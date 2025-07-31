شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. بذور الشيا أفضل غذاء لخفض الكوليسترول الضار والان مع تفاصيل الخبر

التحكم في ارتفاع الكوليسترول في الدم أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة قلبك، وما تتناوله يُحدث فرقًا كبيرًا، ويوصي خبراء التغذية بالعديد من الأطعمة للمساعدة في خفض الكوليسترول، لكن بذور الشيا تُعد من أفضلها، فهذه البذور الصغيرة غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL)، والذي قد يُسبب مشاكل في القلب، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

تحتوي بذور الشيا على الألياف والدهون الصحية التي تعمل معًا للحفاظ على صفاء الأوعية الدموية وقوة القلب، لذلك فإن إضافة بذور الشيا إلى وجباتك بانتظام طريقة سهلة وطبيعية لتحسين صحة قلبك وخفض الكوليسترول.

فوائد بذور الشيا لخفض الكوليسترول المرتفع

بذور الشيا غنية بالألياف القابلة للذوبان، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ومضادات الأكسدة، وهي جميعها عناصر غذائية أساسية للحفاظ على مستويات صحية للكوليسترول، وقد تكون بذور الشيا صغيرة الحجم، لكنها تقدم فوائد صحية فعّالة، خاصةً فيما يتعلق بإدارة الكوليسترول ودعم صحة القلب، لذلك فإن إضافة بذور الشيا إلى نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يساعد على خفض الكوليسترول السيئ (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL) بشكل طبيعي.

بذور الشيا غنية بالألياف القابلة للذوبان

بذور الشيا تُشكل مادة هلامية في الأمعاء، وترتبط الألياف القابلة للذوبان فيها بجزيئات الكوليسترول وتساعد على إخراجها من الجسم عبر الفضلات، ويمكن لهذه العملية أن تُخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) بشكل ملحوظ، مما يُساعد في الحفاظ على صحة الشرايين وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية

تُعد بذور الشيا من أفضل المصادر النباتية لحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو نوع من دهون أوميجا 3، وتساعد هذه الأحماض على تقليل الالتهابات في الجسم، وخفض مستويات الدهون الثلاثية، وقد ترفع أيضًا مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، الذي يحمي القلب، وعلى عكس بعض الدهون الأخرى، تُحسّن أحماض أوميجا 3 الكوليسترول دون إضافة الدهون المشبعة الضارة إلى نظامك الغذائي.

غنية بمضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا على حماية الدهون الموجودة فيها من التلف، كما أنها تحمي خلايا الجسم من التلف، ويمكن أن يُسهم الإجهاد التأكسدي في التهاب الشرايين وتصلبها، وتدعم مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا، مثل الكيرسيتين وحمض الكلوروجينيك، صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، وتُقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية

بذور الشيا غنية بالعناصر الغذائية، وسهلة الإضافة إلى الوجبات دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية، وتحتوي على البروتين والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، وكلها تدعم صحة الأوعية الدموية، ووظائف العضلات (بما في ذلك القلب)، والصحة العامة.

تدعم ضبط سكر الدم

على الرغم من أن الألياف الموجودة في بذور الشيا لا ترتبط مباشرةً بالكوليسترول، إلا أنها تساعد أيضًا على إبطاء هضم الكربوهيدرات، مما يمنع ارتفاع سكر الدم، ويرتبط استقرار مستويات سكر الدم بانخفاض الدهون الثلاثية وتحسين صحة القلب.

فيما يلى.. طرق سهلة لإضافة بذور الشيا إلى نظامك الغذائي

إن إضافة ملعقة كبيرة أو ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا يوميًا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في مستويات الكوليسترول لديك، ويمكن رش بذور الشيا على وجبة الشوفان أو الزبادي في الصباح، أو خلطها مع العصائر للحصول على دفعة من الألياف والأوميجا 3، ويمكن صنع بودنج الشيا عن طريق نقع البذور طوال الليل في الحليب، وإضافتها إلى السلطات أو أطباق الخضار للحصول على ملمس وتغذية إضافية.