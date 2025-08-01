شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر طعامك على نمو الأورام الليفية.. ما يمكن تناوله وما يجب تجنبه والان مع تفاصيل الخبر

الأورام الليفية الرحمية، وهي أورام غير سرطانية في الرحم، لكنها قد تسبب إزعاجًا شديدًا، بما في ذلك نزيف حيضي غزير، وآلام في الحوض، وانتفاخ، وبينما يُنظر غالبًا في العلاجات الطبية، كالأدوية أو الجراحة، في الحالات الشديدة، يتفق الخبراء على أن ما تأكليه يمكن أن يُحدث فرقًا ملموسًا في إدارة أعراض الأورام الليفية ودعم الصحة الهرمونية.

لماذا النظام الغذائي مهم؟

حسب موقع " news 18"، فإن الأورام الليفية تحدث نتيجةً لارتفاع مستوى هرمون الإستروجين، وضعف قدرة الكبد على التخلص من السموم، والالتهاب المزمن، ويمكن لنظام غذائي متوازن ومضاد للالتهابات أن يساعد في تنظيم مستويات الهرمونات بشكل طبيعي، ويخفف أعراض الأورام الليفية مع مرور الوقت.

إضافةً إلى ذلك، الطعام ليس علاجًا للأورام الليفية، ولكنه بلا شك يلعب دورًا داعمًا قويًا. تساعد بعض الأطعمة على توازن الهرمونات، وتقليل الالتهاب، وقد تُبطئ نمو الأورام الليفية.

ماذا تضيف إلى طبقك 1. الخضروات الصليبية

يُسلّط التقرير الضوء على فوائد الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي والملفوف والقرنبيط والكرنب، فهذه الخضراوات غنية بمركبات مثل ثنائي إندوليل ميثان (DIM)، الذي يدعم إزالة سموم الإستروجين، فهى مركبات قوية لموازنة الهرمونات، تناولها بانتظام يُحسّن وظائف الكبد ويُقلل من زيادة هرمون الإستروجين".

2. بذور الكتان وأوميجا 3

يوصى بإضافة بذور الكتان إلى وجباتك، لأنها غنية بالليغنين - وهي مركبات نباتية ترتبط بالإستروجين الزائد وتساعد في تقليل الالتهاب، كما يوصي أيضًا بالأطعمة الغنية بأوميجا 3 مثل الجوز وبذور الكتان والأسماك الدهنية مثل السلمون لمقاومة الالتهاب في الجسم.

3. الحمضيات والتوت

الحمضيات مثل البرتقال والليمون غنية بفيتامين سي والفلافونويدات، قد تساعد هذه العناصر الغذائية في تثبيط نمو الأورام الليفية وتعزيز الدورة الدموية، مضيفًا أن التوت والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة الأخرى قد تساعد في تقليص حجم الأورام الليفية مع مرور الوقت.

4. الحبوب الكاملة والألياف

تساعد الألياف جهازك الهضمي على التخلص من الهرمونات الزائدة، يوصي بتناول الحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالألياف مثل العدس والفاصوليا لدعم صحة الأمعاء والتوازن الهرموني.

إذا كنت تعانين من نزيف حاد بسبب الأورام الليفية، فمن الذكاء أيضًا تناول الأطعمة النباتية الغنية بالحديد مثل السبانخ والعدس والحمص لمنع نقص الحديد".

5. الكركم

يُعرف الكركم، بمركبه النشط الكركمين، بتأثيراته القوية المضادة للالتهابات، هو مكمل طبيعي رائع يُنصح بإضافته إلى نظامك الغذائي، وقد يُثبط نمو الأورام الليفية".

الأطعمة التي يجب تجنبها 1. اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة

من المعروف أن اللحوم المصنعة والحمراء تزيد من مستويات هرمون الاستروجين والالتهابات"، ويؤيد التقرير هذا الرأي، مشيراً إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم الحمراء مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالأورام الليفية.

2. السكر المكرر والمخبوزات

هذه الأطعمة تزيد من إفراز الأنسولين وتزيد من اختلال التوازن الهرموني، غالبًا ما ترتبط مقاومة الأنسولين بالأورام الليفية ومتلازمة تكيس المبايض، لذا من الضروري الحد من تناول الحلويات.

3. فول الصويا الزائد

في حين أن تناول فول الصويا باعتدال قد يكون مناسبًا، إلا أن التقرير يشير إلى أن الإفراط في تناول فول الصويا، وخاصةً في صوره المصنعة، قد يُحاكي مستويات هرمون الإستروجين في الجسم، قد يُمثل هذا مشكلةً للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الإستروجين".

4. الكافيين

يحذر التقرير من الإفراط في الإفراط في شرب الكافيين، يوضح التقرير أنه يُسبب ضغطًا على الكبد، وهو عضو أساسي في التخلص من هرمون الإستروجين الزائد، مما قد سيسبب خللًا أكبر في التوازن الهرموني ويزيدان من الانزعاج المرتبط بالأورام الليفية.

5. الأطعمة الغنية بالصوديوم

الإفراط في تناول الملح قد يزيد من الانتفاخ وآلام الحوض، اختيار بدائل طازجة قليلة الصوديوم قد يساعد في إدارة هذه الأعراض بفعالية أكبر.

