لماذا يتعرق البعض أكثر من الآخرين.. ما دور الوزن والحالات الصحية؟

لماذا يتعرق البعض أكثر من الآخرين، سؤال قد يحير الكثير سواء في صالات الألعاب الرياضية أو أثناء ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، ولكن العلم يكشف السبب.

لماذا أتعرق أكثر من الآخرين؟

حالة التعرق الكثيرة وفقا لموقع onlymyhealth" يُطلق عليها التعرق المفرط ويكون فيها معدل العرق أكثر من المعدل الطبيعي ، يعاني حوالي 5% من سكان العالم من هذه الحالة، ولكن، لفهم سبب تعرق بعض الناس أكثر من غيرهم، علينا أولاً فهم آلية التعرق.

لماذا يتعرق بعض الناس أكثر والبعض الآخر أقل؟

ليس هناك عامل واحد يُحدد كمية التعرق، فهناك العديد من الأسباب التي قد تجعل الشخص يتعرق أكثر من غيره، قد يشمل بعضها ما يلي:

حجم الجسم : يُنتج الأشخاص الأكبر حجمًا حرارةً أكبر، ونظرًا لضخامة كتلة الجسم، فهذا يعني حرارةً كامنةً أكبر، وبالتالي تعرقًا أكبر، بالإضافة إلى الحرارة الناتجة عن كتلة العضلات الأكبر، يمتلك الشخص الأكبر حجمًا مساحةً سطحيةً أكبر تتطلب تعرقًا أكبر لتبريده.

العمر : مع التقدم في السن، يصبح الجسم أقل قدرة على تحمل الحرارة، تتغير الغدد العرقية مع التقدم في السن، مما يقلل من قدرة الجسم على تبريد نفسه.

كتلة العضلات : تُنتج كتلة العضلات حرارةً أكبر من الدهون لذا، حتى لو كان وزن شخصين متماثلًا، سيختلف معدل تعرقهما تبعًا لنسبة كتلة عضلاتهما.

الحالة الصحية : يمكن أن تؤثر العديد من الحالات الصحية ومراحل الحياة على كمية التعرق التي قد تعاني منها، نزلات البرد والإنفلونزا، بالإضافة إلى أمراض الصحة النفسية كالقلق والاكتئاب، يمكن أن تؤثر جميعها على التعرق.

الهرمونات : ترتبط التقلبات في الهرمونات بارتفاع درجة الحرارة الداخلية، لذا فليس من المستغرب أن يزداد التعرق لدى الأشخاص الذين يمرون (أو على وشك المرور) بانقطاع الطمث أو الحمل.

اللياقة البدنية : يميل الأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية إلى التعرق أكثر من غيرهم، لا بد أنك لاحظت أن الرياضيين المحترفين يميلون إلى التعرق أكثر من الأشخاص العاديين.

العوامل الخارجية : حسب بحث، العوامل الخارجية مثل تناول الأطعمة الحارة، أو تناول الكافيين.

نصائح لتقليل التعرق

يقدم التقرير بعض النصائح التي يمكنك اتباعها من أجل تقليل التعرق:

استخدم مزيل العرق

ارتدِ أقمشة قابلة للتنفس

ابق رطبًا

الإقلاع عن التدخين

ضع في اعتبارك العلاجات الطبية

