قصص قصيرة قبل النوم للأطفال في سن السابعة

إلى جانب هذه الشروط، احرصي على أن تكون اللغة المستخدمة في القصة بسيطة وواضحة، مع إدخال بعض المفردات الجديدة بشكل تدريجي، مما يساعد الطفل على توسيع حصيلته اللغوية، شجعي طفلك في سن السابعة على المشاركة في قراءة هذه القصص، سواء من خلال طرح الأسئلة أو التعبير عن رأيه في الأحداث والشخصيات.

قصة الشر في الزجاجة!

في قديم الزمان، في قرية صغيرة على أطراف غابة شاسعة، عاش حطاب فقير وابنه بيتر. كان بيتر فتى ذكياً وفضولياً، يعشق استكشاف الغابة والتعرف إلى أسرارها. ورغم صعوبة الحياة، كان والده يقول له دائماً: "اللطف والشجاعة سيحققان آمالك".

وفي أحد الأيام، بينما كان بيتر يساعد والده في قطع الحطب، توغل في الغابة أكثر من أي وقت مضى. وبينما كان يسير، وجد زجاجة قديمة مغطاة بالطحالب مختبئة تحت شجرة. كانت مغبرة ومختومة بسدادة غريبة. بدافع الفضول، سحب بيتر السدادة.

فجأةً، انبعثت سحابة دخان كبيرة من الزجاجة! التفت ودارت حتى أصبحت غمامة مخيفة بعينين متوهجتين. تمددت الغمامة وتثاءبت. "أخيراً، أنا حر!" قالت بصوت عالٍ مدوٍّ. "لقد حُبستُ في تلك الزجاجة لألف عام. الآن سأنتقم ممن أطلق سراحي!"

كان بيتر خائفاً، لكنه تذكر كلمات والده. وقف بشموخ وقال: "أرجوك لا تؤذني. لم أوقعكِ في الفخ. فقط وجدت الزجاجة وأردت أن أعرف ما هي."

توقفت الغمامة الشريرة وقالت: "حسناً، سأمنحك فرصة واحدة. إن استطعت إنجاز مهمة صعبة، فسأوفر عليك وأمنحك ثلاث أمنيات. أما إن فشلت، فسآخذك إلى الأبد." فأومأ بيتر برأسه، آملاً أن يجد طريقةً للفوز. ناولته الغمامة إبريقاً صغيراً فارغاً وقال: "املأ هذا الإبريق بماء النهر دون أن تسكب منه قطرة واحدة."

سار بيتر نحو النهر، ممسكاً بالإبريق بإحكام. لكن عندما رأى الماء يتدفق بسرعة، تجمد. ماذا لو سكبت قطرة واحدة؟ فكّر. جلس، يشعر بالاختناق والخوف. ثم أغمض عينيه وتذكر صوت أبيه: "اللطف والشجاعة سيأخذانك بعيداً". أخذ نفساً عميقاً ووقف، مستعداً للمحاولة مرة أخرى.

في تلك اللحظة، أطلّ ثعلب ذكي من خلف شجيرة. قال الثعلب: "يبدو أنك بحاجة إلى مساعدة. سأساعدك إذا وعدتني أن تُسدي لي معروفاً لاحقاً". فوافق بيتر. أراه الثعلب كيف يضع ورقة كبيرة فوق الإبريق. قال الثعلب: "املأه ببطء". فعل بيتر ذلك تماماً. لم تسكب قطرة واحدة!، فشكر بيتر الثعلب وعاد إلى الروح. وهو يصرخ «لقد فعلتها»، قال الروح مندهشاً. «الآن، لديك ثلاث أمنيات».

فكّر بيتر ملياً. قال في أمنيته الأولى: "أتمنى ألا تُضطر عائلتي للفقر أبداً". فظهر صندوق كبير مليء بالذهب!

أما أمنيته الثانية، فقال: "أتمنى أن أكون حكيماً لأساعد الآخرين". فقد منحته الغمامة موهبة التعلم والفهم السريع.

وفي أمنيته الأخيرة قال: "أتمنى أن تتحرر من لعنتك ولا تؤذي أحداً مرة أخرى".

رقّت عينا الغمامة. قالت: "لم يتمنَ أحدٌ وجودي من قبل". ثم تحول إلى ريحٍ خفيفة واختفى بهدوء".

ركض بيتر إلى منزله حاملاً الذهب. اندهش والده وفخر به. استخدما الذهب لبناء حياة أفضل، وساعدا جميع سكان القرية، ثم ذهب بيتر إلى الثعلب في الغابة وسأله: "ماذا أستطيع أن أفعل لك؟"

قال الثعلب: "أتمنى أن يكون لعائلتي مكان آمن للعيش فيه مع الطعام والماء".

استخدم بيتر ذهبه وحكمته ليُنشئ بقعةً مميزةً في الغابة، مليئةً بأشجار الفاكهة والمياه النقية والأمان، لعائلة الثعلب. كان الثعلب ممتناً جداً لدرجة أنه وعد بحماية الغابة إلى الأبد.

ظلّ بيتر والثعلب صديقين. ولم ينسَ بيتر أبداً أن اللطف والشجاعة والذكاء عند الأطفال قد يُغيّر العالم، وهكذا عاش بيتر وأبوه والقرية بأكملها في سعادة دائمة.

اسالي طفلك:

ما الذي تذكره بيتر والذي ساعده على البقاء شجاعاً عندما كان خائفاً؟

كيف ساعد الثعلب، وكيف رد الثعلب الجميل؟

إذا كان لديك ثلاث أمنيات مثل بيتر، ماذا ستتمنى؟

قصة الدكتور نووال

في قديم الزمان، في قرية صغيرة، عاش مزارع فقير لكنه ذكي يُدعى باسل، كان باسل يعمل بجد كل يوم، يعتني بحقوله وحيواناته، لكنه كان يحلم دائماً بالمغامرة وتعلم أشياء جديدة.

في إحدى الأمسيات، بينما كان باسل يستريح بجانب النار، سمع مسافرين يتحدثان في نُزُل القرية. كانا يتحدثان عن طبيب شهير يُدعى الدكتور نووال، كان حكيماً جداً وقادراً على حل أي مشكلة. فكّر باسل: "لو استطعتُ أن أصبحَ حكيماً كالدكتور نووال؛ لأمكنني مساعدة الناس وعيش حياةً رائعة". ألهمته هذه الفكرة، فقرر أن يُغامر. في اليوم التالي، باع بقرته ليشتري كتاباً كبيراً فاخراً، ورداءً طويلاً، وقبعةً طويلة، تماماً مثل تلك التي كان يرتديها الطبيب.

ارتدى باسل زيّه الجديد وعلّق لافتةً خارج منزله كُتب عليها: "الدكتور نووال - الحكمة والمساعدة للجميع". في البداية، ساور أهل القرية الشك، لكنهم كانوا أيضاً فضوليين. وسرعان ما بدأ الناس يتوافدون على بيرت بمشاكلهم، آملين أن يُساعدهم "الطبيب" الجديد.

في أحد الأيام، وصل رجل ثري إلى باب بيرت. بدا الرجل قلقاً وقال: "دكتور نووال، أحتاج مساعدتك. لقد سرق لص كنزاً ثميناً من منزلي. كان صندوقاً ذهبياً مليئاً بالجواهر. هل يمكنك مساعدتي في العثور عليه؟"

لم يكن باسل يعرف حقاً كيف يحل المشكلة، فطلب مهلة للتفكير. دعا الرجل إلى العشاء، آملاً أن تخطر بباله فكرة. وبينما كانا يتناولان الطعام، أحضرت زوجة باسل قدراً كبيراً من الحساء ووضعته على الطاولة.

وبينما كان الرجل على وشك أن يُقدّم لنفسه الطعام، همس باسل لزوجته: "ستكون هذه أول علامة". كان يقصد بذلك تعليقاً على الحساء، لكن عيني الرجل اتسعتا من الصدمة. ظنّ أن باسل يتحدث عن اللص، فقال بسرعة: "كيف عرفتِ أنني منْ سرق الكنز ؟"

أدرك باسل أن الرجل كشف عن غير قصد أنه اللص! حاول باسل أن يهدأ، فأومأ برأسه بحكمة وقال: "أعلم الكثير يا سيدي الكريم. أعد الكنز المسروق، وسيُغفر لك كل شيء."، خاف الرجل من معرفة باسل الظاهرة، فوافق سريعاً ووعد بإعادة الصندوق الذهبي والجواهر. في اليوم التالي، أعاد الرجل الكنز إلى صاحبه الشرعي وغادر القرية خزياً.

انتشر خبر نجاح الدكتور نووال بسرعة، وسرعان ما توافد الناس من القرى المجاورة طلباً لنصيحته. واصل باسل مساعدتهم بذكائه وقليل من الحظ، متمكناً دائماً من إيجاد حلول لمشاكلهم.

في أحد الأيام، سمع الملك بنفسه عن الدكتور نووال، فدعاه إلى القصر الملكي. كان لدى الملك سؤالٌ مُحيّرٌ لم يستطع أحدٌ حلّهُ، وكان يأمل أن يُساعده الدكتور نووال. كان السؤال يتعلق ببابٍ سريٍّ في القصر مُغلقٍ منذ قرون، دون مفتاحٍ أو دليلٍ على كيفية فتحه.

فكّر باسل ملياً في هذا السؤال. تجوّل في القصر، متفحصاً الباب ومحيطه. أخيراً، لاحظ سلسلة من العلامات أو الصور الغريبة المنحوتة على الجدران. بذكائه، أدرك أن هذه العلامات تُشكّل تصميماً، إذا ما اتّبع بشكل صحيح، سيكشف سرّ فتح الباب، فتتبع باسل التصميم بعناية، ولدهشة الجميع، انفتح الباب ببطء. في الداخل، وجدوا غرفة مخفية مليئة بالكنوز القديمة والمعرفة المنسية. فرح الملك فرحاً شديداً وأعلن الدكتور نووال أحكم رجل في المملكة.

واصل باسل، الذي أصبح الآن دكتور نووال، حياةً حافلةً بالمغامرة والمعرفة. ساعد الناس في كل مكان، مستخدماً دائماً ذكاءه ولطفه لحل مشاكلهم.

وهكذا عاش الدكتور نووال حياة سعيدة إلى الأبد، مما يثبت أنه مع القليل من الشجاعة والكثير من الذكاء، يمكن لأي شخص تحقيق أحلامه.

اسألي طفلك:

ماذا فعل باسل ليصبح دكتور نووال؟

كيف اكتشف باسل منْ هو اللص؟

ما هو السؤال الصعب الذي احتاج الملك إلى المساعدة فيه، وكيف حله باسل؟

قصة مايا فقدت عيد ميلادها

"فقدتُ يوم ميلادي. بحثتُ في التقويم كله، ولم أجده. لا بد أن التقويم قد أخطأ"، قالت مايا لأمها بحزن.

كانت عيناها الزرقاوان الناصعتان تغمرهما الدموع. كانت مايا في السادسة من عمرها، وفي الصف الأول الابتدائي.

وقالت: "لقد كان ذلك في التقويم العام الماضي".

أعلم أنه ليس موجوداً هذا العام. كما ترين يا مايا، يوم ميلادك هو 29 فبراير، وهذا يعني أنه لا يُدرج في التقويم إلا كل أربع سنوات. يُسمى سنة كبيسة، قالت والدتها.

كانت مايا في حيرة شديدة. سألت: "إذن، يوم ميلادي كل أربع سنوات فقط؟"

"حسناً، هذا ما يقوله التقويم ولكننا نحتفل دائماً بيوم ميلادك كل عام"، أجابت والدتها.

"لكن كيف يمكنني أن أحتفل بيوم ميلادي إذا لم يكن هذا اليوم موجوداً حتى؟" صرخت.

لقد عاد والد مايا للتو من العمل وركضت إلى أحضانه وهي تبكي، وقالت: "ليس لديّ يوم ميلاد هذا العام. ليس في التقويم لماذا كان عليّ أن أختار هذا اليوم لأنجب؟"

فرد الأب: "الأشخاص الذين ولدوا في هذا التاريخ يحتفلون به في 28 فبراير أو 1 مارس.. وأنت لست الشخص الوحيد الذي وُلد في ذلك اليوم. هناك العديد من الأشخاص الذين ولدوا في ذلك اليوم؛ إذ تحدث السنة الكبيسة كل أربع سنوات لتنسيق السنة التقويمية مع السنة الشمسية. السنة الشمسية هي المدة التي تستغرقها الأرض لإكمال دورتها حول الشمس..." فقاطعت والدها وقالت: "أنت ذكي حقاً يا أبي".

فأجاب: «يوم ولادتك، بحثتُ عن كل هذه المعلومات. كنتُ أعلم أن لديكِ الكثير من الأسئلة يوماً ما».

شعرت مايا بتحسن قليلاً عندما علمت أنها ليست الشخص الوحيد الذي لن يجد يوم ميلاده في التقويم هذا العام، ثم بدأت بالصعود إلى غرفتها.

"إلى أين أنتِ ذاهبة؟" سألتها أمها.

فردت بسعادة: "سأخبر جميع أصدقائي عن يوم ميلادي الجديد!"

اسألي طفلك:

ما لون عيني مايا؟

لماذا تحتفل مايا بيوم ميلادها كل أربع سنوات؟

كل كم سنة تأتي السنة الكبيسة؟

قصة أميرة الكيس الورقي

في قديم الزمان، كانت هناك أميرة ذكية ولطيفة تُدعى إميلي. كانت تعيش في قلعة كبيرة، وكانت على وشك الزواج من الأمير دانيال. ظنّ الجميع أنهما الزوجان المثاليان!

لكن في يومٍ مُريع، حلّ تنينٌ ضخمٌ وخبيث. نفخ التنين ناراً في كل مكان! أحرق قلعة إميلي وملابسها الجميلة، وأمسك بالأمير دانيال وطار به بعيداً. فصُدمت إميلي. اختفى فستانها الجميل، ولم تجد ما ترتديه سوى كيس ورقي بسيط. لكنها لم تكن تهتم بالملابس الفاخرة، بل أرادت إنقاذ أميرها! لذا، ارتدت الكيس الورقي وتبعت آثار التنين.

سارت إميلي عبر الغابات المحترقة والجسور المكسورة حتى وجدت كهف التنين. كان التنين مستلقياً هناك، يبدو فخوراً.

خطرت لإميلي فكرة ذكية. قالت بصوت عالٍ: "يا إلهي يا تنين! أنت مذهل! أراهن أنك تستطيع الطيران حول العالم في عشر ثوانٍ فقط!"

ضحك التنين. "بالتأكيد أستطيع!" وانطلق بسرعة فائقة.

عندما عاد، صفقت إميلي قائلةً: "مذهل! لكنني أراهن أنك لن تستطيع فعلها مرة أخرى."

أراد التنين التباهي، فحلّقَ حول العالم مرةً أخرى. هذه المرة، عندما عاد، كان مُرهقاً للغاية.

ثم قالت إميلي: "سمعتُ أنك قوي جداً. هل تستطيع إحراق غابةٍ كاملةٍ بنارك؟"

نفخ التنين صدره ونفخ النار في كل مكان حتى فرغت! من شدة التعب، استلقى ونام نوماً عميقاً.

ابتسمت إميلي. دخلت الكهف على أطراف أصابعها، فوجدت الأمير دانيال. لكن بدلاً من أن يشكرها، عبس دانيال.

إميلي! أنتِ ترتدين كيساً ورقياً! لا تبدين كأميرة حقيقية. يجب أن تعودي عندما يصبح مظهركِ أفضل.

صُدمت إميلي. لقد بذلت جهداً كبيراً لإنقاذه، وكل ما كان يهمه هو ملابسها!

وقفت طويلة القامة وقالت: "دانيال، قد تبدو كأمير، لكنك لست لطيفاً على الإطلاق".

ثم استدارت إميلي ومشت، سعيدة وحرة. عرفت أنها لا تحتاج إلى أمير لتكون شجاعة وذكية. وعاشت في سعادة دائمة - كما كانت.

اسألي طفلك:

ماذا ارتدت إيميلي عندما ذهبت لإنقاذ الأمير دانيال؟

كيف خدعت إيميلي التنين؟

لماذا قررت إيميلي عدم الزواج من الأمير دانيال في النهاية؟

قصة نجمة الأمنيات

في قديم الزمان، في قرية صغيرة تقع بين تلال خضراء زاهية وبحيرة زرقاء متلألئة، عاشت سالي، طفلة فضولية طيبة القلب، في السابعة من عمرها. كانت كل ليلة تحدق في النجوم المتلألئة من نافذة غرفتها، تحلم بمغامرات وعجائب تتجاوز قريتها الصغيرة.

في إحدى الأمسيات، وبينما كانت السماء تكتسي بلون نيلي داكن، وبدأت النجوم تتلألأ، لاحظت سالي شيئاً غير عادي. بدا نجم واحد، أكثر سطوعاً من جميع النجوم الأخرى، وكأنه يتحرك في السماء. كان يتلألأ بوهج ساحر، يلقي بضوء دافئ على القرية.

فقالت بحماس: "أمي! أبي! تعاليا بسرعة!"

أسرع والداها إلى غرفتها ونظرا من النافذة. "هذه نجمة الأمنيات"، أوضحت والدتها مبتسمة. "يُقال إنه إذا تمنيتَ أمنيةً عليها، فإن أعمق أحلامك تتحقق."

بعينين واسعتين وقلبٍ مفعمٍ بالأمل، أغمضت سالي عينيها وتمنت أمنية. همست: "أتمنى مغامرةً عظيمة". ما إن خرجت الكلمات من شفتيها، حتى ازداد بريق نجمة الأمنيات سطوعاً، ثم اختفت ببطء في سماء الليل.

في تلك الليلة، وبينما كانت سالي تغفو، شعرت بلمسة خفيفة على يدها. فتحت عينيها، فوجدت نفسها في غابة ساحرة مليئة بأزهار متوهجة، وحيوانات ناطقة، وأشجار تهمس بالأسرار.

"أهلاً سالي،" قال أرنبٌ ودودٌ يرتدي قبعةً صغيرة. "أنا هوبس، دليلكِ في هذه المغامرة. نجمة الأمنيات قد حققت لكِ أمنيتكِ!"

لم تُصدّق سالي عينيها. تبعت هوبس عبر الغابة الساحرة، وقابلت في طريقها مخلوقاتٍ رائعة. كانت هناك لونا، بومة عجوز حكيمة تعرف كل نجم في السماء، وبيبين، سنجابٌ شقيّ يعرف كيف يجد أفضل أماكن الاختباء.

بينما كانوا يتعمقون في الغابة، وصلوا إلى بحيرة خلابة صافية كالبلور. في وسطها جزيرة صغيرة تتوسطها شجرة ذهبية متوهجة. شرح هوبس: "هذه هي شجرة الأحلام. إنها تحمل سحر نجمة الأمنيات. ولكن للوصول إليها، عليك حل ثلاثة ألغاز."

بحماسة وتوتر طفيف، أومأت سالي برأسها. كانت تحب الألغاز! كان اللغز الأول من البومة لونا. "أتكلم بلا فم وأسمع بلا آذان. ليس لي جسد، لكنني أعود إلى الحياة مع الريح. ما أنا؟"

فكرت سالي للحظة ثم صرخت، "الصدى" أومأت لونا موافقةً. ثم جاء اللغز الثاني من السنجاب بيبين: "أنا خفيف كالريشة، لكن أقوى رجل لا يستطيع كبح جماحي لأكثر من دقيقة. ما أنا؟"

فكرت سالي ثم ابتسمت وقالت: "التنفس"، صفق بيبين بمخالبه الصغيرة. كان اللغز الأخير من هوبس: "يمكن كسري، وصنعي، وإخباري، واللعب بي. ما أنا؟"، فأشرق وجه سالي، وقالت بحماس: "مزحة!"

بعد حل الألغاز، ظهر جسرٌ من الضوء المتلألئ يؤدي إلى الجزيرة. عبرت سالي وأصدقاؤها الجدد الجسر ووصلوا إلى شجرة الأحلام. همست الشجرة الذهبية بصوتٍ رقيق: "سالي لقد أرتْكِ مغامرتكِ سحر الصداقة والفضول والشجاعة بين الأطفال. الآن، يمكنكِ أن تتمني أمنيةً أخرى."

فكرت سالي في كل المخلوقات الرائعة التي قابلتها والمغامرة المذهلة التي خاضتها. بقلبٍ ممتن، تمنت: "أتمنى أن أتذكر هذه المغامرة الساحرة للأبد، وأن أمتلك دائماً الشجاعة للبحث عن مغامرات جديدة".

أضاءت شجرة الأحلام ببريقٍ ساطع، وشعرت سالي بنورٍ دافئٍ مُريحٍ يحيط بها. عندما فتحت عينيها مجدداً، وجدت نفسها في فراشها الدافئ، وشمس الصباح تتسلل من نافذتها. لكنها أدركت في قرارة نفسها أن المغامرة كانت حقيقية.

منذ ذلك اليوم، حملت سالي سحر نجمة الأمنيات معها، باحثةً دائماً عن مغامرات جديدة ومشاركةً قصصها مع الآخرين. وفي كل ليلة، كانت تنظر إلى النجوم وتتذكر أصدقاءها الذين كونتهم والشجاعة التي اكتسبتها.

وهكذا، تذكرنا قصة سالي جميعاً أنه بقلب طيب وروح فضولية، فإن العالم مليء بالمغامرات السحرية التي تنتظر منْ يكتشفها.

اسألي طفلك:

ماذا تتمنى لو رأيت نجمة الأمنيات؟

إذا كان بإمكانك حل أي لغز مثلما فعلت إيميلي، ما هو اللغز الذي تريد حله ولماذا؟

منْ هي شخصيتك المفضلة في مغامرة إيميلي، وما الذي أعجبك أكثر فيها؟

قصة مغامرة الغابة المسحورة

في قديم الزمان، في قرية صغيرة محاطة بتلال متدحرجة، عاشت سارة، طفلة فضولية في السابعة من عمرها. كانت تحب استكشاف الغابات القريبة من منزلها؛ حيث كانت تتخيل مخلوقات سحرية متنوعة تعيش. كان مكانها المفضل بقعة مميزة في أعماق الغابة؛ حيث تنمو الأشجار شامخة، وتشكل أوراقها مظلة من الأخضر والذهبي.

في أحد الأيام، بينما كانت سارة تتجول في الغابة، لاحظت شيئاً غريباً. طريق لم تره من قبل يتلوى بين الأشجار. كان مغطى بطحالب ناعمة متوهجة، ورقصت يرعات صغيرة على حوافه، تنير الطريق.

قررت سارة اتباع الطريق. توغلت أكثر فأكثر في الغابة، وقلبها ينبض حماساً. بعد برهة، وصلت إلى فسحة، وفي وسطها شجرةٌ رائعة - أطول وأجمل من أي شجرة رأتها في حياتها. كان لحاؤها يتلألأ كالفضة، وأغصانها تتدلى منها ثمارٌ لامعة كالجواهر.

عندما اقتربت سارة من الشجرة، لاحظت باباً خشبياً صغيراً عند قاعدتها. بدفعة خفيفة، انفتح الباب صريراً، ودخلت. ولدهشتها، كانت الشجرة من الداخل غرفة صغيرة مريحة، مليئة بالوسائد الناعمة، والأضواء المتلألئة، والرفوف المليئة بالكتب والحلي.

فجأةً، نادى صوتٌ خافت: "أهلاً سارة!". فزعت، فنظرت حولها فرأت جنيةً صغيرةً متوهجةً ترفرف في الهواء. كانت لها أجنحةٌ رقيقةٌ تتلألأ بألوان قوس قزح، وابتسامةٌ لطيفةٌ على وجهها.

"منْ أنت؟" سألت سارة وعيناها متسعتان من الدهشة.

أنا لونا، حارسة الغابة المسحورة، أجابت الجنية. هذه الغابة مليئة بالسحر، لكن لا يكتشفها إلا منْ يملك قلباً نقياً وحباً للمغامرة.

انتفخ قلب سارة حماساً. سألت: "أي سحر هذا؟"

ابتسمت لونا ولوّحت بيدها، وفجأة، بدأت الغرفة الصغيرة تتوهج أكثر. "في هذه الغابة، كل شيء ممكن. يمكنك التحدث مع الحيوانات، والطيران مع الطيور، وحتى تكوين صداقات مع الأشجار. لكن السحر الأهم هو الذي ينبع من داخلك - لطفك، وشجاعتك، وخيالك."

"هل يمكننا أن نذهب في مغامرة؟" سألت سارة بلهفة.

قالت لونا، وجناحيها يرفرفان فرحاً: "بالتأكيد!". "لكن أولاً، عليكِ اختيار هدية مميزة من الشجرة. لكل ثمرة قوة مختلفة. إحداها تُمكّنكِ من فهم لغة الحيوانات، وأخرى تُمكّنكِ من زراعة الزهور بلمسة واحدة، وثالثة تُمكّنكِ من الطيران."

فكرت سارة للحظة، ثم مدت يدها والتقطت ثمرة ذهبية. ما إن أمسكت بها حتى شعرت بدفء ووخز. قالت: "هذه!"

آه، لقد اخترت ثمرة الطيران، قالت لونا مبتسمةً. الآن، أغمضي عينيكَ وفكّري في التحليق في السماء.

أغمضت سارة عينيها، ولدهشتها، بدأت تشعر بخفة أكبر فأكثر. عندما فتحت عينيها، كانت تحوم فوق الأرض، ولم تعد قدماها تلامسان الأرض. صرخت: "أنا أطير!"

ضحكت لونا وحلقت بجانبها. "هيا، لنستكشف الغابة المسحورة معاً!"

حلقت سارة ولونا بين الأشجار، فوق الجداول المتلألئة، وعبرتا المروج المليئة بالأزهار التي تتلألأ تحت ضوء القمر. التقتا بحيوانات ناطقة شاركتهما أسرارها، وساعدتا طائراً تائهاً في العودة إلى منزله، بل واكتشفتا شلالاً مخفياً يتلألأ كالألماس.

أثناء تحليقهما، شعرت سارة بحرية وفرح لم تختبرهما من قبل. كانت الغابة تعجّ بالسحر، وكل لحظة فيها مغامرة جديدة.

ولكن مع غروب الشمس، أرشدت لونا سارة برفق إلى الشجرة الرائعة. قالت لونا بهدوء: "حان وقت العودة إلى المنزل. لكن تذكري أن سحر الغابة المسحورة سيرافقكِ دائماً، ما دمتِ منفتحة عليه."

أومأت سارة برأسها، وهي تشعر بالسعادة والحزن معاً لاقتراب نهاية المغامرة. عانقت لونا بشدة وهمست: "شكراً لكِ على المغامرة يا لونا".

ابتسمت لونا وقبلت سارة على جبينها. "أنتِ دائماً مرحب بكِ هنا يا سارة. متى رغبتِ بالعودة، فقط اتبعي الطريق المضيء."

بعد ذلك، نزلت سارة من الشجرة وعادت إلى مسار الغابة المألوف. وبينما كانت تسير إلى منزلها، تلاشى بريق الفاكهة السحرية في يدها تدريجياً؛ ليتحول إلى وهج دافئ، مذكراً إياها بسحر الغابة المسحورة الحقيقي.

في تلك الليلة، وبينما كانت سارة مستلقية على سريرها، أغمضت عينيها وابتسمت، وهي تحلم بمغامرتها القادمة في الغابة السحرية، حيث كان كل شيء ممكناً وكان كل يوم مليئاً بالعجائب.

اسألي طفلك:

إذا كنت سارة، ما هي الفاكهة السحرية التي ستختارها ولماذا؟

ما نوع المغامرات التي تعتقد أن سارة ستخوضها في المرة القادمة التي تزور فيها الغابة المسحورة؟

كيف يمكنك استخدام القدرة على التحدث مع الحيوانات؛ إذا كنت قادراً على ذلك، كما هو الحال في الغابة المسحورة؟

قصة قوة الكلمات

في قديم الزمان، في قرية هارموني هولو الصاخبة والنابضة بالحياة، عاشت فتاة صغيرة تُدعى ليلى. اشتهرت بابتسامتها المشرقة وحبها للقصص. كانت تقضي أيامها تقرأ الكتب تحت شجرة البلوط الكبيرة في ساحة القرية، متخيلةً نفسها في مغامرات الشخصيات التي تقرأ عنها.

في أحد الأيام، بينما كانت ليلى تستكشف مكتبة القرية، عثرت على كتاب قديم مُغبر في إحدى الزوايا. كان غلافه مُزيناً بنقوش ذهبية مُعقدة، وكان عنوانه "قوة الكلمات". بدافع الفضول، فتحت ليلى الكتاب بحرص وبدأت القراءة.

يروي الكتاب حكاية مملكة سحرية، حيث للكلمات قوة عظيمة. في هذه المملكة، يمكن للكلمات الطيبة والمدروسة أن تجلب الفرح، وتشفى القلوب، وتخلق الجمال، بينما يمكن للكلمات القاسية أن تسبب الحزن والدمار. استخدمت حاكمة المملكة، الملكة إيلويز، كلماتها لنشر اللطف والسعادة في جميع أنحاء البلاد.

بينما كانت ليلى تقرأ، عثرت على صفحة تصف تميمة سحرية تُدعى "حجر القلب"، تُعزز قوة الكلمات الطيبة. أثار هذا الأمر فضولها، فتساءلت إن كان هذا السحر موجوداً في عالمها.

في ذلك المساء، وبينما كانت ليلى عائدةً إلى منزلها، لاحظت مجموعةً من الأطفال يتجادلون عند النافورة. كانوا غاضبين بسبب خطأ في اللعبة، وكانوا يتبادلون الشتائم. تذكرت ليلى القصة من الكتاب وقررت أن تُجرّب شيئاً ما.

أخذت نفساً عميقاً، ثم اقتربت من المجموعة وقالت: "أهلاً بالجميع! لقد قرأتُ للتو قصةً رائعةً عن قوة الكلمات. هل تعلمون أن كلماتنا قادرة على صنع السحر؟ إذا استخدمنا الكلمات الطيبة، يُمكننا تحسين الأمور."

توقف الأطفال عن الجدال ونظروا إلى ليلى بفضول. سأل أحد الأطفال، وهو سام: "حقاً؟" "كيف يعمل هذا؟"

ابتسمت ليلى وتابعت: "حسناً، في القصة، استخدمت الملكة الكلمات الطيبة لنشر السعادة. هيا نجربها! ما رأيك أن نقول شيئاً لطيفاً لبعضنا البعض؟"

تردد الأطفال في البداية، لكن سام قال: "أنا آسف يا جيك، لقد غضبت. أنت بارعٌ جداً في هذه اللعبة، وأنا كنتُ محبطاً."

أشرق وجه جيك. "شكراً سام. أنا آسف أيضاً. لم أقصد أن أجعلك تشعر بالسوء."

بينما كان الأطفال يتبادلون الكلمات اللطيفة، بدا وكأن شيئاً سحرياً قد حدث. تلاشى التوتر، وبدأوا يضحكون ويلعبون معاً من جديد. شعرت ليلى بدفء في قلبها، مدركةً أن قوة الكلمات ليست مجرد قصة، بل حقيقة.

خلال الأيام القليلة التالية، قررت ليلى نشر سحر الكلمات الطيبة في أرجاء هارموني هولو. أثنت على السيدة غرين وعلى حديقتها الجميلة، وأخبرت السيد بيكر كم تحب خبزه اللذيذ، وشكرت أمينة مكتبة المدرسة على توفيرها لها دائماً أفضل الكتب. في كل مرة، رأت نفس التأثير السحري: ابتسامات، وسعادة، ودفء يعم القرية.

في أحد الأيام، أعلنت معلمة ليلى، الآنسة فيوليت، عن برنامج مواهب مدرسي. كانت ليلى تحب القراءة، لكنها لم تكن متأكدة من الموهبة التي يمكنها مشاركتها. ثم خطرت لها فكرة. ستروي قصة "قوة الكلمات" وتُري الجميع كيف يمكن للطف أن يخلق السحر.

في يوم عرض المواهب، وقفت ليلى على المسرح متوترة، ممسكةً بالكتاب القديم. أخذت نفساً عميقاً، وبدأت تروي القصة. وصفت المملكة السحرية، وتميمة حجر القلب، وكيف استخدمت الملكة إيلويز الكلمات الطيبة لإدخال البهجة على شعبها. شاركت تجاربها الشخصية في القرية، وكيف رأت سحر الكلمات ينبض بالحياة.

عندما انتهت ليلى، ساد الصمت بين الحضور للحظة، ثم انفجروا بالتصفيق. صعدت الآنسة فيوليت إلى المسرح، وعيناها تلمعان فخراً. "ليلى، كان ذلك رائعاً. لقد ذكّرتنا جميعاً بقوة كلماتنا المذهلة."

منذ ذلك اليوم، عُرفت هارموني هولو بقرية اللطف. بذل أهل القرية جهداً خاصاً لاستخدام الكلمات الطيبة ونشر العادات الإيجابية بين الاطفال. وأصبحت ليلى، بحبها للقصص وإيمانها بسحر الكلمات، وراوية قصص محبوبة للأطفال، تشارك حكاياتها وتُلهم الآخرين لاستخدام كلماتهم في الخير.

اسألي طفلك:

كيف اكتشفت ليلى قوة الكلمات لأول مرة؟

ماذا حدث عندما استخدمت ليلى كلمات لطيفة لمساعدة الأطفال بجانب النافورة؟

لماذا أصبحت قرية هارموني هولو معروفة بقرية اللطف؟