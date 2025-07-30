أسماء بنات وأولاد مستوحاة من الحب بمختلف اللغات العالمية 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 01:03 مساءً - هل تبحثين عن اسم لطفلك أو طفلتك يحمل معنى قوياً وإيجابياً؟ لمَ لا تختارين اسماً يُعبّر عن الحب، أرقّ المشاعر وأكثرها عالمية؟ ستجدين في قائمتنا أسماءً للأولاد والبنات من مختلف الثقافات واللغات، تحمل معاني "الحب" أو "القوة والحب"، أو "الجمال والحب"، أو "القلب". سواء كنتِ تبحثين عن اسم يشعّ قوةً أو عاطفةً أو مزيجاً متناغماً من الاثنين، فلدينا ما يمكنك الاختيار منه، أو حتى الاطلاع عليه، لإذكاء فضولك الجميل.

أسماء بنات مستوحاة من الحب بمختلف اللغات العالمية

أسماء بنات مستوحاة من الحب بمختلف اللغات العالمية



اختيار اسم لابنتكِ الصغيرة يحمل معنى "الحب" قد يكون طريقةً رائعةً للتعبير عن عاطفتكِ منذ البداية. فما هي الأسماء التي تحمل معنى "الحب"؟ تابعي القراءة لمعرفة كيف يُمكن التعبير عن الحب بأسماء بنات تحمل معانيه.

حب

اسم حب "حب" في اللغة العربية يُشير إلى مجموعة من المشاعر الإيجابية العميقة والمتنوعة، وتتراوح بين أسمى الأخلاق وأبسط العادات الحسنة، وبات يُطلق مباشرة على الفتيات الصغيرات، والحب هو شعور بالانجذاب القوي والتعلّق العاطفي بشخص ما أو شيء ما. ويمكن أن يشمل الحب مشاعر مثل المودة، العشق، واللهفة.

ميلاف

اسم ميلاف يعني المودة والألفة والمحبة. وهو اسم يُطلق على الإناث ويدل على الشخصية الطيبة والمحبة للآخرين. ويدل على قدرة الشخصية على بناء علاقات قوية وودية مع من حولها، وهي من التي تجلب السعادة والسرور للآخرين.

آي

إذا كنتِ تبحثين عن اسم فتاة صينية أو يابانية يعني "حب"، فإن آي يمنحكِ كليهما. في الصينية، يُنطق هذا الاسم IE ويعني "الحب، المودة" أو "الود، الرقة"، بينما في اليابانية، يُنطق A-EE ويعني إما "الحب أو "المودة".

أجي

إذا كنتِ تبحثين عن أسماء فتيات تعني "قلب" أو "حب"، فهذا الاسم الأمريكي الأصلي الجميل، الذي يعني "قلب" بلغة قبائل نافاجو، الأميركيين الأصليين للبلاد، وهو خياركِ الأمثل.

أماندا

اسم يُطلق على البنات، ومعناه "محبوبة" و"جديرة بالحب" باللاتينية، وقد استُخدم في الأدب على مر السنين، بما في ذلك شخصيات في مسرحية " آخر نوبة حب" لكولي سيبر ومسرحية "حديقة الحيوانات الزجاجية" لتينيسي ويليامز.

آمي

آمي اسم إنجليزي، يُطلق على البنات، ويعني "الحبيبة"، وهو مُشتق من الاسمين الفرنسيين أميه وأيميه. كان اسماً شائعاً جداً للفتيات في الولايات المتحدة خلال سبعينيات القرن العشرين.

أنغاراد

في اللغة الويلزية، أنغاراد اسمٌ للفتيات ويعني "المحبوبة جداً". وهو أيضاً اسم شخصية من الرواية الرومانسية الويلزية الأسطورية "بيريدور ابن إفراوغ"، مما يزيد من جاذبية الاسم الرومانسية.

كيفا

يُنطق كيفا أو كويفا، وهو اسم أيرلندي جميل للفتيات يعني "الرقيقة" و"المحبوبة". يرتبط هذا الاسم شعبياً باللطف والحب، مما يُضفي لمسةً فريدةً ومحبةً على هوية طفلك.

كارينا

اسم "كارينا" هو اسم علم مؤنث ذو أصول متعددة، ويعني في الغالب "الطاهرة" أو "العفيفة" أو "الحبيبة" أو "الجميلة". يمكن أن يكون الاسم مشتقاً من عدة لغات، بما في ذلك السلافية (مثل الروسية) واللاتينية والإيطالية والإسكندنافية.

بالإضافة إلى معناها اللاتيني "عزيزتي" و"محبوبتي"، كارينا هو اسم كوكبة في سماء الجنوب. سيُعجب مُراقبو النجوم بهذا الاسم الجميل.

ديليتا

اسم إيطالي للفتيات يعني "الحبيبة"، ومشتق من كلمة ديليتو ويعني أيضاً العزيزة.

فانسي

اسم يُطلق على البنات وهو مشتق من الكلمة الإنجليزية "فانسي"، وتعني "حب" أو "ميل"، هذا الاسم النادر جذاب بما يكفي ليعود إلى الواجهة.

إنانا

إذا كنتِ تبحثين عن اسم يعني (أو يرمز) إلى "الحب" و"الجمال"، فيمكنك اختيار إنانا، أسطورة الحب والحرب والخصوبة في بلاد ما بين النهرين القديمة، والمعروفة أيضاً باسم "ملكة السماء".

هولمفريدر

يُقال إن الحب كالجزيرة، فلماذا لا تختارين هذا الاسم النوردي القديم الفريد الذي يعني "جزيرة صغيرة" أو"الحبيب"؟

كوهارو

إذا كنتِ تنتظرين مولودة في الربيع، فكّري في هذا الاسم الياباني الجميل الذي يعني "قلب" و"ربيع".

ماي

اسم ياباني آخر جذاب يعني "الحب" هو ماي الذي لا يُقاوم، ويعني "الحب الحقيقي".

ماري

هذا الاسم قد يعني "المُتمنّى طفلاً"، أو الحبيبة"، ومن الأسماء الشهيرة التي تحمل هذا الاسم الكاتبة ماري شيلي وماري ملكة أسكتلندا.

أمور

اسمٌ يُطلق على البنات والصبيان، من أصلٍ فرنسيّ ولاتيني، مثاليّ للحبِّ الجديد في حياتك. يأتي الاسم من كلمة amour، وهي الصيغة الفرنسية للكلمة اللاتينية Amor التي تعني حرفياً "الحب". ربما لم يظهر اسم أمور في قوائم أسماء المواليد إلا في أوائل القرن الحادي والعشرين، ولكنه اجتاح العالم منذ ذلك الحين.

أورا

هو اسم أسكتلندي يعني "النسيم" أو "الرياح"، ولكنه قد يُرتبط أيضاً بمفهوم "الهالة" أو "الأجواء" التي تُحيط بشيء ما، مما يجعله يحمل دلالةً على الحب والجاذبية.

سنيها

اسم هندي يُطلق على البنات، ويعني "المودة" أو "الحب". وهو شائع يجسد ببراعة جوهر الدفء والحنان. وقد يعني "ذات المقام الرفيع" أو "ذات الشأن" أو "الشريفة" أو "المضيئة اللامعة".

فيمي

وهو اسم بنت أفريقي يعني "الحب" أو "أحبني". هو اسم من أصل غرب أفريقي، وتحديداً من لغة اليوروبا. يمكن أن يُكتب أيضاً "أولوفيمي" أو "أولوفافيمي".

أفروديت

الاسم اليوناني لأسطورة الحب والجمال هو اختيار مذهل لطفلتك، ويُعتقد أن أصل الاسم مشتق من الكلمة اليونانية "أفروس" والتي تعني "رغوة البحر"، حيث يُقال إنها وُلدت من رغوة البحر.

أسماء أولاد مستوحاة من الحب بمختلف اللغات العالمية

أسماء أولاد مستوحاة من الحب بمختلف اللغات العالمية



أسماء الأولاد التي تعني "حب" أو "قلب" أو "محبوب" أو "محبوبة" ساحرة وتحمل مشاعر عميقة وذات مغزى. أيٌّ من هذه الأسماء، المستمدة من ثقافات ولغات متنوعة، قد يكون الخيار الأمثل لطفلك الصغير، الذي سيعيش حياته باسم يُجسّد أحد أجمل المشاعر وأكثرها عالميةً - الحب.

تيم

اسم علم مذكر عربي الأصل، ويعني في معناه الأصلي المحبوب الذي وقع أسيراً للحب وخضع له، أو "الذاهب العقل من شدة الحب"، أي يدل على حالة من الانبهار والذهول بسبب قوة المشاعر.

حبيب

لمَ لا تُسمّي طفلكِ اسماً يعني "الحب" أو "الحبيب" بالعربية؟ يُستخدم اسم حبيب عادةً ككلمة حنونة في البلدان العربية، وهو الشخص الذي يُكن له المحبة والتقدير.

صفِيّ

يعني الشخص الخالص النية، الذي لا يحمل ضغينةً أو كرهاً، بل كل ما في داخله هو الخير والحب، ويُشير إلى خلو الشيء من الشوائب، وكذلك إلى الصفاء والوضوح، وهو مخلص يحمل صفات الصداقة القوية والولاء والحب بين الأصدقاء.

ودود

مشتق عربي من الود وهو الحب والمحبة، ويُشير إلى الشخص المحب والعطوف، ويأتي بصيغة المبالغة (فعول) للدلالة على شدة المحبة والود.

أغابيتو

أغابيتو اسم نادر وفريد يُطلق على الأولاد، ويعني "الحبيب" باليونانية أو اللاتينية.

أماديوس

اسم صبي لاتيني آسر يرتبط غالباً بالملحن فولفغانغ أماديوس موزارت، وهو يعكس شغفاً عميقاً وتفانياً، خاصةً لعشاق الموسيقى.

أماندوس

يعني "محبوب" أو "جدير بالحب"، وهو مشتق من الكلمة اللاتينية "أماندا "، التي أصبحت بدورها اسماً شائعاً للفتيات. وقد انتشر اسم أماندوس كثيراً في القرنين الخامس والسابع الميلادي.

دراغوليوب

هذا الاسم السلافي الفريد يعني "الثمين" و"الحب". وهو أيضاً الكلمة الكرواتية والصربية لنبات الزهر.

إيراسموس

يعني "الحبيب" باليونانية، وهو اسم كلاسيكي وعلمي، اكتسب شهرةً في العصور الوسطى بفضل عالم الإنسان الهولندي المؤثر ديسيديريوس إيراسموس.

غوتليب

إذا كنتِ تبحثين عن اسم فريد يعني "محبة الله"، فهذا الاسم الألماني للأولاد يتكون من مقطعين: غوت، أي "الله"، وليوب، أي "الحبيب".

كيران

اسم هندي، يعني "شعاع من الضوء" أو "شعاع من الشمس" وغالباً ما يرتبط بالحب والإشراق.

هوبرت

اسم من اللغة الألمانية، يُطلق على الصبيان، أطلقيه على طفلك وراقبي حبّ طفلكِ الصغير وهو يتألق بهذا الاسم الكلاسيكي الذي يعني "قلباً منيراً".

فاهيري

اسم من أصل تاهيتي، يُطلق على الأولاد، امنحيه لطفلكِ من مواليد الأبراج المائية (السرطان، العقرب، والحوت) وهو يعني "الماء" و"المحبوب".

رين

هذا الاسم الجميل ذو الطابع التقليدي للأولاد يعود بقوة، وهو بالتأكيد اسم من أصل ياباني يعني "لوتس" أو "حب"، رغم أن معناه في الإنجليزية هو المطر.

ليف

اسم ولد إسكندنافي بمعنى الحب و"ليف" اسم شائع في الدول الإسكندنافية ويعني "الحبيب" أو "الابن المحبوب".

ميلان

اسم ولد روسي بمعنى الحب هو "ميلان"، وفقاً لموسوعة ويكيبيديا. وهو اسم شائع في الدول السلافية، بما في ذلك روسيا، ويعني "الامتنان" أو "الحب" أو "اللطف".

فلاديمير

اسم روسي يعني "صاحب السلام" أو "الشخص النبيل" أو "الشخص المحبوب"، وهو اسم مرتبط بالحب والسلام في الثقافة الروسية، وقد لعب هذا الاسم القوي والمهيب دوراً مهماً في التاريخ، ولا يزال يحتفظ بشعبيته في الاستخدام المعاصر. في السياق التاريخي، اكتسب اسم فلاديمير مكانةً بارزةً بفضل العديد من الشخصيات البارزة.

مارسيل

اسم فرنسي، يُطلق على الذكور، ويعني "المحارب" أو "الذي يُحارب من أجل الحب"، ويمكن أن يكون له معنى إيجابي مرتبط بالقوة والشجاعة.

سيهارا

لا تلتزم الأسماء الإندونيسية، مثلها مثل العديد من الأسماء حول العالم، بقواعد صارمة لتصنيفها كصفات، ولكنها غالباً ما تكون أسماء ذات معانٍ عميقة ومستمدة من مصادر مختلفة مثل الطبيعة، الأساطير، القيم الدينية، أو حتى الأفعال. وقد اخترنا "سيهارا"، وهو اسم ولد إندونيسي يعني "الحب" أو "المحبة".

6 أسماء أطفال محظورة حول العالم