصرة بحوالي 4أو 5 سم، تشعرين بالثقل، حموضة في المعدة، ميل إلى اللهاث، انتبهي من الأمراض المعدية؛ تجنبي الكلاب والقطط، اغسلي الخضار والفواكه جيدًا، اطهي اللحوم جيدًا، لا تستهلكي الألبان والأجبان المصنوعة من الحليب غير المعقم، راجعي طبيبك فور ظهور حمى مفاجئة.

الأسبوع الثلاثون: قد يظهر خط داكن وسط البطن، استهلكي أطعمة غنية بالحديد، واشربي كثيرًا لتزيدي كمية دمك.

رحلة الحامل في الشهر الثامن:

الأسبوع الحادي والثلاثون:مضايقة الرحم عند الجلوس، ضرورة عمل الصورة الصوتية الثالثة.

الأسبوع الثاني والثلاثون:يزداد استهلاك طفلك لكمية كبيرة من الكالسيوم والحديد، وسيتغذى على حسابك الخاص إذا ما كان نظامك الغذائي فقيرًا، للمحافظة على أسنانك تناولي يوميًا الحليب والجبن المبستر الغنية بالكالسيوم، ضرورة الزيارة الطبية السادسة الإلزامية، عند الحاجة لقياس الحوض بواسطة صورة شعاعية.

الأسبوع الثالث والثلاثون: ازداد وزن رحمك كلغم واحداً عما كان قبل الحمل، بسبب نموه، ضرورة عمل فحص السائل السابيائي في حال الشك بوجود مشكلة لدى طفلك؛ مثل إصابة الأم بمرض معد.

الأسبوع الرابع والثلاثون: قد تشعرين بانقباضات في الرحم، فلا يستولى عليك الذعر.

رحلة الحامل في الشهر التاسع:

حامل في التاسع تعد حقيبة المستشفى

الأسبوع الخامس والثلاثون: تبدأ مفاصل الحوض بالتوسع قليلاً، مغص، أوجاع غير محددة ناتجة عن ارتخاء المفاصل، استريحي، ولا تنسي الفحص الطبي السابع الإلزامي.

الأسبوع السادس والثلاثون: يزيد انحناء عمودك الفقري ليعالج ازدياد الوزن في بطنك، احتمال فقد شيء من المهارة بسبب تغير مركز الثقل في الجسم، عليك بعمل الفحص الطبي السابع الإلزامي.

الأسبوع السابع والثلاثون: تحضري للذهاب إلى المستشفى، قومي بإزالة طوق عنق الرحم في حال وجوده.

الأسبوع الثامن والثلاثون: أنت على وشك الولادة، إحساس بالغثيان، خروج السدادة المخاطية قبل يوم أو 3 أيام من الولادة، رغبة مفرطة في الترتيب، لا تخافي عندما تشعرين بالانقباضات الأولى، انتظري كي تصبح منتظمة قبل أن تتوجهي إلى المستشفى، إذا ما سال ماء الرحم توجهي إلى المستشفى على الفور.

*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.