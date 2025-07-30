شكرا لقرائتكم خبر عن علامات لـ النوبة القلبية تظهر على العين.. لا تهملها والان مع تفاصيل الخبر

الاهتمام بصحة القلب أصبحت ضرورة عن أى وقت آخر بسبب تسارع وتيرة الحياة، حيث إن النوبة القلبية أصبحت لا تقتصر على كبار السن فقط وإنما تصيب قطاع كبير من الشباب الآن.وفي حين أن ألم الصدر هو أشهر أعراض النوبة القلبية، إلا أن هناك أوقاتًا قد تُقدم فيها العيون مؤشراتٍ حاسمة، عن صحة القلب، وقد تكون مؤشر على حدوث النوبة القلبية وفقا لموقع " healthsite"، من المهم التعرف على هذه العلامات المتعلقة بالعين، إلى جانب الأعراض الشائعة الأخرى، لتجنب أي تأخير في العلاج المُحتمل لإنقاذ الحياة.

فقدان الرؤية المفاجئ أو الضبابي

قد تشمل أعراض النوبة القلبية تشوشًا مؤقتًا أو مستمرًا في الرؤية أو فقدانها في إحدى العينين أو كلتيهما، وقد يكون ذلك علامة على انسداد في الأوعية الدموية التي تغذي العين، أو حتى سكتة دماغية.

قد يرتبط ذلك بانخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يؤثر أيضًا على القلب ويشير إلى نوبة قلبية

انسداد الشرايين أو الأوردة في الشبكية

من المعروف أن انسدادات الأوعية الدموية في شبكية العين تنتج عن جلطات دموية، أو تضيق الشرايين، أو حتى ارتفاع ضغط الدم، قد تؤدي هذه إلى فقدان البصر أو اضطرابات بصرية أخرى، وهي مؤشر قوي على مشاكل قلبية وعائية محتملة.

اعتلال العصب البصري الناتج عن ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم حالة خطيرة، وما يزيد من خطورته هو أنه قد يُلحق الضرر بالعصب البصري، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر، قد يكون هذا الضرر علامة على تلف وعائي عام، والذي قد يشمل القلب أيضًا.

تغيرات في مظهر الأوعية الدموية

يُنصح بإجراء فحوصات دورية للقلب والجسم بشكل عام، بما في ذلك العينين، يمكن لأخصائي العيون أن يساعد في فحص الأوعية الدموية في شبكية العين، مما قد يساعدك في تحديد علامات ارتفاع ضغط الدم أو غيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية مثل تغيرات نسبة أو شكل الأوعية الدموية في الشبكية، أو وجود جلطات دموية صغيرة، فإن جميعها تشير إلى خلل في وظائف القلب

زانثيلاسما

هذه حالة شائعة تُشخص بوجود رواسب صفراء مملوءة بالكوليسترول، تظهر حول الجفون، مع أنها لا تُسبب مشاكل بصرية مباشرة، إلا أنها قد ترتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول، وقد تُشكل مؤشرًا على زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب أو مشاكل القلب والأوعية الدموية

القوس الشيخوخى

هناك حالة أخرى مرتبطة بالعين والتي تعكس نوبة قلبية وهي القوس الشيخوخي، وهي عبارة عن حلقة رمادية أو بيضاء تنمو حول القرنية، وخاصة عند الأفراد الأصغر سنا، ويمكن أن يرتبط هذا بمستويات عالية من الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل النوبة القلبية.

