شكرا لقرائتكم خبر عن تسبب تشوه الجنين.. ما هى متلازمة السائل الأمينوسى والان مع تفاصيل الخبر

متلازمة الشريط الأمنيوسي (ABS) هي عيب خلقي نادر، حيث تتشابك أشرطة من الأنسجة داخل كيس السائل المحيط بالجنين في الرحم حول جسمه، مسببةً إصابة به.يحدث هذا عند حدوث تمزق في الكيس الداخلي (السلى)، ووفقا لتقرير موقعى" ssmhealth " "clevelandclinic" ، يحدث هذا التمزق بشكل عشوائي، ولا يرتبط بأي شيء فعلته الأم أثناء الحمل، كما أنه لا ينتج عن أى حالة وراثية.

إذا تركت الحالة دون علاج، فإن الأشرطة الأمينوسية تلتف بشكل أكثر إحكامًا حول الأطراف أو أجزاء الجسم المصابة، مما قد يؤدي إلى تشوه الأطراف، أو أصابع القدم أو اليدين المكفوفين، أو عيوب في الرأس أو الوجه أو العمود الفقري.

عادةً ما يكشف فحص الموجات فوق الصوتية الروتيني عن وجود انزلاق غضروفي رحمي بين الأسبوعين الثاني عشر والثامن عشر من الحمل، إذا وجد شريطًا سلويًا، يُركز الأطباء على أفضل طريقة للوقاية من الإصابة المتقدمة.

أعراض أخرى لمتلازمة الشريط الأمنيوسي

فقدان أصابع اليدين أو القدمين أو الأطراف.

التصاق الأصابع (التصاق أو اندماج بين أصابع اليدين أو القدمين).

قصر الأطراف أو عدم نموها.

تورم في المناطق المصابة بالشريط.

الشفة الأرنبية .

تشوهات العظام، بما في ذلك الجنف.

رتق القناة الأنفية (نقص نمو الممر الأنفي).

صغر مقلة العين (صغر أو نقص نمو مقلة العين).

ما هي مضاعفات متلازمة الشريط الأمنيوسي؟

يمكن أن تسبب متلازمة الحزام الأمنيوسي مضاعفات، بعضها يستمر مدى الحياة، قد تكون بعض مضاعفات متلازمة الحزام الأمنيوسي خطيرة أو مهددة للحياة، مثل:

فتق الدماغ (فتحات في الجمجمة).

فتحات أو عيوب في البطن أو الصدر.

تلف أجهزة الجسم الحيوية مثل الجهاز الهضمي أو الجهاز البولي التناسلي.

مضاعفات الحبل السري (عندما يعيق الرباط تدفق الدم إلى الجنين).

كيف يتم التعامل مع مرض ABS وعلاجه أثناء الحمل؟

إذا اشتبه طبيبكِ بهذه الحالة، فقد يُجرى فحص بالموجات فوق الصوتية لمتابعة طفلكِ بحثًا عن أي تشوهات أخرى، ثم يُستخدم فحص دوبلر بالموجات فوق الصوتية لقياس مدى تقييد تدفق الدم بسبب الأشرطة المشدودة، ستحدد هذه الفحوصات مدى تمدد الأوعية الدموية (ABS) وأفضل علاج لكِ ولطفلكِ.

إذا كان الشريط الأمنيوسي يلامس طفلكِ دون أن يُسبب له أذىً أو يُعيق تدفق الدم، فلا داعي للجراحة، أما إذا وجد أن الشريط الأمنيوسي يُعيق تدفق الدم إلى أحد الأطراف، أو يُعيق الحبل السري، أو يُهدد بالتسبب في تشوه، فقد تكون جراحة تنظير الجنين خيارًا مُتاحًا.

ماذا يتم خلال الجراحة

خلال هذا الإجراء، يُدخل الجراح منظارًا صغيرًا بحجم رأس قلم رصاص في الرحم، ويستخدم ليزرًا أو أداة خاصة لقطع الشريط الأمنيوسي، يُخفف هذا الإجراء الضغط على الجزء المصاب من الجسم فورًا، ويسمح له بالنمو بشكل طبيعي، مما يمنع أي ضرر إضافي.