بعد إصابة النجمة أنغام بها.. كل ما تريد معرفته عن تكيسات البنكرياس

بعد أن كشف الإعلامي محمود سعد آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام، وقال أنها تتلقى العلاج حاليًا في أحد المستشفيات المتخصصة في ألمانيا، بعد معاناتها من "كيس حميد" فى البنكرياس، نتعرف في السطور التالية على أعراض الإصابة بتكيسات البنكرياس وعلاجها، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

تكيسات البنكرياس

تكيس البنكرياس هو نوع من الأورام ينمو على البنكرياس أو داخله، عادةً ما يكون سائلاً من الداخل، وله غلاف خارجي، أقل من 1% من تكيسات البنكرياس تتحول إلى سرطانية، لكن الأطباء يراقبونها تحسبًا لأي طارئ.

ماذا يعني وجود كيس على البنكرياس؟

يبدو أن بعض أكياس البنكرياس مرتبطة بالتهاب (التهاب البنكرياس)، ولكن معظمها يحدث لأسباب غير معروفة.

معظم أكياس البنكرياس لا تسبب أي مشاكل، نادرًا ما يكون الكيس الورمي بداية سرطان البنكرياس، هذا هو الأرجح إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البنكرياس.

هل يجب القلق بشأن كيس البنكرياس؟

إذا اكتشف الطبيب وجود كيس بنكرياسي في فحص التصوير، فسيصنفه فورًا على أنه منخفض أو متوسط أو مرتفع الخطورة، بناءً على الصورة وما إذا كنت تعاني من أعراض. إذا كان منخفض الخطورة، فلا داعي للقلق على الأرجح، إذا كانت خطورة الكيس متوسطة أو عالية، فسيتم علاجه وفقًا لإرشادات الطبيب.

تخضع معظم أكياس البنكرياس للمراقبة لمعرفة ما إذا كانت تتغير مع مرور الوقت، إذا تغير الكيس من منخفض إلى متوسط الخطورة، فسيتم أخذ خزعة لمعرفة المزيد عنه.

إذا تغير من متوسط إلى مرتفع الخطورة، فسيتم تحديد موعد لعملية جراحية لإزالته.

ما نسبة أكياس البنكرياس السرطانية؟

أقل من 1% من أكياس البنكرياس تتحول إلى سرطان، لكن ما يصل إلى 30% من أكياس البنكرياس لديها القدرة على التحول إلى سرطان. ولهذا السبب، يراقبها الأطباء، تنمو معظم الأكياس ما قبل السرطانية وتتغير ببطء شديد، لذا من المرجح أن تكشف المراقبة المنتظمة عن التغيرات السرطانية في مرحلة مبكرة.

أعراض كيس البنكرياس

معظم أكياس البنكرياس لا تسبب أي أعراض قد تسبب أعراضًا إذا كبرت بما يكفي لتتداخل مع القناة البنكرياسية أو القناة الصفراوية أو الجهاز الهضمي. تشمل الأعراض المحتملة:

ألم في البطن.

ألم في الظهر.

فقدان الشهية.

فقدان الوزن غير المبرر.

الانتفاخ.

عسر الهضم.

الغثيان.

اليرقان.

براز دهني فاتح اللون (إسهال دهني).

كتلة في البطن.

ما هو بروتوكول علاج تكيسات البنكرياس؟

تشمل خيارات العلاج ما يلي:

-المراقبة.

-الخزعة.

-الإزالة جراحيًا.

-تُعالج معظم التكيسات بالمراقبة هذا يعني أنك ستخضع لفحوصات تصويرية دورية للتحقق من تكيساتك ستخضع لخزعة الإبرة الدقيقة (EU-FNA) وتحليل السوائل للتحقق من أي تغيرات مشبوهة.

إذا أثارت النتائج مخاوف من الإصابة بالسرطان، فقد يوصي طبيبك بإزالتها، وذلك حسب حالتك الصحية.