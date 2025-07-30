شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار اختبار جديد يفحص سرطان الجلد فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

قد تسمح رقعة جلدية بسيطة قريبًا باختبار سرطان الجلد في المنزل- مما يساعد في اكتشاف أخطر أنواع سرطان الجلد في وقت مبكر دون الحاجة إلى خزعة أو سحب دم، حيث قام باحثون من جامعة ميشيجان (UM) الأمريكية بتطوير رقعة سيليكون تحتوي على إبر دقيقة على شكل نجمة تسمى "ExoPatch".

ووفقا لتقرير مجلة " Newsweek"، الأمريكية وُجد أن الرقعة تُميز بين سرطان الجلد الميلانيني والجلد السليم لدى الفئران، فبعد وضعها على الجلد، تمر بمرحلة سريعة قبل أن يُظهر شريط الاختبار النتيجة: خطان لعلامات سرطان الجلد وخط واحد لنتيجة سلبية.

قال مؤلف الدراسة وأستاذ الهندسة الكيميائية في جامعة ميشيجان سونيتا ناجراث في بيان: "إن الإبر ذات الشكل النجمي للرقعة تجعل عملية الوخز أسهل وأقل إيلامًا، ولكنها صغيرة جدًا بحيث لا تمر إلا عبر الطبقة العليا من الجلد، البشرة، ولا تتسبب في سحب الدم".

يُعد الورم الميلانيني أخطر أنواع سرطان الجلد، إذ لديه قدرة عالية على الانتشار بسرعة إلى أعضاء أخرى إذا لم يُكتشف مبكرًا، وعلى عكس سرطان الخلايا القاعدية أو سرطان الخلايا الحرشفية، اللذين يميلان إلى النمو ببطء ويظلان موضعيين، يمكن للورم الميلانيني أن يغزو العقد الليمفاوية بسرعة وينتشر إلى الرئتين أو الدماغ أو الكبد.

بمجرد انتشاره، يصبح العلاج أكثر تعقيدًا بشكل ملحوظ وتنخفض معدلات النجاة، ويظل الكشف المبكر أفضل وسيلة دفاع لدينا، يستخدم أطباء الجلد فحوصات الجلد الكاملة، وتنظير الجلد (فحص الجلد المكبر)، ورسم خرائط الشامات الرقمية لمراقبة الآفات المشتبه بها مع مرور الوقت.

يُنصح المرضى بإجراء فحوصات ذاتية شهرية، وفحص فوري لأي بقع متغيرة أو جديدة، وتُعدّ الفحوصات الدورية بالغة الأهمية للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، مثل أولئك الذين لديهم العديد من الشامات أو تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد.

أوضح الباحث أنه يجب على الشخص ذي البشرة الفاتحة الذي لديه شامات زيارة الطبيب كل ستة أشهر تقريبًا لإرسال خزعة لتحديد ما إذا كانت خبيثة أم حميدة، ومع هذا الاختبار، يُمكنه إجراء الفحص في المنزل، والحصول على النتائج فورًا، ثم المتابعة مع طبيب أمراض جلدية للحصول على نتيجة إيجابية".

