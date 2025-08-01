شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار طريقة جديدة لإدخال لقاح الأنفلونزا عبر أنسجة الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

توصل باحثون في جامعة ولاية كارولينا الشمالية (NC) إلى طريقة توصيل جديدة في نموذج حيواني - إدخال لقاح الإنفلونزا عبر الأنسجة الموجودة بين الأسنان واللثة.ويقول الفريق حسب تقرير مجلة " newsweek" الأمريكية إن النهج الجديد لديه القدرة على تطبيق واسع النطاق، موضحا أنه يتوقع أن ينجح هذا النهج مع لقاح كورونا الذي يستخدم mRNA والتهاب الكبد والتيتانوس لأنها تستخدم بروتينات الوحدة الفرعية كمستضدات، واللقاحات الأخرى التي تستخدم فيروسات معطلة أو مخففة كمستضدات (مثل لقاح MMR)".

اكتشف الباحثون أن الطريقة الجديدة تحفز إنتاج الأجسام المضادة في الأسطح المخاطية - البطانة الرطبة لمختلف تجاويف الجسم - مثل الأنف والرئتين.وقال الفريق في بيان: "الأسطح المخاطية مهمة لأنها مصدر دخول مسببات الأمراض، مثل الأنفلونزا وكورونا، ومع ذلك، إذا تم إعطاء اللقاح عن طريق الحقن، يتم إنتاج الأجسام المضادة بشكل أساسي في مجرى الدم في جميع أنحاء الجسم، ويتم إنتاج عدد قليل نسبيًا من الأجسام المضادة على الأسطح المخاطية.

ولكننا نعلم أنه عندما يتم إعطاء اللقاح عبر السطح المخاطي، يتم تحفيز الأجسام المضادة ليس فقط في مجرى الدم، ولكن أيضًا على الأسطح المخاطية، وهذا يحسن قدرة الجسم على منع العدوى، لأنه يوجد خط إضافي للدفاع ضد الأجسام المضادة قبل دخول مسببات الأمراض إلى الجسم، كما لعبت مادة تسمى "الظهارة الوصلية" - وهي طبقة رقيقة من الأنسجة تبطن سطح أجزاء الجسم - دورًا مهمًا في الدراسة.

في حين أن معظم الأنسجة الظهارية تشمل حواجز قوية مصممة لمنع الأشياء "السيئة" مثل الفيروسات والأوساخ من دخول مجرى الدم، فإن الظهارة الوصلية تفتقر إلى مثل هذا الحاجز، وهذا يسمح للظهارة الوصلية بإطلاق الخلايا المناعية لمحاربة البكتيريا، والتي توجد عادة في اللعاب وبين الأسنان واللثة.

لتقييم جدوى إيصال اللقاحات عبر الظهارة الوصلية، طبّق الباحثون اللقاح على خيط تنظيف أسنان غير مشمع، ثم نظّفوا أسنان الفئران بالخيط، وقارنوا إنتاج الأجسام المضادة في الفئران التي تلقت لقاح الإنفلونزا عبر تنظيف الظهارة الوصلية بالخيط، أو عبر الظهارة الأنفية، أو بوضع اللقاح على النسيج المخاطي تحت اللسان".

قال مؤلف البحث، في بيان: "وجدنا أن تطبيق اللقاح عبر الظهارة الوصلية يُنتج استجابة أجسام مضادة متفوقة على الأسطح المخاطية مقارنةً بالمعيار الحالي للتطعيم عبر تجويف الفم، والذي يتضمن وضع اللقاح تحت اللسان، كما توفر تقنية تنظيف الأسنان بالخيط حماية مماثلة ضد فيروس الإنفلونزا مقارنة باللقاح الذي يتم إعطاؤه عبر الظهارة الأنفية."

قد يؤدي إعطاء اللقاح عبر الأنف إلى وصوله إلى الدماغ، مما قد يُثير مخاوف تتعلق بالسلامة، مع ذلك، لا يُشكل التطعيم عبر الظهارة الوصلية أي خطر من هذا القبيل.

"بالنسبة لهذه التجربة، اخترنا واحدة من تركيبات اللقاح القليلة التي تعمل بالفعل في التوصيل عن طريق الأنف لأننا أردنا أن نرى كيفية توصيل الظهارة الوصلية مقارنة بأفضل سيناريو للتوصيل عن طريق الأنف."

واختبر الباحثون أيضًا ما إذا كانت طريقة توصيل الظهارة الوصلية تعمل مع ثلاث فئات بارزة أخرى من اللقاحات - البروتينات والفيروسات المعطلة وmRNA (نوع من الحمض النووي الريبي أحادي السلسلة يشارك في تخليق البروتين، حيث يعتبر الحمض النووي الريبي جزيئًا رئيسيًا موجودًا في الخلايا الحية والفيروسات).

وقد أنتجت تقنية التوصيل "استجابات قوية للأجسام المضادة" في مجرى الدم وعبر الأسطح المخاطية في جميع الحالات الثلاثة.

مع ذلك، أقرّ الباحثون بعدم جدوى مطالبة الناس بإمساك خيط تنظيف الأسنان المغلف باللقاح بأصابعهم، دفعهم ذلك إلى ابتكار خيط تنظيف أسنان بمقبض، تمامًا مثل الخيط المستخدم لإزالة البلاك وبقايا الطعام.

قام الفريق بتغطية الخيط بصبغة طعام فلورية، ثم قاموا بتجنيد 27 مشاركًا في الدراسة، وشرحوا لهم مفهوم اللقاح الجديد الذي يعتمد على خيط تنظيف الأسنان، وطلبوا منهم محاولة وضع الصبغة الغذائية في تقاطع الخلايا الظهارية لديهم باستخدام أداة تنظيف الأسنان بالخيط.

وفقا للباحثين ترسبت نحو 60 % من الصبغة في جيب اللثة، مما يشير إلى أن خيط تنظيف الأسنان قد يكون طريقة عملية لتوصيل اللقاح إلى المفصل الظهاري.

من حيث سهولة الحصول على اللقاح، تكمن الميزة في أنه مغلف بمادة صلبة، وبالتالي يكون أكثر استقرارًا وقد لا يحتاج إلى تخزين بارد، يمكن استخدام خيط تنظيف الأسنان ذاتيًا، وهو غير مؤلم، وقد يحظى بقبول أفضل مقارنةً بالحقن.

وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل أن يتم النظر في الطريقة المبتكرة للاستخدام السريري، يعتقد الباحثون أن الإيجابيات يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من الاستجابة المحسنة للأجسام المضادة - من سهولة الإدارة وتخفيف المخاوف بشأن اللقاحات بشأن الإبر .

تتضمن بعض عيوب لقاح الخيط المحتمل الذي يجب مراعاته أنه لن يعمل على الرضع والأطفال الصغار الذين ليس لديهم أسنان وما إذا كان سيعمل على الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة أو غيرها من التهابات الفم.

ماذا عن الآثار الجانبية؟

وفقا للباحثين، هذا يتطلب مزيدًا من الدراسة، فمن المتوقع ألا تكون الآثار الجانبية أكبر من الحقن التقليدية".

بعد ذلك، ينبغي اختبار هذا النهج على حيوانات أكبر حجمًا مثل الخنازير، كما يتطلب الأمر هندسة إضافية لتحسين الجهاز نفسه ليصبح أكثر سهولة في الاستخدام، وعلى المدى البعيد، نهدف إلى أن يكون هذا الجهاز متاحًا للاستخدام في راحة المنزل، أو في عيادة طبيب الأسنان، أو في الصيدليات.