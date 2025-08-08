كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 أغسطس 2025 07:02 صباحاً - عندما تبدأ الأم بتقديم الطعام الخارجي، أو ما يُعرف بالطعام التكميلي أو الطعام الصلب للرضيع، وذلك إلى جانب الاستمرار بالرضاعة الطبيعية؛ فهي تفكر كثيراً في عدد الوجبات التي يجب تقديمها في هذه المرحلة، وكذلك كمية الوجبة في كل مرة، وإن كان معظم الأطباء ينصحون بتقديم الطعام الصلب في عمر أربعة أشهر. ولكن المهم، وحسب ظروف واختيار الأم، أن تعرف نوعية الأصناف التي يمكن تقديمها.

تقع أهمية معرفة وتحديد عدد الوجبات الخارجية وكميتها في إطار الحرص على صحة الطفل الرضيع، فيجب على الأم أن تعرف مقدار ونوع وكمية الطعام المضاف؛ لكي لا تحدث مشاكل صحية لرضيعها؛ مثل الإصابة بالحساسية الغذائية وسوء الهضم مثلاً، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، وفي حديث خاص بها، باختصاصية تغذية ونوم الأطفال والرضع الدكتورة رهف أبو والي، حيث أشارت إلى كيف تحددين عدد وكمية الوجبات المقدمة لرضيعك منذ الشهر السادس، وكذلك عدد الوجبات وكميتها وأصنافها، حتى نهاية عامه الأول، في الآتي:

ما هو عدد وجبات الرضيع وكميتها في الشهر السادس خصوصاً؟

بيوريه خضار

لاحظي أن الكثير من الأمهات يفضلن تقديم الطعام الخارجي أو التكميلي، ويعرف أيضاً بالطعام الصلب لأطفالهن الرضع مع الشهر السادس بالتحديد، حسبما كانت العادة المتبعة ضمن نصائح أطباء الأطفال وتغذية الرضع، ولذلك فمع بداية الشهر السادس؛ يمكن للأم أن تقدم لرضيعها وجبتيْن خارجيتيْن؛ وهما الغداء والعشاء، وعلى شكل بيوريه فواكه وخضار، وليس صباحاً، فيجب أن يرضع صباحاً رضعة مُشبعة، أما كمية الوجبة الواحدة؛ فيجب أن تكون ملعقتيْن كبيرتيْن في كل مرة.

قدمي لرضيعك في عمر ستة أشهر ما بين ثلاث إلى خمس رضعات يومياً، ويجب ألا يقل عدد رضعاته عن هذا المعدل، حيث إن مستوى الحديد في حليبك لا يزال مناسباً له حتى يتم شهره السادس، ويمكن حساب عدد الرضعات؛ بحيث إن كل شهر زيادة من عمر الطفل؛ يعني أن يزيد عدد الوجبات؛ بمعدل وجبة واحدة؛ أي أنه على سبيل المثال في شهره السابع؛ يمكن أن يحصل على ثلاث وجبات، وهكذا.

وجبات مقترحة للرضيع من سن 6- 8 شهور

الحليب الصناعي

استمري بتقديم الحليب للرضيع، سواء كان طبيعياً من صدرك أو صناعياً، ويمنع تقديم الحليب الكامل الدسم البقري أو البودرة، كما يمكنك أن تقدمي له الطعام الصلب بكمية محددة، حسب عمره في هذه الفترة؛ وهي ملعقتان كبيرتان؛ أي ما يعادل نصف فنجان صغير من الشاي، أما عدد الوجبات المقدمة في هذه الفترة العمرية؛ فهي ما بين وجبتين إلى ثلاث وجبات يومياً.

اعتمدي طريقة تقديم الأكل، بحيث يكون مسلوقاً جيداً ومهروساً، وألا يكون سائلاً، بل قليل الكثافة، ويمكنك أن تخلطي الفواكه والخضروات معاً، ويمكنك أن تضيفي المكرونة المسلوقة أيضاً وأضيفي لها بعض الحبوب؛ مثل الشوفان، ويمكنك تقديم الفواكه، مثل حبات العنب، بعد نزع القشور والبذور، وكذلك البطيخ، والمانجو بكمية قليلة، وحبات الفراولة، والتوت، مع ملاحظة تقديم أصناف الفواكه بالتدريج؛ للتأكد من عدم وجود حساسية لدى الطفل تجاه أي نوع منها.

قدمي لرضيعك الخضروات؛ مثل البروكلي، والقرنبيط، ومسلوق الباذنجان، والبصل، والفول الأخضر والجاف المدمس، والعدس، كما يمكنك البدء بتقديم البروتين، مثل البيض، كاملاً، شاملاً الصفار والبياض، وكذلك قطع الدجاج واللحوم الحمراء المطهوة جيداً، والسمك، ويمكنك تقديم منتجات الألبان بأنواعها، ويتم طبخ المهلبية المحببة للرضع بها.

هل يمكن أن أقدم لرضيعي طعاماً خارجياً مع نهاية الشهر الرابع؟

اعلمي أن الرضاعة الطبيعية من الأم تعدّ هي مصدر الغذاء الأول، ولها الأولوية كمصدر تغذية في هذه المرحلة، وبعد الرضاعة من الأم؛ يمكن تجربة تقديم صنف خارجي للرضيع، على ألا تزيد الكمية عن ملعقتيْن صغيرتيْن، وألا تقل عن نصف ملعقة في الوجبة، أما عدد الوجبات المقترحة بعد أن يتم الرضيع الشهر الرابع؛ فيمكن أن تبدأ بتقديم وجبة واحدة، ثم يزيد عدد الوجبات بالتدريج، ويجب عليكِ أن تجربي صنفاً واحداً، ثم تقدمي الصنف الثاني، وبعد ذلك يُمكنك خلط الصنفيْن معاً.

لاحظي أنه بالنسبة لطبيعة الطعام الخارجي المقدم في نهاية الشهر الرابع، فيجب أن يكون مسلوقاً جيداً ومهروساً، وقوامه على شكل سائل مثل الماء، ويفضّل أن تقدمي له مثلاً الأرز المسلوق، والمخفف قليلاً بحليب الأم، أو نوع الحليب الصناعي المخصص لسن الطفل.

قدمي لرضيعك في نهاية شهره الرابع خيارات أخرى؛ مثل حبوب الشوفان وقطع الفواكه المغذية؛ مثل الموز، والفواكه الصيفية مثل الكمثرى والبرقوق، كما يمكنك تقديم بعض الخضار؛ مثل البطاطا الحلوة والبطاطس والكوسة والقرع الأخضر والجزر.

امتنعي في هذه المرحلة تماماً عن تقديم منتجات الألبان؛ مثل اللبن الزبادي؛ أي الروب، والأجبان، كما يمنع تقديم مصادر البروتين الحيواني المختلفة.

وجبات مقترحة للرضيع من عمر 8 - 12 شهراً

البيض المسلوق

اعلمي أن الرضاعة الطبيعية مهمة، ولكنها في هذه المرحلة تقدم للطفل كوجبة تكميلية، حيث يجب أن يحصل الرضيع على نحو 600 ملليلتر من الحليب يومياً، سواء كان الحليب الطبيعي أو الصناعي.

لاحظي أن عدد الوجبات الخارجية يمكن أن يصبح ثلاث وجبات مع وجبتي سناكس، أما الكمية المقدمة؛ فيمكن أن يحصل على طبق صغير من الوجبة الخارجية. وطريقة تقديم الطعام بعد عمر 8 شهور؛ أن يكون الطعام مهروساً أو مبشوراً، أو مقطعاً على شكل ما يُعرف بطعام الأصابع، ويمكن أن نقدم له البسكويت المخصص للأطفال، وكذلك قطع الخبز "التوست".

قدمي للرضيع جميع أنواع الفاكهة الموسمية، وكذلك كل ما هو متوافر من الخضار، واستمري في تقديم مصادر البروتين مثل المرحلة السابقة؛ أي اللحوم والأسماك وصدور الدجاج، ويمكن تقديم الأجبان له بأنواعها المختلفة، وكذلك البيض.

هل أستمر في تقديم الحليب بشكل يومي لطفلي بعد عمر السنة؟

طفل يأكل

اعلمي أنه يمكنك إدخال الحليب البقري الذي يكون كامل الدسم مع الرضاعة، أو كشرب في الكوب في هذه المرحلة، ولكن يجب أن يكون ذلك بعد تناول الوجبة الصلبة، ويجب أن تعرفي أن احتياجات الطفل اليومية من الحليب بعد عمر السنة لا تزيد على 500 ملليلتر.

ضمي طفلك بعد إتمام عامه الأول إلى أفراد الأسرة؛ في تناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء؛ لكي يتناول طعامهم المعتاد، كما يمكن أن يتناول الطفل ما بين 2 - 3 وجبات سناكس طول اليوم مع الرضاعة الطبيعية، لو أحببتِ استمرارها، كما يمكنك في هذه المرحلة العمرية تقديم العسل للطفل، وأن تستغلي فوائد العسل الأبيض على الريق للأطفال لا تحصى.. لا تفوتك أهميتها من دون الخوف عليه من أي مضاعفات صحية.

