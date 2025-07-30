شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تشبه الأنفلونزا قد تدل على نوع نادر من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

من السهل تجاهل أعراض الأنفلونزا باعتبارها علامة على إصابتك بدور برد عادى، ولكن عندما تستمر لأسابيع وتزداد سوءًا، فمن الطبيعي أن يكون لديك تساؤلات.أوضح تقرير موقع " prevention" الأمريكي أن أعراض الأنفلونزا الطويلة قد تكون ضمن أعراض نوع سرطان نادر يسمى سرطان الغدد الليمفاوية ليمفوما هودجكين.

ما هو ليمفوما هودجكين؟

يُعدّ ليمفوما هودجكين أحد الأنواع الرئيسية للورم اللمفاوي، وهو نوع من السرطان يتطور في الجهاز اللمفاوي (جزء من جهاز المناعة في الجسم)، هناك بعض الاختلافات الرئيسية عن ليمفوما اللاهودجكين الأكثر شيوعًا والمعروفة، يمكن أن تتطور ليمفوما اللاهودجكين في أي مكان في الجسم، بينما تبدأ ليمفوما هودجكين عادةً في الجزء العلوي من الجسم، كما أنه يميل إلى التطور بشكل أكثر قابلية للتنبؤ من ليمفوما اللاهودجكين.وفقًا للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب يُشخَّص ليمفوما هودجكين عادةً في بداية مرحلة البلوغ، وتحديدًا بين سن 20 و39 عامًا، ولدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، وكما هو الحال مع جميع أنواع السرطان، تختلف شدة ليمفوما هودجكين ونتائجها الصحية، حيث يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات لجميع مراحل هذا السرطان 80%، ولكنه يتحسن إلى 93% عند اكتشافه مبكرًا، ويُعد الكشف المبكر أمرًا بالغ الأهمية.

أعراض ليمفوما هودجكينتورم الغدد الليمفاوية غير المؤلم

يؤثر ليمفوما هودجكين على الجهاز الليمفاوي، وهو جزء من جهاز المناعة، ويتألف من أنسجة وأعضاء تُنتج خلايا الدم البيضاء وتخزنها وتنقلها إلى جميع أنحاء الجسم، وتشمل هذه الأعضاء نخاع العظم، والعقد الليمفاوية، والأوعية الليمفاوية، والطحال، والغدة الزعترية، واللوزتين.

إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق، فستتورم الغدد الليمفاوية في الرقبة"، ولكن قد تتورم الغدد الليمفاوية أيضًا عند الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية، وخاصةً في الرقبة أو الإبطين أو الفخذ.

عادةً ما تكون هذه الكتل غير مؤلمة، وتبدو مطاطية، مع أنها قد تبدو أحيانًا صلبة أو مشدودة، إذا وجدتِ كتلة غريبة، فمن الأفضل استشارة طبيبكِ لإجراء المزيد من الفحوصات.

الحمى

يمكن أن تُصاب بالحمى نتيجةً لعوامل مختلفة، بما في ذلك فيروس بسيط، لكن حمى ليمفوما هودجكين عادةً ما تظهر وتستمر، مع أنها قد لا تدوم طوال اليوم، ولكنها قد تظهر على شكل نوبات ولا تختفي، فقد تمر أسابيع وتستمر هذه الحمى العرضية".

قد يكون هناك نمط زمني، حيث يُصاب الشخص بالحمى في الخامسة أو السادسة مساءً، ويتكرر ذلك بشكل متكرر.

التعرق الليلي

يمكن أن يُصاب الشخص بالتعرق الليلي نتيجةً لعوامل عديدة، منها الحمى أو التقلبات الهرمونية، لكن الأطباء يتفقون على أن التعرق الليلي المرتبط بسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين فريد من نوعه وشديد، هذه التعرقات الليلية الغزيرة تشبه الاستحمام بملابسك فهى ليست مجرد تعرق خفيف بين الحين والآخر، ولكن هذه التعرقات قد تستمر لبضعة أيام، ثم تزول، ثم تعود، وتتكرر تدريجيًا، في البداية، قد تحدث كل أسبوعين، ثم تصبح أكثر استمرارًا".

فقدان الوزن غير المبرر

هناك عدة أسباب مختلفة لفقدان الوزن غير المبرر لدى مرضى ليمفوما هودجكين، أحدها هو أنك قد لا تشعر بالجوع المعتاد عند الإصابة بالمرض، لكن جسمك قد يبذل جهدًا كبيرًا لمحاربة هذه الحالة، ويحرق طاقةً أكثر من المعتاد خلال هذه العملية، وقد لا يتمكن جسمك من مواكبة السعرات الحرارية المُتناولة".

حكة الجلد

من الممكن أن يُصاب الشخص بحكة جلدية نتيجة الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين وتحدث عندما يُطلق الجسم السيتوكينات، وهي مواد كيميائية يُطلقها الجهاز المناعي استجابةً لسرطان الغدد الليمفاوية ومشاكل صحية أخرى، يمكن لهذه السيتوكينات أن تُهيّج النهايات العصبية في الجلد، مُسببةً الشعور بالحكة.

قد يعاني الأشخاص المصابون بسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين من الحكة في أيديهم أو أسفل أرجلهم أو أقدامهم، أو في جميع أنحاء أجسامهم.