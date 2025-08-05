في الأسبوع العالمي للرضاعة: أسباب نفسية مرتبطة بالمرضعة تؤدي لإدرار الحليب

1- اتباع برنامج لشفط حليب الأم مما يزيد من إدرار الحليب

شفط حليب الأم

اعلمي أن هناك علاقة طردية بين شفط الحليب، أي تفريغ صدر الأم وبين معدل نزول الحليب أي تجدده مرة ثانية، وبالتالي فيجب ألا يبقى حليب الأم في ثدييها لمدة طويلة وليس الامتلاء من دون الضخ والتخلص من الحليب الذي يسبب الألم في الثديين ومحيطهما وما يعرف بالحزق دليل على أن الأم لديها مخزون من الحليب، ولكن ذلك يعطي إشارة إلى الدماغ للتوقف عن إدرار الحليب مجدداً.

قومي بشفط الحليب ضمن برنامج محدد يسهم كثيراً في زيادة إدرار الحليب في صدرك، وتعرف هذه الطريقة بطريقة الشفط الذكي، حيث يجب أن تقومي بشفط الحليب من صدرك لمدة عشر دقائق ثم تحصلي على استراحة لمدة عشر دقائق تالية وأن تستمري بهذه العملية لو مرة واحدة في اليوم لمدة ساعة أو لمدة خمس وأربعين دقيقة، مما يوحي بطريقة رضاعة الطفل من صدرك ويوحي للمخ لإفراز المزيد من الحليب.

2- الاستماع لصوت بكاء وضحكات الرضيع مما يزيد من إدرار الحليب

استمعي بحب وفرح وبهجة وبشكل مستمر إلى صوت رضيعك، سواء كان باكياً أو ضاحكاً، وذلك لأن الدراسات العلمية قد أثبتت أن الاستماع إلى صوت الرضيع وكذلك مشاهدة الرضيع وهو يبكي وكذلك مشاهدة الأم لمولودها وهو يطلق أصواتاً خافتة وعشوائية، تعمل على تحفيز إفراز هرمون الأوكسيتوسين والذي يعزز بدوره من نزول الحليب.

اهتمي بأن يسمع رضيعك صوتك، فإذا كانت هناك علاقة متبادلة بين الأم والرضيع وكانت هناك علاقة طردية بين زيادة كمية الحليب وسماع الأم لصوت رضيعها سواء كان باكياً أو ضاحكاً مثل صوت المناغاة، فهناك فوائد مذهلة لسماع الطفل صوت أمه خصوصاً في أشهره الأولى، مما يجعلك تكتشفين أهمية التواصل بين الأم ورضيعها ومنذ الولادة بل يتعدى ذلك بضرورة التواصل مع الجنين بالحديث والغناء والقراءة له أثناء وجوده في رحم الأم.

3- شم رائحة الرضيع مما يزيد من إدرار الحليب

حب وحنان الأم

اعلمي أن هناك علاقة قوية تربط بين الأم والمولود، خصوصاً في الأيام الأولى للولادة، وهي أن رائحة السائل الأمينوسي المحيط بالجنين داخل الرحم تظل عالقة في الأم والجنين ومتعلقاتهما لفترة طويلة، ولذلك يطلب من الأم أن تبقي المنشفة التي تم لف المولود بها بعد نزوله من رحمها مباشرة لكي يشمها المولود في حال كان بعيداً عن أمه، مثل أن تكون لديه مشكلة ما تستدعي وجوده في الحضانة الصناعية، حيث إن شم رائحة هذه المنشفة يساعده كثيراً على النوم والشعور بالاطمئنان.

لاحظي أنه بالمقابل سوف تشعرين بالراحة والهدوء، ويؤدي ذلك بالطبع إلى زيادة إفراز الحليب في صدرك، في حال كان رضيعك بعيداً عنك وقمت بشم ملابسه ورائحة أي شيء متعلق به حتى لو بقايا اللعاب على صدرك أو ملابسك، ولذلك يمكنك أن تحتفظي بملابس رضيعك بالقرب منك في حال كنت في الدوام أو خرجت إلى السوق وتقومين بشم هذه الملابس كل ساعة لكي تحفزي إدرار الحليب في صدرك ولا يقل مستوى إفرازه مما يعزز نجاح واستمرار الرضاعة الطبيعية.

4- توفير أجواء خاصة وهادئة حول الأم المرضعة ورضيعها مما يزيد من إدرار الحليب

أم ترضع طفلها

اهتمي بتوفير أجواء مناسبة للرضاعة والقيام بإرضاع الطفل لأن الدراسات العلمية قد أثبتت أن معدل إفراز الحليب يتأثر بالضوضاء والفوضى وبشكل كبير، حيث إن وجود الأم في منطقة سكن قريبة من المصانع يقلل كثيراً من كمية الحليب لديها، ولذلك فقد لوحظ أن الأمهات في تلك المناطق الصناعية يزداد إقبالهن على استخدام الرضاعة الصناعية، لأن صدورهن تكون جافة من الحليب بسبب أجواء الفوضى والأنوار الساطعة والضجيج المستمرة حولهن.

اعلمي أن الرضيع وعلى صغر سنه يكون أنانياً، لأنه يحب ان تكون أمه ملكاً له وحده، كما أنه يشعر بذلك بالفعل، ولذلك ستجدين أن إقبال الرضيع على الرضاعة من صدرك يزداد حين تنزوين به في غرفة مغلقة وتقومين بخفض نسبة الإضاءة بالمكان، وذلك في حال وجود ضيوف أو وجود باقي أفراد الأسرة في غرفة المعيشة مثلاً، وعلى العكس من ذلك فهو سوف يبكي ويرفض الرضاعة منك وسوف تعانين من حالة امتناع الطفل عن الرضاعة الطبيعية: ما بين الأسباب والأعراض . وأنت لا تعرفين أن ذلك يحدث ضمن أحد الأسباب للرفض في حال وجودك معه مع باقي أفراد الأسرة وانشغالك عنه بالحديث مع الآخرين.

5- تمارين التنفس قبل إرضاع الطفل أو شفط الحليب

مارسي تمارين التنفس قبل إرضاع طفلك أو قبل القيام بشفط الحليب، حيث تسهم تمارين التنفس بزيادة إدرار الحليب لأنها تقلل التوتر النفسي وتخفض من الضغط العصبي الذي تسببه مشاكل الحياة الخاصة والعامة حول الأمهات.

قومي بالتنفس بعمق في حال كنت من الأمهات اللواتي لا يجدن القيام بتمارين معينة خاصة بالتنفس، ويكفي أن تحرصي على القيام بتمرين تنفس بسيط وهو أن تتمددي في هيئة الاستلقاء على ظهرك وأن تتنفسي بعمق، ثم تقومي بسحب الهواء من منطقة الحجاب الحاجز إلى أعلى صدرك، ثم قومي بخطوة قبض عضلات بطنك وإمساكها بشدة أثناء عملية الاستنشاق، ثم قومي بعد ذلك بالاسترخاء أثناء عملية إخراج الهواء، أي الزفير.

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 06:58 صباحاً - في أسبوع الرضاعة الطبيعية الذي يتم إحياؤه عالمياً ما بين اليوم الأول وحتى اليوم السابع من شهر أغسطس من كل عام وفي نحو 120 بلداً تحديداً، يتم تجديد الدعوة للاهتمام بالرضاعة الطبيعية كخيار التغذية الأول والأفضل للرضيع وخلال الأشهر الستة الأولى من عمره خصوصاً وعلى الأقل، ولكن على الرغم من فوائد حليب الأم الطبيعي كهبة ربانية للأم والطفل إلا أن شكوى معظم الأمهات هي اعتقادهن بعدم كفاية حليبهن وقلة إدرار الحليب من صدر الأم.يحيي العالم في الأسبوع الأول من شهر أغسطس أسبوع الرضاعة الطبيعية، ولذلك فمن المهم توعية الأمهات المرضعات بنصائح وتجارب حول طرق زيادة حليب الأم، وقد التقت " الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية تغذية ونوم الأطفال الدكتورة نور عبد العاطي، حيث أشارت إلى 5 أومنها تمارين التنفس بعمق وتوفير الهدوء والإضاءة الجيدة حول الأم والطفل وغيرها من الأسباب في الآتي:قد يهمك أيضاً: كيف أعرف أن طفلي الرضيع يحصل على كفايته من الحليب؟*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليك استشارة طبيب متخصص.