9 مشروبات ديتوكس طبيعية تعزز صحة الكبد وتخلصه من السموم

يعمل الكبد بشكل طبيعي كجهاز ترشيح رئيسي في الجسم، حيث يحول السموم إلى فضلات، وينظف الدم، ويستقلب العناصر الغذائية والأدوية لتزويد الجسم ببعض أهم البروتينات، قد تبحث عن منتجات باهظة الثمن للحفاظ على صحة الكبد، إلا أن الأطباء يؤكدون إن المشروبات المنزلية يمكن أن تؤدي الغرض بشكل أفضل، نتعرف فى هذا التقرير على مشروبات طبيعية تخلص الكبد من السموم، وفقا لموقع تايمز ناو.

الشاي الأخضر

يُعدّ شرب الشاي الأخضر مرتين يوميًا من أفضل الطرق لتقليل تراكم الدهون في الكبد، فهو غني بمضادات الأكسدة، التي تُخفّض بشكل ملحوظ إنزيمات الكبد التي تُعيق عمله بكفاءة.

تقول الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر أقل عرضة للإصابة بسرطان الكبد.

القهوة السوداء

القهوة السوداء ليست سهلة التحضير فحسب، بل هي أيضًا من أقوى المشروبات التي تُعزز صحة الكبد، تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة السوداء يوميًا يُقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد أو تلف الكبد الدائم، حتى لدى المصابين بأمراض الكبد المزمنة. القهوة تمنع تراكم الدهون والكولاجين، وهما المؤشران الرئيسيان لأمراض الكبد.

الماتشا

مشروب الماتشا المشروب الياباني الشهير يُعزز عملية إزالة السموم من الكبد، فهو غني بمضادات الأكسدة، وخاصةً EGCG، التي تحمي الكبد من أضرار الجذور الحرة، كما يُعزز الماتشا نشاط الإنزيمات التي تُساعد الكبد على التخلص من السموم بشكل طبيعي.

عصير البنجر

يعتبر عصير البنجر مصدرًا قويًا للنترات ومضادات الأكسدة المعروفة باسم البيتالين والتي تعمل على تقليل الضرر التأكسدي والتهاب الكبد.

الشاي الأسود

الشاي الأسود مشروب مفيد آخر لتطهير الكبد، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل ووفقًا للدراسات، يُساعد الشاي الأسود، وخاصةً الغني بالثيافلافين، على معالجة دهون الكبد وتحسين وظائف بطانة الأوعية الدموية، مما يُقلل من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

يساهم أيضًا في صحة الكبد بشكل عام من خلال دعم عمليات إزالة السموم الطبيعية في الجسم وتعزيز وظائف الكبد الصحية.

عصير الرمان

عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة الطبيعية، مثل البونيكالاجينات، التي تُقلل الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الكبد، ووفقًا لدراسات مختلفة، يُحسّن تناول عصير الرمان بانتظام مستويات إنزيمات الكبد، ويُحتمل أن يحمي من تلف الكبد، خاصةً لدى من يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي أو السمنة.

عصائر التوت

العصائر المصنوعة من التوت - والتي تتكون من الزبادي ومجموعة متنوعة من المكسرات والتوت مثل التوت الأزرق أو الفراولة - غنية بالأنثوسيانين والبوليفينول - وهي مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الكبد وتحارب الالتهابات.

تعتبر العصائر الغنية بالتوت طريقة رائعة لتعزيز عملية إزالة الدهون بشكل طبيعي.

الكاكاو الساخن

الكاكاو الساخن، المصنوع من الشوكولاتة الداكنة، غني بالكاكاو، وهو غذاء مفيد للكبد ويمكن تناوله باعتدال، الشوكولاتة الداكنة، الغنية بمضادات الأكسدة، تقلل الإجهاد التأكسدي، وهو عامل رئيسي في تلف الكبد، وتحسّن مستويات إنزيمات الكبد لدى المصابين بأمراض الكبد.

الزنجبيل

يحمي الزنجبيل الكبد ويُقلل الالتهابات في الجسم، بالإضافة إلى تعزيز المناعة وتحسين صحة الجهاز الهضمي. يُعدّ شاي الزنجبيل، المُحضّر بنقع مستخلصات الزنجبيل في الماء الساخن، مشروبًا رائعًا يُنقّي الكبد من السموم بشكل طبيعي، مما يُحسّن وظائفه ويُساعد على حرق الدهون.

