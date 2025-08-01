شكرا لقرائتكم خبر عن لو برا البيت وعامل دايت.. أفضل الوجبات خارج المنزل لإنقاص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

قد تحاول تجنب طلب الوجبات السريعة تمامًا عند البدء في السعي لتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، ولكن على المدى الطويل، ستجد نفسك غالبًا في مواقف يصعب فيها تجنب طلب الطعام من الخارج، وبدلًا من لوم نفسك أو إحباط أهدافك الصحية تمامًا، ألقِ نظرة جديدة على بعض أطباقك المفضلة من قائمة الوجبات السريعة.

قامت مجلة Hers بمراجعة 60 عنصرًا من قائمة الطعام من مجموعة متنوعة من المطاعم وصنفت كل عنصر على أساس 5 فئات صحية حتى تتمكن من العثور على الخيارات التي تدعم احتياجاتك الغذائية بشكل أفضل.

السعرات الحرارية: يمكن أن يساعد تقليل استهلاك السعرات الحرارية على تعزيز صحتك الأيضية وخسارة الوزن، حتى لو لم تحسب السعرات الحرارية، فمن المهم الانتباه إليها، خاصةً مع اختلاف الكميات بشكل كبير في قائمة الوجبات السريعة.

البروتين: أظهرت الأبحاث أن تناول مستويات أعلى من البروتين في نظامك الغذائي يمكن أن يساهم في فقدان الوزن بشكل أكثر نجاحا.

الدهون المتحولة والدهون المشبعة: يرتبط كلا النوعين من الدهون بزيادة الوزن، الحد من تناول هذه الدهون واستبدالها بالدهون غير المشبعة يمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن صحي.

صافي الكربوهيدرات: طرحنا كمية الألياف من كمية الكربوهيدرات لنحصل على إجمالي صافي الكربوهيدرات لكل صنف من القائمة، ويرجع ذلك إلى أن تناول كميات أكبر من الألياف يُحسّن الصحة الأيضية ، بينما يُساعد تناول كميات أقل من الكربوهيدرات على إنقاص الوزن .

السكر: من المرجح أن يؤدي استهلاك مستويات أعلى من السكر إلى زيادة الوزن ، إلى جانب مشاكل صحية أخرى مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2.

النتائج الرئيسية

تسيطر أصناف الدجاج المشوي على قمة القائمة لإنقاص الوزن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى محتواها العالي من البروتين ومستويات ضئيلة من الدهون والكربوهيدرات الصافية والسكر.

يُعد البرجر من أسوأ الخيارات الغذائية عند محاولة إنقاص الوزن.

تميل البيتزا إلى أن تحتوي على أدنى مستوى من البروتين بالنسبة لأولئك الذين يحاولون زيادة تناولهم اليومي.

نصائح لتناول الوجبات السريعة أثناء محاولة إنقاص الوزن

ضع في اعتبارك بعض الإرشادات التي يمكن أن تساعدك على البقاء على المسار الصحيح مع أهداف وزنك.

اختر الأطعمة المشوية بدلًا من المقلية:

فالأطعمة المشوية عادةً ما تحتوي على سعرات حرارية ودهون، وحتى كربوهيدرات، نظرًا لعدم وجود طبقة من البقسماط، كما أن الأطعمة المقلية قد تُسبب الالتهابات، لذا قد تشعر بتحسن كبير عند طلب الدجاج المشوي.

تجنب وجبة الكومبو:

إضافة البطاطس المقلية ومشروب غازي إلى طلبك قد يضاعف أو حتى يضاعف استهلاكك من السعرات الحرارية، مع أنك ترغب بالتأكيد في تناول الكمية المناسبة من السعرات الحرارية، يُفضل أن تكون من مصادر غنية بالبروتين أو الألياف.

انتبه للإضافات:

من السهل أن يحتوي طلبك على سعرات حرارية أكثر مما توقعت بفضل الإضافات المخفية، إضافات مثل الجبن والمايونيز وصلصات التغميس قد تُغير القيمة الغذائية النهائية لوجبتك، لذا انتبه لما تحتويه حقيبتك.

