بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية: 5 أسباب خفية لعدم زيادة وزن رضيعك

معلومات مهمة عن وزن المولود يجب أن تعرفها كل أم

أم مع مولودها

اعلمي أن من الطبيعي أن ينقص وزن المولود بعد أيام قليلة من ولادته، وذلك لأن جسمه يفقد كمية من السوائل التي تسبب له التنفيخ، حيث يفقد المولود ما بين 7 في المائة إلى 10 في المائة من وزنه المسجل عند الولادة، ويرجع ذلك النقصان بسبب تخلص الجسم من السوائل الزائدة في جسمه ولا داعي لأن تشعر الأم بالقلق من هذه الظاهرة الطبيعية، حيث سرعان ما يكتسب رضيعها وزناً إضافياً بعد ذلك.

لاحظي أنه من الضروري أن تعرفي معدل زيادة وزن رضيعك خصوصاً في الأشهر الستة الأولى من عمره، حيث إن وزن الرضيع الطبيعي عند الولادة يكون ما بين 2.5 كيلو جرام _ 4 كيلوجرامات، وهناك بعض المواليد الذين يزن الواحد منهم أكثر من 4 كيلوغرامات عند ولادته ويسمى بالمولود العملاق، وفي المقابل فالرضيع الذي يزن أقل من وزن 2.5 كيلو جرام فهو يكون مولوداً دون المعدل الطبيعي، ويجب أن يخضع إلى رعاية خاصة.

تابعي وزن رضيعك لكي يبقى ضمن المعدلات الطبيعية، فوزن الرضيع الذي يبلغ من العمر شهر واحد هو 4.5 كجم ووزن الرضيع الطبيعي الذي يبلغ سنه الشهرين فهو 5.5 كيلو غرام، أما وزن الرضيع الطبيعي الذي يسجل عمر ثلاثة أشهر فهو 6.5 كجم مع ملاحظة أنه يزداد وزن الرضيع في الشهرين الرابع والخامس والسادس ما بين كيلوجرام ونصف الجرام وكيلوجرام وربع الجرام شهرياً.

الأسباب الخفية لعدم زيادة وزن الرضيع رغم استمرار الرضاعة الطبيعية على مدار الساعة

1- عدم راحة الرضيع أثناء الرضاعة يؤدي إلى نقص وزن الرضيع

أم تُرضع طفلها

اعلمي أن عدم راحة الطفل أثناء الرضاعة بسبب طريقة الرضاعة والهيئة التي يكون عليها الرضيع أو طريقة جلوسك أنت أيضاً تكون من الأسباب التي تؤدي إلى عدم نجاح الرضاعة الطبيعية، وبالتالي عدم زيادة وزن الرضيع حسب المعدلات المعروفة لزيادة الوزن عند الرضع خصوصاً في الأشهر الأولى من عمرهم.

اتخذي هيئة وجلسة مريحة لكي تقومي بإرضاع طفلك من خلالها، ولا تتعللي بأنك متعبة بعد الولادة مثلاً وأنك لا تستطيعين القيام بإرضاع طفلك، حيث يمكن لأحد ممن حولك أن يساعدكِ بذلك عن طريق حمل المولود بين ذراعيه وتقريبه من صدرك لكي يرضع، أو الإمساك بالثدي لكي يستطيع المولود التقامه أو إسناد ظهرك ببعض الوسائد الطرية، حتى تحصلي على طريقة رضاعة مريحة لكِ وللرضيع.

2- قِصر مدة الرضاعة يؤدي إلى نقص وزن الطفل

3- عدم التقام حلمة الثدي بشكل صحيح يؤدي إلى نقص وزن الرضيع

اختيار طريقة التقام صحيحة

4- إصابة الرضيع بحساسية اللاكتوز يؤدي إلى نقص وزن الرضيع

5- إصابة الرضيع بالإسهال المتكرر يؤدي إلى نقص وزن الرضيع

الإسهال عند الرضع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 أغسطس 2025 07:02 صباحاً - عندما يصل مولودك الجديد إلى الحياة فإن وزنه الطبيعي الذي يدل على أنه يتمتع بصحة جيدة يكون نحو ثلاثة كيلو جرامات، أما طوله فيصل إلى نحو 50 سنتمتراً، ولذلك يجب أن تطمئن الأم حين تعرف هذه القياسات من طبيب الأطفال الذي يتابع مولودها بعد الولادة مباشرة؛ لأن وزن المولود وطوله يرتبطان بحالته الصحية وهما دليلان على خلوه من التشوهات والمشاكل الخِلقية.في أسبوع الرضاعة الطبيعية الذي يتم احياؤه ما بين الأول وحتى السابع من شهر أغسطس من كل عام وفي نحو 120 بلد حول العالم يتم تجديد الدعوة للاهتمام بالرضاعة الطبيعية خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الرضيع خصوصاً ولكن على الرغم من فوائد الحليب الطبيعي كهبة ربانية للأم والطفل إلا أن شكوى معظم الأمهات هي عدم زيادة وزن الرضيع رغم استمرار الرضاعة الطبيعية طيلة الوقت والحرص على نجاحها مقارنة بالرضع الذين يحصلون على رضعات من الحليب الصناعي، ولذلك وبمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، وفي حديث خاص بها باستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة معين إسماعيل، حيث أشار إلى 5رغم استمرار الرضاعة الطبيعية وطرق التغلب عليها من أجل زيادة وزن الرضيع بمعدل طبيعي ونجاح الرضاعة الطبيعية كخيار تغذية أول للرضيع ومنها الالتقام الجيد وعلاج الإسهال المتكرر وغيرها من الطرق التي تُسهم في زيادة وزن الرضيع في الآتي".لاحظي أنك تقعين في خطأ كبير عند إرضاع طفلك، مما يتسبب في عدم زيادة وزنه، وهذا الخطأ أنك تقومين بنقل رضيعك من ثدي إلى الثدي الآخر قبل أن يتم مدة الرضاعة المقررة لكل ثدي، فمثلاً تتركين طفلك يرضع من الثدي الأيمن لمدة خمس دقائق فقط ثم تقومين بنقله للجهة الأخرى من صدرك، ويبدأ في الرضاعة من هذه الجهة ثم تنقلينه، وبالتالي فأنت لا تقدمين لرضيعك سوى الماء والقليل من السكر، وتمتلئ معدته الصغيرة بالماء وبدون حصوله على دهون وهي التي تتواجد في نهاية الرضعة والتي تسبب في زيادة وزن الرضيع بصورة صحية وطبيعية فيستيقظ الطفل بعد نومه بقليل طلباً للرضاعة ويتكرر حصوله على ماء فقط دون أن يحصل على الحليب الخلفي وهو حليب نهاية الرضعة المغذي والمشبع.اهتمي بما يُعرف بطريقة الالتقام وهي الطريقة الصحيحة التي يُمسك بها الرضيع بحلمة الثدي لأنها تلعب دوراً كبيراً في نجاح الرضاعة الطبيعية، وبالتالي تحقيق زيادة مناسبة ومطردة في وزن الرضيع، حيث إن التقام الرضيع للثدي بشكل صحيح خطوة ضرورية لظهور علامات نجاح الرضاعة الطبيعية وشبع الطفل لأن عدم إدخال الرضيع لكامل الحلمة في فمه وإمساكه بها بشكل صحيح يؤثر على كمية الحليب وراحة الطفل والأم وكذلك على صحة الحلمة، فإذا كان التقام الرضيع للثدي غير مريح فقد يسبب ألماً في الحلمة، مما يجعلها تكره عملية الرضاعة، وكذلك يُمنع الطفل من الحصول على كفايته من الحليب، وقد يؤدي سوء الالتقام إلى انسداد القنوات اللبنية أو التهاب الحلمتين وهي مشاكل تُعرقل الرضاعة، وقد تسبب توقف الرضيع عنها.اعلمي أن من الأسباب الخفية لعدم زيادة وزن رضيعك إصابته بما يُعرف بحساسية اللاكتوز، حيث إن حساسية اللاكتوز، أو ما يُعرف بحالة عدم تحمل اللاكتوز، تحدث عندما يعاني جسم الطفل من نقص في إنزيم يُعرف بإنزيم اللاكتاز، وهو الإنزيم المتخصص في هضم اللاكتوز وهو سكر الحليب، ويؤدي هذا النقص في إنزيم اللاكتوز إلى عدم قدرة جسم الطفل على امتصاص اللاكتوز بشكل فعال، مما يسبب ظهور أعراض هضمية مزعجة على الطفل ومنها الإسهال المتكرر والانتفاخ وتراكم الغازات، وكذلك القيء.اعلمي أن هناك بعض الأعراض المرضية التي قد تُصيب الرضيع في أشهره الأولى وتؤدي إلى عدم تحقيق جسمه زيادة في الوزن، ولذلك يجب أن تقومي بالتسجيل في مفكرة الهاتف عدد مرات إصابة رضيعك بالإسهال وعدد الحفاضات التي يتم تغييرها يومياً لأن إصابة الطفل بما يُعرف بالإسهال المائي وما يسببه من مضاعفات؛ مثل الإصابة بأعراض النزلة المعوية عند الرضّع؛ يؤدي بشكل فعال لعدم تحقيق الرضيع زيادة في الوزن بسبب فقدان جسمه المستمر للسوائل والعناصر الغذائية التي تؤدي إلى زيادة الوزن في حال عدم إصابته بالإسهال.قد يهمك أيضاً: كيف أعرف أن طفلي الرضيع يحصل على كفايته من الحليب؟*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليك استشارة طبيب متخصص.