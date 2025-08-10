هل سعال طفلك يثير مخاوفك؟ إليكِ طرق مجرّبة لعلاجه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 07:02 صباحاً - يعد السعال هو آلية دفاعية للجهاز التنفسي ضد تحفيز مستقبلات السعال، وقد يصاب به الأطفال لعدة أسباب، مثل العدوى التنفسية الناتجة عن بعض الفيروسات، أو دخان السجائر، أو الغبار، أو بعض المواد الكيميائية الآخرى.

علاوة على ذلك، قد يكون سبب السعال ارتجاع المريء، أو التهاب الجيوب الأنفية، أو إصابة طفلك ببعض أنواع الحساسية.

ويمكن أن يتراوح علاج سعال الطفل بين العلاجات المنزلية البسيطة والأدوية التي يصفها الطبيب. إلى جانب تهدئة السعال والقضاء عليه، يمكن لهذه العلاجات أيضاً أن تجعل طفلك يشعر براحة أكبر، مما يسمح له بالتحرك بحرية أكبر والنوم بعمق أكبر.

في المقابل، لا داعي للقلق. فهناك عدة نصائح لعلاج سعال طفلك بسرعة. يعتمد العلاج الأنسب للسعال على سبب وحالة طفلك. يمكن للعلاجات المنزلية الأولية أن تُخفف الأعراض وتُعزز فعالية العلاج الطبي. إليكِ وفقاً لموقع " webmd "بعض الطرق التي يُمكن للآباء تجربتها لعلاج سعال الأطفال لتسريع الشفاء.

قسط كافٍ من الراحة

تأكدي من حصول طفلك على قسطٍ كافٍ من الراحة-الصورة من موقع Freepik

عند إصابة طفلك بأعراض السعال، تأكدي من حصول طفلك على قسطٍ كافٍ من الراحة. تعتمد مدة الراحة على شدة السعال وشدة الأعراض الأخرى، مثل الحمى أو سيلان الأنف.

عند حدوث السعال، يحتاج الأطفال عادةً من يومين إلى ثلاثة أيام للراحة وتجنب الأنشطة التي قد تؤخر شفاء السعال. لذلك، قللي من اللعب في الهواء الطلق حيث يُعد الحصول على قسطٍ كافٍ من الراحة والنوم أساسياً لعلاج السعال. ومع ذلك، قد يكون هذا صعباً على الأطفال، خاصةً إذا كان طفلك الصغير نشيطاً.

يعتمد مدى حاجة طفلك للتغيب عن المدرسة على شدة السعال وإذا تكرر السعال لدرجة الضعف، فمن الأفضل الراحة في المنزل لمدة يوم أو يومين حتى تتحسن الأعراض.

وفّري لطفلك سوائل كافية

لرعاية طفلك المصاب بالسعال، يمكن للوالدين أيضاً التأكد من شرب الطفل لكمية كافية من الماء لتفادي إصابته بأعراض الجفاف.

يمكن للوالدين أيضاً توفير كمية كافية من حليب الأم إذا كان الطفل لا يزال يرضع، لأنه يجب تجنب الجفاف، فقد يزيد من حدة أعراض السعال.

يمكنكِ إرضاع طفلكِ أكثر من المعتاد لتخفيف أعراض السعال، خاصة إذا كان عمره أقل من 6 أشهر. أما بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنة واحدة، فيمكنكِ تقديم المزيد من الماء أو عصير الفاكهة، على الجانب الآخر يساعد حليب الثدي أو الماء طفلكِ على البقاء رطباً، مما يُخفف أعراض المخاط ويُسهّل التخلص منه.

وضع فازلين عشبي للأطفال

يحتوي مرهم الأطفال على المنثول وزيت الأوكالبتوس، مما يُعطي طفلكِ إحساساً بالدفء، ويُسهّل التنفس. كما أن دفء الفازلين العشبي يُخفف السعال أيضاً وفي المقابل، تذكري أنه يجب استخدام فازلين عشبي مُخصص للأطفال فقط لعلاج السعال. إذا كنتِ ترغبين في استخدامه يمكنك وضع طبقة رقيقة منه على صدر طفلكِ.

تقديم حساء الدجاج

يُخفف المرق الدافئ من المخاط-الصورة من موقع Freepik

يعد من الطرق الأخرى لعلاج سعال الطفل في المنزل، والتي يمكن للوالدين تجربتها، تحضير حساء الدجاج، خاصةً إذا بدأ الطفل بتناول الأطعمة الصلبة. فقد يُخفف المرق الدافئ من المخاط، مما يُخفف السعال ويُهدئ التهاب الحلق.

على الجانب الآخر يحتوي حساء الدجاج أيضاً على العديد من العتاصر الغذائية، مثل البروتين والكربوهيدرات وكلاهما يساعد على تُلبية احتياجات الطفل الغذائية، مما يزيد من مناعة جسمه لمحاربة البكتيريا المُسببة للسعال ولمساعدة طفلك على الشفاء بسرعة، يُفضل تجنب بعض الأطعمة والمشروبات، مثل المشروبات المحلاة والباردة والأطعمة المقلية ويُنصح بتقديم الأطعمة الدافئة لطفلك لمنع السعال الناتج عن حكة الحلق.

استنشاق البخار الدافئ

يعد من الطرق السريعة الأخرى لعلاج سعال الطفل في المنزل استنشاق البخار الدافئ، فما عليك سوى ملء وعاء بالماء الدافئ، وجعل طفلك يستنشق البخار ببطء أو يمكنك وضع وعاء من الماء الدافئ بالقرب من سرير طفلك ليتمكن من استنشاق البخار لتخفيف المخاط الذي يُسد الأنف وبالتالي يُخفف من حدة السعال.

مسببات الحساسية

إذا عانى طفلك من أعراض سعال تحسسي، فتجنبي مسببات الحساسية (المحفزات). كما انتبهي لنظافة المرتبة وبيئة المنزل، فغالباً ما يتراكم الغبار والعفن ووبر الحيوانات الأليفة على الأرائك أو المراتب، مما قد يسبب السعال وبعض ردود الفعل التحسسية.

طريقة نوم مريحة

حاولي أن ينام طفلك ورأسه مرفوعاً قليلاً. لذلك، ادعمي رأسه بوسادة عالية أثناء النوم، وتجنبي نومه على ظهره، فقد يؤدي النوم على ظهره إلى تراكم المخاط في الحلق وصعوبة التنفس.

أدوية السعال

يحتاج علاج سعال الطفل إلى مُراعاة السبب الكامن وراءه، فعند إغطاء أدوية السعال للأطفال، يجب مراعاة نوع الدواء، والجرعة، وعدد مرات تناوله يومياً، ومدة تناوله، ولكن يُفضل استشارة الطبيب قبل تقديم أدوية السعال للطفل فعادةً ما يكون السعال الناتجً عن الإصابة ببعض الفيروسات.

وعادةً ما يزول السعال من تلقاء نفسه من دون الحاجة إلى تناول أية أدوية، وقد تختلف جرعة أدوية السعال التي يصفها الأطباء باختلاف عمر الطفل.

في المقابل، يُفضل استشارة طبيب أطفال لتحديد الجرعة المُناسبة لحالة طفلك واتباع التعليمات المذكورة على الملصق، وإذا تناول طفلك الدواء ولم يتحسن السعال خلال أسبوع إلى أسبوعين، فاصطحبي طفلك إلى الطبيب على الفور.

متى تجب زيارة الطبيب؟

فيما يلي أعراض السعال التي تستدعي زيارة طبيب الأطفال فوراً:

السعال المصحوب بحمى شديدة.

صعوبة التنفس بسبب السعال.

السعال الديكي.

ألم في الصدر.

صعوبة أو رفض تناول الطعام.

سعال مصحوب بالدم.

سعال مصحوب بالتقيؤ.

من المهم زيارة الطبيب إذا استمر سعال طفلك لأكثر من أسبوعين.

