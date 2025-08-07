كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 07:03 صباحاً - التسنين مرحلةٌ تطوريةٌ تبدأ منذ الطفولة وتتكرر حتى ظهور جميع أسنان الطفل اللبنية. غالبًا ما تكون هذه المرحلة صعبةً على كلٍّ من الأطفال والآباء. مع ذلك، بالصبر والتحضير المناسب، يُمكنكِ تسهيل عملية التسنين لطفلكِ الرضيع أو الصغير.

إليكِ أهم نصائحنا للتسنين للرضع والأطفال الصغار لتخفيف ألم التسنين، من الوصفات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها في منزلك، والتي يؤيدها الأطباء والمتخصصون.

صدقي أو لا تصدقي، أكثر ما يُؤلم في التسنين عند الطفل ليس كسر اللثة، بل الضغط الناتج عن السن النازل. كلما بزغ السن مبكرًا، زادت سعادة طفلك. وفي هذه المرحلة ثقي في عضاضات الأسنان، فهي تضغط على اللثة، مما يُساعد على بزوغ السن أسرع. لمزيد من الراحة، ضعي العضاضات في الثلاجة لتبريدها وتلطيفها، ولكن احرصي على عدم إعطائه عضاضات مجمدة صلبة لأن الثلج قد يلتصق بلثته. نوع العضاضة ضروري لتنمية عضلات فم طفلك ومساعدته على تعلم المضغ.

وصفات طبيعية للتسنين

زيت العلكة

وصفات طبيعية ونصائح فعّالة للتسنين من دون ألم



مصنوع من مزيج من الزيوت العطرية مثل زيت الزيتون والقرنفل والنعناع، ويُهدئ لثة طفلك. نظفي يديك ودلكي لثته بالزيت.

الكرفس البارد

يُساعد الكرفس البارد على تهدئة الأطفال الأكبر سنًا أو الصغار. فهو يحتوي على مُركّب مُخدّر طبيعي. قطّعي الكرفس بعرض إصبعك وراقب طفلك أثناء المضغ. استشيري طبيب الأطفال دائمًا قبل تجربة ذلك.

إذا استمر ألم طفلكِ رغم هذه الجهود، فاستشيري طبيب الأطفال. قد يصف لكِ أسيتامينوفين أو موترين حسب عمر طفلكِ.

القرنفل

هي براعم زهور مجففة من شجرة استوائية. يحتوي على مركب "الأوجينول"، وهو زيت قوي يُستخدم على نطاق واسع في طب الأسنان لتسكين آلام الفم بشكل طبيعي. كما يُستخدم لإضفاء نكهة مميزة على المأكولات الحلوة والمالحة حول العالم.

جوزة الطيب

توابل أخرى تحتوي على زيت الأوجينول. تُضفي نكهةً دافئةً وحارةً على الوجبات، وتُكمّل الأطباق الحلوة والمالحة.

الهيل

بهار لذيذ يُستخدم عادةً في المطبخ الهندي. خصائصه المسكنة تُساعد على تخفيف آلام الأسنان واللثة. ويُعتقد أيضًا أنه يُنظف الفم ويُحافظ على صحة الفم.

القرفة

القرفة



توابل دافئة عطرية بنكهة حلوة. مثالية للطهي أو الخبز أو رشها على الفاكهة مثل التفاح والموز. تحتوي على خصائص مسكنة طبيعية لتخفيف الآلام.

الفلفل الأسود

توابل شائعة الاستخدام في كل منزل تقريبًا. يتميز بخصائص مسكنة للألم تساعد في تخفيف آلام الأسنان واللثة عند الأطفال، ويُعتقد أنه يُعزز قوة الأسنان.

موز مجمد لطفلك

ضعي موزة في المُجمد



ضعي موزة في المُجمد، ثم دعي طفلك يُلامس لثته بهذه الحلوى المُهدئة والحلوة.

ضعي الثلج على منشفة

لفّي قطعة من الثلج في منشفة مطبخ واتركي طفلك يمصّها. سيُخفّف الثلج البارد من تورّم لثة الطفل ويُخفّف ألمه. لكن لا تدعه يمصّ الثلج فقط، فقد يُؤذي لثته.

ثلجي زجاجة رضاعة

إحدى الطرق لإسعاد طفلكِ خلال مرحلة التسنين هي وضع الماء في زجاجة رضاعة وتجميدها مقلوبة (بحيث يتجمد الماء عند الحلمة). أعطيها لطفلكِ عندما يغضب، ودعيه يمضغ الحلمة الباردة والمريحة لفترة.

قدّمي له بسكويت التسنين

هذه البسكويتات الصلبة، غير المحلاة، الشبيهة بالبسكويت، يمكن تحضيرها في البيت، وهي مثالية للمضغ عندما تشق الأسنان طريقها عبر اللثة.

التفاح وصلصة التفاح

الأطعمة الباردة، مثل صلصة التفاح الجاهزة من الثلاجة، لذيذة المذاق ومناسبة للمضغ. كما يمكنكِ إعطاء الطفل شرائح التفاح، أو للأطفال الأصغر سنًا، شرائح التفاح موضوعة في منشفة تحملينها.

خبز بيغل

ضعي خبز بيغل عاديًا في الثلاجة، وسيصبح حلقة تسنين منزلية الصنع. إنه رائع للأطفال ليمضغوه أثناء نمو أسنان الطفل، ويمكن أن يساعد في تخفيف ألم التسنين.

الجزر

أخرجي جزرة كاملة الحجم، وليست جزرة صغيرة - من الثلاجة، اغسليها جيدًا أو قشريها، ودعي طفلكِ يمضغها كما يشاء.

وجبة خفيفة لتخفيف التسنين

إذا كان طفلكِ يعاني من التسنين، فقد تُساعد هذه الوجبة الخفيفة اللذيذة على تخفيف تلك الأعراض المزعجة. لا تُضفي جوزة الطيب نكهةً دافئةً وحارةً تُكمل نكهة البطاطا الحلوة فحسب، بل تحتوي أيضًا على مركب "الأوجينول"، الذي يُستخدم كدواء طبيعي لعلاج آلام الأسنان. إلى جانب خصائص القرفة المسكنة القوية، تُعدّ هذه الوجبة الخفيفة رائعةً لتخفيف آلام التسنين.

تناسب الطفل من 7 أشهر فما فوق

حبة بطاطا حلوة صغيرة مقشرة ومغسولة ومقطعة إلى أعواد بطول 2 بوصة

رشة جوزة الطيب مطحونة

ملعقة كبيرة زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

طريقة التحضير:

قومي بتسخين الفرن إلى 200 درجة مئوية.

في وعاء ضعي الزيت والقرفة وجوزة الطيب وقلبي.

أضيفي أعواد البطاطس إلى الوعاء وقلبيها جيدًا لتغطيتها بالتوابل.

ضعيهم بشكل مسطح على صينية الخبز وضعيهم على الرف الأوسط من الفرن.

اخبزيها لمدة 20 دقيقة أو حتى تصبح طرية، ثم اقلبيها على الجانب الآخر في منتصف المدة.

اتركيها لتبرد قبل تقديمها للطفل.

ملاحظة: لا يُنصح بوضع أيٍّ من التوابل المذكورة أعلاه مباشرةً على أنسجة الفم الرخوة، بل يجب استخدامها جميعها في الطهي. ونكرر بأن التوابل مناسبة للأطفال من عمر 7 أشهر فما فوق.

وصفة بسكويت التسنين

وصفة بسكويت التسنين



تكفي لـ: حوالي 12 بسكويتة

مدة الطهي والتحضير: 50 دقيقة

المقادير:

4 ملاعق كبيرة من معجون الفاكهة أو صلصة التفاح

بيضة واحدة

2 كوب دقيق

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

اختياري: مسحوق القرفة، جبن البارميزان، قشر البرتقال

طريقة التحضير:

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وقومي بتحضير صينية الخبز بورق الزبدة.

قومي بخلط الدقيق مع البيكنج باودر في وعاء.

أضيفي البيضة ومعجون الفاكهة واخلطيهم معًا حتى تتشكل العجينة.

خذي قطعًا بحجم حبة الجوز، وافردي العجينة على شكل نقانق، ثم ضعي كل قطعة على صينية الخبز، ثم افردي سطحها بأصابعك حتى يصبح سطحها أكثر استواءً وشكلها مستطيلًا (هذا يعني أن شكل البسكويت سيكون جميلًا وسهل الإمساك به من قبل طفلك). استمري في ذلك حتى تنتهي من كل العجينة. يُفترض أن تحصل على حوالي ١٢ بسكويتة.

اختياري: يمكنك رش الجزء العلوي من كل بسكويت بنكهة إضافية - القرفة أو قشر البرتقال من النكهات الرائعة، أو بعض جبن البارميزان المبشور لصنع بسكويت لذيذ بالجبن.

اخبزيها في الفرن لمدة 30-40 دقيقة تقريبًا حتى تكتسب اللون البني الذهبي وتصبح صلبة.

أخرجيها من الفرن واتركها تبرد على رف سلكي. عادةً ما تبقى البسكويت صالحة للاستخدام لأكثر من أسبوع في وعاء محكم الإغلاق. إنها الوجبة الخفيفة المثالية!

العلاجات المنزلية من خزانة الأدوية

جربي مسكنات الألم. يمكن لمسكن الألم الذي يُصرف دون وصفة طبية والمصمم خصيصًا للأطفال، مثل أسيتامينوفين سائل للأطفال (تايلينول السائل للأطفال هو أحد العلامات التجارية)، أن يوفر راحة لمدة تصل إلى أربع ساعات. ومع ذلك، لا يمكنك إعطاء الأطفال مسكنات الألم على مدار الساعة، لذا احتفظي بها لوقت الحاجة إليها - مثل وقت النوم عند الطفل أو عندما لا تُجدي أي من الاقتراحات الأخرى نفعًا. تأكدي من اتباع تعليمات العبوة بعناية، ولا تُعطِي الدواء أكثر من ثلاث مرات في 24 ساعة. للحصول على قائمة بالاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام المسكنات التي تُصرف دون وصفة طبية، تعتمد الكمية التي تُعطيها لطفلك على الوزن، لذا إذا لم تكوني متأكدة من الكمية التي يجب إعطاؤها، فاستشيري طبيب الأطفال.

تحذير: لا تُعطِي الأسبرين أبدًا لطفل، فقد يؤدي ذلك إلى متلازمة راي، وهي حالة تهدد الحياة.

خدّر اللثة. تُعطي جلّات التخدير الفموي التجارية (مثل أوراجيل وأنبيسول) راحةً مؤقتة (لمدة ٣٠ إلى ٤٠ دقيقة)، وغالبًا ما تُساعد الطفل على تجاوز هذه الفترة العصيبة.

نصائح لتسنين من دون ألم

نصائح لتسنين من دون ألم



دلكي لثة طفلك: الضغط الخفيف يُخفف ألم التسنين. افركي لثة طفلك برفق بإصبع نظيف.

شتتي انتباهه: قد يكون الحل الأمثل هو صرف انتباه طفلك عن لثته المتفجرة، جربي اللعب معه بلعبته المفضلة، أو هزّه أو الرقص معه بين ذراعيك. أحيانًا، يكفي لعب لعبة الغميضة لإلهاء الطفل عن انزعاجه.

دعي طفلك يمضغ: المضغ يساعد الأسنان على شق طريقها عبر اللثة، لذا حافظي على حركة فكي طفلك. أي شيء مسموح به طالما كان نظيفًا، وغير سام، وقابلًا للمضغ، وكبيرًا أو صغيرًا جدًا بحيث لا يسد مجرى الهواء في حال ابتلاعه.

احتفظي بمنشفة في متناول يدك: غالبًا ما يُسبب التسنين سيلانًا غزيرًا للعاب، وقد يُسبب لعاب الطفل تهيجًا للجلد، مما يزيد من انزعاج الطفل. احتفظي بمنشفة ناعمة في متناول يدك لمسح فم الطفل ومنطقة ذقنه. إذا لم يكن ذلك كافيًا، احمِي الجلد بالفازلين أو مرهم أكسيد الزنك.

حافظي على نظافة فم طفلك: توصي جمعية طب الأسنان الأمريكية بضرورة الحفاظ على نظافة أسنان ولثة طفلك. افركي اللثة بقطعة شاش أو قطعة قماش نظيفة لتنظيف المنطقة وتخفيف ألم التسنين. إذا ظهرت بعض أسنان طفلك، فحاولي تنظيفها بفرشاة أسنان ناعمة مخصصة للأطفال.

حلول طبيعية لتخفيف ألم أسنان طفلك فوراً

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص