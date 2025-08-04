إصابة الرأس لدى طفلك: تعرّفي ما إذا كانت طفيفة أم خطيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 08:06 صباحاً - يتميز الأطفال بنشاطهم الشديد؛ لذا قد يكونون أكثر عُرضة لإصابات الرأس أثناء اللعب أو الدراسة أو أداء أنشطتهم اليومية. تُعَد إصابة الرأس من أكثر الإصابات شيوعاً. ورغم أن معظم الحالات قد تكون خفيفة، إلا أن إصابات الرأس عند الأطفال قد تتفاقم إذا لم تُعالَج على الفور. إليكِ وفقاً لموقع "raisingchildren" كلّ ما لا تعرفينه حول علامات إصابات الرأس عند الأطفال، وطرق علاجها.

أسباب إصابات الرأس عند الأطفال

يمكن أن تنجم إصابات الرأس عند الأطفال عن عوامل مختلفة، وتختلف الأسباب باختلاف عمر الطفل.

فيما يلي بعض أسباب إصابات الرأس عند الأطفال:

السقوط المفاجئ

تحدث 60% من إصابات الرأس بسبب السقوط- الصورة من موقع Freepik

يُعَد السقوط، من أكثر الأسباب شيوعاً؛ خاصةً لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و4 سنوات. في الواقع، تحدث أكثر من 60% من إصابات الرأس في هذه الفئة العمرية بسبب السقوط.

على سبيل المثال، يسقط الرُضّع أو الأطفال الصغار من الأسِرّة أو السلالم أو مناطق لعب الأطفال.

حوادث المرور

في هذه الحالات، غالباً ما يكون الأطفال متورطين كمشاة أو راكبي دراجات أو ركاب سيارات؛ فقد وجدت دراسةٌ نُشرت في المجلة الدولية لطب الطوارئ، أن حوادث المرور تعَد هي السبب الرئيسي للإصابات الخطيرة لدى الأطفال؛ أيْ حوالي 52% من الحالات.

الأنشطة الترفيهية والرياضية

تُسبب هذه الحالة حوالي 21٪ من إصابات الرأس لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً.

قد تحدث الإصابات نتيجةً لبعض الحوادث أثناء ركوب الدراجات أو التزلُّج أو ممارسة الرياضات المختلفة، والتي تتطلب التلامس الجسدي، مثل كرة القدم.

الاصطدام بالأشياء

غالباً ما تحدث إصابات الرأس لدى الأطفال نتيجةً لسقوط الأشياء أو رميها في المنزل؛ خاصةً عندما يصطدم الأطفال بالطاولات أو الأسِرّة أو غيرها من الأشياء الثقيلة عن طريق الخطأ.

يعَد الأطفال الصغار أيضاً أكثر عُرضة للخطر في حال سقوطهم من ارتفاع أو ارتطامهم بجسم علوي، مثل: لعبة أو جهاز منزلي أو حتى باب مفتوح.

يمكن أن تسبب هذه الإصابات كدمات وجروحاً في فروة الرأس، وفي الحالات الأكثر خطورة، كسوراً في الجمجمة، أو إصابات دماغية عميقة.

أعراض إصابات الرأس عند الأطفال

تسبب إصابات الرأس للأطفال أعراضاً مختلفة- الصورة من موقع Freepik

يمكن أن تُسبب إصابات الرأس عند الأطفال أعراضاً مختلفة، حسب أعمارهم. إليكِ علامات وأعراض إصابات الرأس التي قد تُصيب الأطفال.

يشكو طفلكِ من صداع أو يشعر بالدُوار.

غثيان أو قيء؛ خاصةً بعد التعرُّض للضربة.

دوخة أو فقدان التوازن عند المشي.

حساسية للأضواء الساطعة أو الأصوات العالية.

تشوُّش الرؤية أو ازدواج الرؤية.

يصبح طفلكِ سريع الانفعال، أو أكثر انفعالاً.

صعوبة في التركيز والتفكير، أو نسيان الأشياء بسهولة.

يبدو متعَباً، أو غالباً ما يشعر بالنعاس، أو أقل نشاطاً عن المعتاد.

تغيُّرات في أنماط النوم، مثل: النوم أكثر أو صعوبة في النوم.

على عكس الأطفال، يمكن أن تسبب إصابات الرأس لدى الرُضّع والأطفال الصغار، العديد من الأعراض الأخرى، بما في ذلك ما يلي:

بكاء مستمر وصعوبة في تهدئته.

رفض تناوُل الطعام أو الرضاعة الطبيعية.

ظهور الخمول، أو قلة النشاط، أو على غير العادة.

اضطرابات النوم، سواء أكانت كثرة أو قلة النوم.

تقيُّؤ طفلكِ بعد التعرُّض للإصابة؛ حتى ولو لم يأكل كثيراً.

لا يستطيع الأطفال الرُضّع والأطفال الصغار، التعبير عن الألم مثل الأطفال الأكبر سناً؛ لذا تجب مراقبتهم بعناية أكبر لمدة 72 ساعة بعد إصابة الرأس؛ فقد تظهر الأعراض لاحقاً.

الإسعافات الأولية لإصابات الرأس عند الأطفال

بعد التعرُّض لضربة أو إصابة في الرأس، أبقي الطفل مستلقياً ثابتاً، مع رفع رأسه وكتفيه قليلاً لتعزيز تدفُّق الدم ومنع تراكُم الضغط.

تجنُّب تحريك رقبة الطفل أو رأسه؛ خاصةً في حال الاشتباه في إصابة في العمود الفقري.

في حال وجود جرح مفتوح أو نزيف، اضغطي برفق بقطعة قماش معقمة، إلا إذا كنتِ تشكين في وجود كسر في الجمجمة. ويجب عدم الضغط بشكل مباشر على المناطق التي يظهر فيها كسر الجمجمة.

راقبي عن كثب العلامات الحيوية ومستويات الوعي، بما في ذلك التنفس، والاستجابة، ومستوى الوعي، وتغيّرات حدقة عين الطفل. إذا لم تظهر أيّة علامات على التنفس أو الدورة الدموية؛ فيمكنكِ إجراء الإنعاش القلبي الرئوي على الفور.

ضعي كيساً من الثلج مغطًّى بقطعة قماش على المنطقة المتورِّمة، ولكن يجب تجنُّب وضع الثلج مباشرةً على الجلد.

اطلبي العناية الطبية الفورية إذا كان هناك قيء متكرر، أو تغيّرات في الوعي، أو ارتباك، أو ضعف، أو صعوبة في الكلام أو المشي، أو نزيف حاد، أو تسرُّب سائل شفاف من الأنف/ الأذنين، أو كدمات خلف الأذنين أو تحت العينين.

في حالة إصابات الرأس الطفيفة عند الأطفال، مثل الكدمات فقط، وإذا بدا الطفل طبيعياً، راقبي الأعراض لمدة 24- 48 ساعة.

يجب تجنُّب النشاط البدني أو المعرفي الشاق لمدة يومين على الأقل، والعودة تدريجياً إلى النشاط إذا تحسّنت الأعراض.

يحب الانتباه لعلامات الخطر في أول 72 ساعة بعد الإصابة، مثل: النوبات، أو الارتباك، أو الضعف أو عدم القدرة على تحريك جزء من الجسم.

علاج إصابات الرأس عند الأطفال

أول ما سيفعله الطبيب هو التأكُّد من أن الطفل يتنفس جيداً، وأن معدل ضربات قلبه مستقر، ويتلقى كمية كافية من الأكسجين.

إذا كان الطفل فاقداً للوعي أو ضعيفاً جداً؛ فقد يلزم استخدام جهاز تنفس صناعي وسوائل وريدية للحفاظ على ضغط دم طبيعي.

إذا ظل الضغط في الرأس مرتفعاً؛ فقد يصف الطبيب جرعات عالية من المهدئات أو الحبوب المنوّمة لإراحة الدماغ تماماً، تصريف السائل الدماغي الشوكي الزائد عبْر أنبوب خاص، الاستئصال الجراحي لجزء من الجمجمة (إزالة الضغط) في حالة تورُّم الدماغ الشديد.

لا يُنصح بالعلاج بالتبريد الشديد (انخفاض حرارة الجسم) لأنه قد يسبب مضاعفات.

غالباً ما يعاني الأطفال المصابون بإصابات شديدة في الرأس من نوبات؛ لذلك تُعطى لهم أدوية مضادة للاختلاج خلال الأسبوع الأول.

متى تجب مراجعة الطبيب؟

في الحالات الأكثر شدة، قد يعاني الرُضّع والأطفال من أعراض أكثر شدة، بما في ذلك ما يلي:

فقدان الوعي أو الإغماء، ولو لفترة وجيزة.

تشوُّش ذهني، أو تلعثُم في الكلام، أو مظهر ذهول.

تقيُّؤ أكثر من مرتين.

ضعف أو عدم القدرة على تحريك جانب واحد من الجسم.

نوبات صرع.

خروج سائل شفاف من الأنف أو الأذن، والذي قد يكون السائل الدماغي الشوكي.

عدم تساوي حجم حدقتي العين، أو عدم استجابتهما للضوء.

صعوبة في الاستيقاظ من النوم.

ظهور كدمات غير طبيعية خلف الأذن أو تحت العين من دون سبب واضح.

إذا كانت أيٌّ من هذه الأعراض شديدة، اصطحبي طفلكِ إلى قسم الطوارئ فوراً؛ حتى ولو بدا بصحة جيدة سابقاً.

