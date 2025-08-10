ألغاز للأطفال تُساعدهم على التفكير العميق خصوصاً في سن 10 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 07:02 صباحاً - لا زال أطفالنا يستمتعون بالأجازة الصيفية التي تحاول الأمهات استغلالها على أفضل وجه، ويكمن نجاح الأم في استغلالها من خلال اختيار برامج بسيطة وموفقة يمكن تنفيذها سواء في البيت أو في التجمعات العائلية، بحيث لا يخرج الطفل من هذه الأجازة ويعود إلى مقاعد الدراسة دون أن يحقق أي فوائد ترتبط بمستوى ذكائه وقدرته على التركيز على الأقل.

من واجب الأم الذي يُضاف إلى رعاية الأطفال أن تهتم بتحفيز ذكائهم وقدرتهم على التفكير، وذلك من خلال تخصيص فقرة الألغاز والفوازير خلال الجلسات الصيفية، ويمكن عقدها أيضاً بعد الانتهاء من حل الواجبات، وعلى سبيل تزجية الوقت بعيداً عن الأجهزة اللوحية، لذلك فقد جمعت "الخليج 365 وطفلك" ومن خلال اللقاء بمعلم التربية الأساسية وسيم يوسف بعض الألغاز الطريفة، والتي تساعد على التفكير العميق خصوصاً في سن 10 سنوات، ومنها ألغاز عن الحيوانات وعن الطعام واللغة وغيرها في الآتي:

فوائد تخصيص فقرة الألغاز ضمن برنامج يوم طفلك

طفل ذكي

اعلمي أن من فوائد طرح الألغاز على الطفل وتخصيص فقرة يومية لطرحها عليه أن الألغاز تُسهم بشكل كبير في تطوير التفكير النقدي لدى الطفل، وتساعده على حل المشكلات التي تواجهه خصوصاً بعد سن العاشرة؛ حيث إنها تساعده على التحليل والتفكير المنطقي والبحث عن حلول خارج الصندوق.

اهتمي بفقرة الألغاز في برنامج تطوير مهارات وقدرات طفلك؛ حيث تسهم الألغاز في تحسين ذاكرة الطفل، وتعمل على زيادة تركيز الطفل من خلال مساعدته على تذكر الأشكال والألوان على سبيل المثال.

لاحظي أن بعض الألغاز التي تُطرح على الطفل في هذه المرحلة تُسهم في تعزيز مهاراته الحركية وكذلك تحسين التنسيق بين يديه وعينيه وخاصة الألغاز التي تعتمد على تركيب القطع.

توقعي أن يحصل طفلك على المزيد من المعلومات وزيادة حصيلته المعرفية من خلال اكتساب حقائق وإحصائيات وأرقام مثل التواريخ والمناسبات العامة والتاريخية وغيرها.

لاحظي أن طرح الألغاز على الأطفال يشجع الطفل على التواصل مع الآخرين، مما يعزز من مهارات التواصل الاجتماعي لديه، ومن خلال خلق سبل؛ لكي يلعب الطفل لعباً جماعياً يحقق له الكثير من الفوائد السلوكية والمعرفية.

ألغاز للأطفال محفزة للتفكير عن الحروف

شيء يمكنك أن تراه مرة واحدة في الدقيقة، ومرتين في اللحظة، ولكن لا يمكنك رؤيته أبداً في الساعة فما هو هذا الشيء؟

الجواب: حرف الميم

ما هو الشيء الذي تراه في الليل ثلاث مرات وفى النهار مرة واحدة؟

الجواب: حرف اللام

ما هو الشهر الذي لو حذف من اسمه أول حرف أصبح اسم فاكهة؟

الجواب: شهر تموز

*لاحظي أن مثل هذه الألغاز تحفز الطفل على تعلم قيمة الوقت، وكذلك التعرف إلى أسماء الشهور مثلاً بشكل بسيط وسهل؛ لأن تعليم الطفل أسماء الشهور الهجرية والميلادية يكون صعباً لو حدث بطريقة الحفظ والتلقين.

ألغاز للأطفال تعتمد على الحيلة والخداع اللفظي

إبرة الخياطة



ما هو الشيء الذي له عين واحدة ولكنه لا يرى؟

الجواب الإبرة

ما هو الشيء الذي كلما زاد نقص؟

الجواب: العمر

ما هو البيت الذي ليس له أبواب ولا نوافذ؟

الجواب: بيت الشعر

ما هو الشيء الذي لا يمكنك لمسه ولكنه يكون موجوداً؟

الجواب: الهواء

ما هو الشيء الذي يدخل الماء ولا يبتل؟

الجواب: الظل

ما هو الشيء الذي كلما أخذت منه يزيد؟

الجواب: الحفرة

ما هو الشيء الذي له أربعة أرجل ولا يستطيع المشي؟

الجواب: الكرسي

ألغاز للأطفال تعتمد على الأشخاص

الألغاز

ثلاثة عبروا جسراً، الأول رأى الجسر ومشى فوقه، والثاني رأى الجسر ولم يسرْ عليه، والثالث لم يرَ الجسر ولم يمشِ عليه، فكيف حدث ذلك؟

الجواب: امرأة حامل وتحمل معها طفلها الصغير

عائلة مؤلفة من 6 بنات وأخ لكل واحدة منهن، فكم عدد أفراد العائلة؟

الجواب: 7 أفراد

أخت خالك وليست خالتك فمنْ هي؟

الجواب: أمك

