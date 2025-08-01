شكرا لقرائتكم خبر عن عادة مص الإبهام عند الطفل تبدأ من الرحم.. متى يجب القلق ونصائح للتخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

يُعد مص الإبهام من أكثر العادات شيوعًا بين الرضع والأطفال الصغار، فهو سلوك طبيعي يُهدئ النفس، يبدأ عادةً في الرحم ويمكن أن يستمر حتى مرحلة الطفولة المبكرة، بينما يتخلص معظم الأطفال من عادة مص الإبهام تلقائيًا، لا يزال العديد من الآباء يجدون صعوبة في فهم سبب مص الأطفال لإبهامهم، وهل يمكن أن يُصبح مشكلة.

لماذا يمص الأطفال إبهامهم؟

هناك عدة أسباب تدفع الأطفال إلى مص إبهامهم، ووفقًا لموقع onlymyhealth فإن بعض هذه الأسباب تشمل:

رد الفعل الطبيعي

مص الإبهام رد فعل تلقائي يبدأ حتى قبل الولادة، وقد أظهرت صور الموجات فوق الصوتية أن الأطفال يمصون إبهامهم وهم في الرحم، وهذا يُشعرهم بالطمأنينة والراحة.

آلية التهدئة الذاتية

على غرار استخدام اللهاية، يُمكّن مص الإبهام الأطفال من تهدئة أنفسهم عندما يشعرون بالخوف أو التعب أو الملل أو الحاجة إلى الراحة، كما يُشعرهم بالأمان في البيئات الجديدة أو المُرهقة.

يساعد على النوم

يمص العديد من الأطفال إبهامهم لمساعدتهم على النوم، أو ينامون مجددًا إذا استيقظوا ليلًا، قد يكون ذلك جزءًا من روتين وقت النوم.

متى يجب على الآباء أن يبدأوا بالقلق؟

مع أن مص الإبهام لا يُسبب عادةً ضررًا خلال السنوات القليلة الأولى، إلا أن هذه العادة المُستمرة قد تُسبب مشاكل في الأسنان والنمو إذا استمرت، بعض العلامات التي تُشير إلى أن مص الإبهام قد يُشكل مشكلة لطفلك:

1. العادة المستمرة بعد سن 4-5 سنوات

إذا استمر طفلك في مص الإبهام عند بدء ظهور الأسنان الدائمة، عادة بين سن 5 أو 6 سنوات، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير موضع الأسنان وتطور الفكين.

2. مص الإبهام العدواني

قد يؤدي إلى مشاكل أكثر خطورة في الأسنان، أو تهيج الجلد، أو حتى تغييرات في سقف الفم.

3. صعوبات الكلام

قد يؤدي مص الإبهام لفترة طويلة في بعض الأحيان إلى تعطيل تطور الكلام السليم، مما يؤدي إلى التأتأة أو عدم القدرة على نطق بعض الأصوات.

4. الوعي الاجتماعي

إذا استمر الطفل في مص إبهامه في المدرسة أو أثناء التفاعلات الاجتماعية، فمن المرجح أن يتعرض للمضايقة أو الإحراج، مما يؤثر على ثقته بنفسه.

نصائح لمساعدة طفلك على التوقف عن مص الإبهام

وفّر الراحة : تعامل مع المحفزات العاطفية الكامنة. احتضنه، أو شتت انتباهه، أو استخدم لعبة مريحة عندما يشعر بالقلق أو التعب.

تذكيرات لطيفة : لا تعاقب طفلك أو توبّخه. ذكّره بلطف عندما يمصّ إبهامه، خاصةً خلال فترات الانتقال المهمة، مثل وقت النوم أو الشعور بالملل.

الثناء والتعزيز الإيجابي : كافئ النجاحات الصغيرة في تجنب مص الإبهام من خلال المكافأة أو تسجيل التقدم.

استخدم بدائل الراحة : شجع ممارسة حمل لعبة محشوة، أو استخدام بطانية مفضلة، أو تجربة بدائل أخرى مهدئة للذات.



إذا استمر طفلك في مص إبهامه بعد سن الخامسة أو كان ذلك يؤثر على نمو الأسنان، فاستشر طبيبًا متخصصًا للحصول على نهج أو تدخلات فردية مثل واقيات الإبهام.