شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 15 دقيقة في الطبيعة تحسن صحتك النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة من جامعة لايدن وجامعة ستانفورد كيف تُفيد الطبيعة صحتك، وتُقدم طرقًا سهلة لجعل حياة المدينة أكثر صحة للجميع، حيث تُعزز المساحات الخضراء الصحة النفسية.



الطبيعة تحسن صحتك النفسية

وقالت الدراسة التى نشرتها Medical Express Yki بحلول عام 2050، من المتوقع أن يعيش 70% من سكان العالم في المدن، وتزداد أهمية مشاكل الصحة النفسية المرتبطة بالحياة الحضرية، مثل القلق واضطرابات المزاج، ,تُظهر الدراسة التى أجراها مشروع رأس المال الطبيعي في جامعة ستانفورد (NatCap) وجامعة لايدن، أن قضاء وقت قصير في الطبيعة يمكن أن يُخفف من هذه التحديات المتعلقة بالصحة النفسية.

مزيد من البحث في العلاقة بين الطبيعة والصحة العقلية..

تقول آن جيري، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "وثّقت دراسات سابقة روابط قوية بين التواصل مع الطبيعة والصحة النفسية، إنه في معظم الدراسات، لا يمكن استنتاج وجود علاقة سببية، أو يصعب تعميمها، أو أنها غير مصممة للتمييز بين آثار أنواع مختلفة من الطبيعة، يساعد هذا التحليل على سدّ هذه الفجوة".

حلل الباحثون بيانات ما يقرب من 5900 مشارك عبر 78 دراسة ميدانية، شملت تجارب عشوائية محكومة وتصاميم تدخل ما قبل وبعد، أظهرت جميع أشكال الطبيعة الحضرية تحسنًا في الصحة النفسية، لكن الغابات الحضرية برزت بشكل خاص في تقليل الاكتئاب والقلق..





الطبيعة تحسن مودك وحالتك النفسية

يقول الباحث روي ريمي من لايدن: "تُظهر نتائجنا أنه حتى التواصل القصير مع الطبيعة (أقل من 15 دقيقة) يمكن أن يُحقق فوائد ذهنية كبيرة، علاوة على ذلك، يرتبط التعرض للطبيعة لفترة أطول (أكثر من 45 دقيقة) بانخفاض أكبر في التوتر وزيادة في الحيوية".