7 علامات خفية قد تشير إلى إصابتك باضطراب القلق

التوتر جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فبين مهام العمل، وأمور العائلة، والالتزامات الأخرى، من الطبيعي أن نشعر بالقلق من حين لآخر، ولكن عندما يصبح هذا التوتر مزمنًا، أو شديدًا، أو مُزعجًا، فقد يتجاوز الحد ليُصبح اضطراب قلق.

وفقا لتقرير موقع " prevention" الأمريكي ليس من السهل دائمًا اكتشاف أعراض اضطراب القلق، وتختلف من شخص لآخر، فبينما يُصاب بعض الأشخاص بنوبات هلع، قد يُصاب آخرون برهاب، وحتى السلوكيات مثل التسويف، قد تُشير إلى اضطراب القلق في بعض الحالات.

أعراض تشير إلى إصابتك باضطراب القلق

هل تحاول معرفة ما إذا كان قلقك أكثر من مجرد توتر، إليك 7 أعراض لاضطراب القلق ينصحك الخبراء بالبحث عنها.

التجنب أو المماطلة

إذا بدأتَ باختلاق الأعذار لتفويت أنشطة، كالحفلات، أو فعاليات التواصل العائلى والاجتماعى، فاسأل نفسك عن السبب، التجنب أمرٌ نتجاهله ونبرره، فغالبًا ما يبدأ التجنب بأسباب بسيطة - مثل البقاء في المنزل مع قضاء الوقت مع الأصدقاء المقربين، لكن في النهاية، ستجد نفسك تقول "لا" في أغلب الأحيان.

مع أن التسويف شائعٌ جدًا، إلا أنه قد يُشير أيضًا إلى القلق، إذا كنتَ تُفوِّت المواعيد النهائية باستمرار أو تُؤجِّل مشاريعك باستمرار، فكِّر فيما إذا كان القلق يمنعك من إنجاز العمل، إذا أصبح القلق مشكلةً مزمنةً بسبب صعوبة مواجهة تنفيذ المشروع، فهذه علامةٌ قويةٌ على القلق.

تشكك في قراراتك وتطلب مشورة أخرى

هل تشكك دائمًا في قراراتك وتطلب آراءً أخرى؟ قد يكون القلق هو السبب، ربما تكون الملاحظة الأكثر شيوعًا من الأشخاص المقربين من الأفراد الذين يحاولون إدارة قلقهم الشديد هي أنهم يبدون مثارين ومتحمسين - يشككون في أنفسهم باستمرار ويبحثون عن الطمأنينة".

الأرق

الليالي المضطربة تأتي وتذهب، ولكن إذا كنت تعاني من صعوبة في النوم باستمرار، أو تلاحظ أن الإرهاق يُعيق حياتك، فمن الأفضل استشارة طبيبك، جميعنا نعاني من ليلة أو ليلتين لا نستطيع النوم فيهما، ولكن إذا كان الأمر مزمنًا أو يؤثر بشدة على يقظتك أثناء النهار، فهذه علامة تحذيرية.

قاعدة عامة واحدة؟ "إذا استغرقت أكثر من 30 دقيقة للنوم ليلًا، أو كنت تستيقظ وتواجه صعوبة في العودة إلى الفراش، فهذه علامات على أن القلق يؤثر على نومك.

مشاكل في المعدة

يمكن أن يؤدي القلق الزائد إلى اضطراب في المعدة، مما يسبب أعراضًا مثل التقلصات وعسر الهضم وفقدان الشهية، وفقًا لجمعية القلق والاكتئاب الأمريكية (ADAA) .

الصداع أو آلام العضلات

يعاني بعض المصابين باضطرابات القلق من ألم عضلي أو صداع، لأنهم يتوترون باستمرار نتيجةً للتوتر الذين يمرون، لا تكون هذه الأعراض دائمًا بسبب القلق ولكن، كقلة النوم، فهي أعراض نميل إلى تجاهلها كما لو أنها ليست مشكلة كبيرة".

نظرًا لأنك قد تعاني من عدة أعراض قلق في وقت واحد، فإن قلة النوم يمكن أن تساهم أيضًا في آلام العضلات والصداع.

تسارع نبضات القلب

عندما يدخل جسمك في حالة ترقب وقلق، يتدفق الدم إلى المناطق الأكثر حاجةً إليه، مما يجعل قلبك ينبض بقوة وسرعة، قد يؤدي هذا أيضًا إلى تنفسك بصعوبة أكبر، مما يجعلك تلهث كما لو كنت تمارس الرياضة، حتى لو كنت بالكاد تتحرك.

الإنهاك

عندما تشعر بالقلق، يُكافح جسمك جسديًا لمواجهة أي شيء يُسبب لك التوتر، وهذا قد يُشعرك بالتعب الشديد، لذا، إذا كنت مُرهقًا وتكافح لمعرفة السبب، ففكّر فيما إذا كان القلق يُثقل كاهلك.