هل يجب عليك المشى صباحًا أم مساءً لتحقيق أقصى استفادة؟

يقدم المشي فوائد صحية كبيرة، ولكن اختيار الوقت الأمثل يعتمد كليًا على الأهداف والتفضيلات الشخصية، حيث إن المشي الصباحي يُعزز الطاقة ويُساعد على إنقاص الوزن، بينما يُعزز المشي في المساء الاسترخاء والنوم بشكل أفضل، وفقاً لموقع "تايمز ناو".

يُعد المشي من أفضل الطرق لتحسين لياقتك البدنية وصحتك بشكل عام، ووفقًا للخبراء، فإنه بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري، يُعزز المشى أيضًا ضعف الإدراك، ومع ذلك، هناك فوائد عديدة للمشي في وقت معين من اليوم - صباحًا أو مساءً - حسب أهدافك الصحية واللياقة البدنية.

لماذا يجب عليك المشي صباحًا؟

للمشي الصباحي فوائد عديدة:

إنقاص الوزن

إذا كنت تمارس المشي بانتظام في الصباح على معدة فارغة، فقد يساعد ذلك جسمك على حرق الدهون بمعدل أكثر كفاءة من وقت لاحق من اليوم، بعد تناول عدة وجبات، يُعد المشي الصباحي وطريقة حرقه للدهون مفيدًا لمن يعانون من السمنة.

تقوية الدماغ

يساعدك المشي الصباحي على التغلب على الآثار الضارة للجلوس لفترات طويلة فيما يتعلق بتدفق الدم السليم إلى الدماغ لدى كبار السن الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

تحسين مستويات الطاقة

يساعد المشي أول شيء في الصباح على رفع مستويات الكورتيزول، مما يساعدك على البقاء متيقظًا ونشيطًا.

يُنظّم النوم

المشي الصباحي رائع لتنظيم النوم، إذ يُساعد على إفراز الميلاتونين، وهو هرمون يُؤثّر على النوم.

يُوازن مستوى السكر في الدم

إذا تناولتَ طعامًا وخرجتَ في نزهة، يُمكن أن يُساعد ذلك على موازنة مستويات السكر في الدم، ووفقًا لدراسة، فإنّ الاستيقاظ للمشي مُباشرةً بعد الانتهاء من تناول الطعام له تأثير كبير على مُؤشّرات السكر في الدم في الجسم، لدرجة أنّه يُمكن أن يمنع الالتهابات الخفيفة وأمراض القلب.

فوائد المشي في المساء

حتى لو مارستَ المشي في المساء، يُمكن أن يكون مفيدًا بنفس القدر، وذلك حسب أهدافك الصحية:

تخفيف التوتر

يُساعد المشي في المساء على تخفيف مشاعر التوتر والضغط، ويُعزّز الشعور بالراحة، حيث تُعدّ التمارين الرياضية رائعةً لإبعاد الذهن عن التوتر، ووفقًا للخبراء، على الرغم من أنّ النتائج قد لا تكون مُخصّصةً للمشي في المساء تحديدًا، إلا أنّ مُعظم الناس يميلون إلى الشعور بتوتر أكبر في نهاية اليوم مُقارنةً ببدايته.

تحسين المزاج

يستمتع سكان المدن بالمشي في المساء لتحسين مزاجهم.

من الفوائد المحتملة الأخرى للمشي المسائي ما يلي:

-تقليل القلق والاكتئاب

-خفض ضغط الدم

-تحسين مستوى الدهون ومؤشرات الالتهاب الأخرى

كيف تختار الوقت الأنسب لك؟

وفقًا للخبراء، فإن أفضل طريقة لمعرفة الوقت الأنسب لك لتحقيق أقصى استفادة هي مراعاة أهدافك الصحية وجدولك الزمني.

على الرغم من فوائد المشي الكبيرة، إلا أن أهم جانب هو اختيار وقت يشجع على المواظبة فالاستمرار في ممارسة الرياضة أو المشي بانتظام يضمن لك جني الفوائد الصحية على المدى القصير والطويل.