شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتستخدم العدسات اللاصقة.. 5 خطوات ضرورية لحماية عينيك والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر العدسات اللاصقة بديل عملي للنظارات، إذ توفر مجال رؤية أوسع وحرية أكبر في الأنشطة اليومية، لكن وراء هذه السهولة والجمال يكمن خطر صحي جسيم إذا لم تُعامل العدسات بعناية.

وفقا لموقع " news18"، تُشكل التهابات القرنية، التي قد يؤدي بعضها إلى فقدان البصر الدائم، مصدر قلق متزايد، خاصةً بين من يرتدون العدسات لفترات طويلة أو يهملون عادات النظافة.

يوضح التقرير أنه يمكن للعدسات اللاصقة أن تُعطّل دفاعات العين الطبيعية، وخاصةً الغشاء الدمعي الذي يحمي القرنية، وقد يسبب سوء الاستخدام أو التخزين في بيئةً غير مناسبةً لنمو الكائنات الدقيقة الضارة".

التهاب القرنية الميكروبي: أخطر التهديدات

من أخطر المضاعفات التهاب القرنية الميكروبي، وهو عدوى مؤلمة قد تُسبب العمى في القرنية، وقد تُسببه بكتيريا أو فطريات أو أميبات مثل الزائفة الزنجارية والأكانثاميبا، وجميعها تزدهر في البيئات الرطبة والملوثة، مثل علب العدسات القديمة أو مياه الصنبور.

يُحذّر التقرير من أن النوم بالعدسات اللاصقة أو إطالة فترة ارتدائها يُقلّل بشكل كبير من إمداد القرنية بالأكسجين، مما يجعل العين أكثر عرضة للعدوى والإصابات المجهرية".

أخطاء النظافة التي تسبب المشاكل

يمكن للأخطاء الشائعة التي يرتكبها المستخدمون، مثل عدم غسل اليدين قبل التعامل مع العدسات، أو ملء المطهر القديم بدلاً من استخدام محلول جديد، أو تجاهل استبدال العلب بانتظام، أن تؤدي إلى إدخال مسببات الأمراض مباشرة إلى العين.

غالبًا ما تنجم التهابات العدسات عن قلة النظافة، وحتى إجراء بسيط كالسباحة أو الاستحمام مع ارتداء العدسات قد يُعرّض العينين للكائنات الحية الدقيقة المنقولة بالماء، مثل الأميبا، والتي يصعب علاجها للغاية.

العادات اليومية تصنع الفارق

ارتداء العدسات لفترات طويلة، أو ارتداؤها لساعات طويلة، حتى خلال النهار، قد يُضعف سطح القرنية تدريجيًا، كما أن بعض المستخدمين يرمشون أقل عند ارتداء العدسات، مما يؤدي إلى جفاف العين وإضعاف الحواجز الطبيعية للعين.

يُشير التقرير إلى أن "الإصابات الدقيقة أثناء إدخال أو إزالة العدسة، وجفاف العين الناتج عن قلة الرمش، تُفاقم من خطر إصابة القرنية"، أفضل طريقة للحفاظ على سلامتك هي اتباع بروتوكولات النظافة بدقة، وتجنب التعرض للماء، وعدم تجاهل أي إزعاج".

ما يمكنك فعله لحماية عينيك

اغسل يديك وجففهما دائمًا قبل التعامل مع العدسات.

استخدمي محلول التطهير الجديد في كل مرة.

استبدل العدسات والعلب حسب التوصيات.

تجنب التعرض للماء، بما في ذلك الاستحمام والسباحة.

لا تنام أبدًا وأنت ترتدي العدسات اللاصقة إلا إذا وصفها الطبيب.

قم بإجراء فحوصات دورية للعين للكشف عن المشاكل في وقت مبكر.

