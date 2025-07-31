شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية ذكاء اصطناعي يمكنها التنبؤ بالإصابة بسرطان الثدى قبل 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

طور باحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن، تقنية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعى لتحليل صور الثدي الشعاعية (الماموجرام)، بهدف التنبوء بإصابة المرأة بسرطان الثدي خلال خمس سنوات.

وبحيب موقع "News medical life science" حصلت التقنية الجديدة على تصنيف "جهاز مُبتكر" من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

طريقة عمل التقنية الجديدة

تعتمد التقنية الجديدة على تحليل صور الثدي الشعاعية، لإنتاج درجة خطر تُقدّر احتمالية إصابة المرأة بسرطان الثدي خلال السنوات الخمس المُقبلة، والتى تتوافق مع نوعي تصوير الثدي الشعاعي المُتاحين، وهى الصور الأربع ثنائية الأبعاد للثدي المُنتجة بواسطة التصوير الشعاعي الرقمي كامل المجال، والصورة ثلاثية الأبعاد المُركبة للثدي المُنتجة بواسطة التصوير المقطعي الرقمي للثدي.

ووفر تصنيف جهاز "الاختراق" من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عملية مراجعة سريعة للموافقة الكاملة على طرحه في السوق، وذلك بهدف تمكين المرضى والأطباء من الوصول السريع إلى الأجهزة الطبية الجديدة، وقد خضعت المنتجات الحاصلة على هذا التصنيف لاختبارات دقيقة، وأظهرت نتائج واعدة في تحسين علاج أو تشخيص الحالات المرضية المُنهكة أو المهددة للحياة.

ووفقا للمطورين، يُقدّر الجهاز الجديد خطر إصابة الشخص بسرطان الثدي خلال خمس سنوات، بدقة أعلى بمرتين واثنين من المرات من الطريقة القياسية، التي تعتمد على استبيانات تأخذ في الاعتبار عوامل مثل العمر والعرق والتاريخ العائلي.

و تم تدريب النظام على صور الماموجرام السابقة لعشرات الآلاف من النساء اللواتي خضعن لفحص سرطان الثدي في مركز سيتمان للسرطان، وأصيب بعضهن بالسرطان، مما مكّن النظام من تحديد ما يجب البحث عنه في المراحل المبكرة من تطور الورم، ومثل هذه العلامات المبكرة للمرض لا يمكن أن يتم اكتشافها حتى بواسطة عين بشرية مدربة جيدًا.

أهمية التشخيص المبكر

حتى مع انتشار الفحص، يتم تشخيص حوالي 34٪ من مريضات سرطان الثدي في الولايات المتحدة في مراحل متأخرة من المرض، ووفقًا للباحثين، من المرجح أن تُحسّن القدرة على تقييم المخاطر قبل خمس سنوات من ظهور السرطان من الكشف المبكر، مما يُقلل من عدد حالات السرطان المُشخصة في مراحلها المتأخرة، وقد ثبت أن الكشف المبكر يجعل العلاج أكثر فعالية ويُقلل من الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي.

يُنتج الجهاز درجة مخاطرة لمدة خمس سنوات، وهي مُكمّلة للتحليل الذي يُجريه أخصائيو الأشعة، الذين سيواصلون مراجعة صور الثدي بالأشعة السينية وفقًا للبروتوكولات القياسية، وليس بديلاً عنها، ووفقًا للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري وفرقة عمل الخدمات الوقائية الأمريكية، تُعتبر درجة المخاطرة لمدة خمس سنوات التي تبلغ 3% أو أكثر مرتفعة، ووفقًا لإرشادات هاتين المنظمتين، يجب إحالة النساء ذوات الدرجات المرتفعة إلى أخصائيين يُمكنهم تقديم المزيد من النصائح لهن بشأن خيارات الفحص الإضافية واستراتيجيات الوقاية.

تقنية ذكاء اصطناعي يمكنها التنب بالاصابة لسرطان الثدى خلال ٥ سنوات