تجربتي مع إدمان ابني المراهق للشاشات الرقمية.. والنتيجة نجاح مُذهل!

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 07:02 صباحاً - أنا "سلمى"، أمّ للمراهق "سامي"، 14 عاماً، أعرف أن مشكلتي التي سببت لي القلق والتوتر وكانت تؤرق صحوي ومنامي، قضية يعيشها كل بيت بدرجات متفاوتة؛ فمقدار الوقت الذي كان يقضيه ابني المراهق أمام الشاشات الرقمية - جالساً على كرسي مكتبه أو حتى متربعاً فوق سريره- كان يمكن أن يسبب له الكثير من الأمراض والمشاكل الحياتية والمخاطر على مستقبله الدراسي، ولكن لأني أمّ واعية، ومُدركة لخطورة الاستمرار على هذا الوضع الخطأ، كان عليَّ التحرك والتفكير والتخطيط لوضع نهاية سعيدة للمشكلة.. وقد حَدث.لهذا قررت أن أحكي لَكُنَّ تجربتي معنظراً لتحقيقي نتائج مُذهلة ومُدهشة، والتي من أجلها بذلت مجهوداً كبيراً حتى أصل لنتيجة ترضي الطرفين معاً؛ أنا كأمّ ومربية، وابني كطالب محب لكل ما هو تكنولوجي، وسأختصرها لكم في نقاط واضحة سهلة التنفيذ. بعدها شاركتنا الدكتورة نهال الخولي، أستاذة التربية والصحة النفسية، قراءة وسماع التجربة وتقييمها؛ لتمدنا بنصائح إضافية مفيدة.لا تزال الثورة الرقمية تبهرنا يوماً بعد يوم، لدرجة حوّلت الأجهزة الذكية إلى جزء من الحياة اليومية لأطفالنا، صغاراً أو كباراً.أطفالنا ولدوا في بيئة رقمية؛ تعلموا اللعب على التابلت والهواتف الذكية، قبل أن يتعلموا حروف الأبجدية وقواعد المشي.بالجانب الآخر، يحرص الخبراء على رصد خطورة الإفراط في استخدام هذه الأجهزة، وتأثيرها الضار على عقول الأطفال والمراهقين.تشير الدراسات إلى أن الأطفال بين 12 و17 عاماً يقضون يومياً من 4 إلى 7 ساعات أمام الشاشات، وتقل مع أوقات الدراسة.التركيز الأكبر على وسائل التواصل الاجتماعي، وما يؤدي ذلك للقلق أو الاكتئاب، وتزداد المخاطر عند تجاوز 3 ساعات يومياً.بنبرة ودية من القلب، وفتحت فضاء السؤال، كنت فيه الصديقة المستمعة وليست الأم المُحقة الآمرة، حاورته: ماذا يعجبك في المحتوى؟ لماذا تتابع هذا الحساب؟ بهذه الطريقة اعترفت بالشغف، لكني أبلغته بأن الكلام يستحق.-ليس فقط الأم التي تمنع، بل الأم التي تشارك- وكنت أقترح عليه أن أشاهد معه بعض المقاطع، وأسأله عن رأيه، وأعددت جدولاً رقمياً متوازناً للساعات غير المطروقة؛ بين 8 مساء و7 صباحاً، أو أثناء الوجبات، ليجلس أمام الشاشة."سامي" للقيام بنشاطات بديلة واقعية؛ مثل: كرة القدم، الرسم، نزهة مع الأصدقاء، قراءة كتاب، أو هواية جديدة، وجعلت له الخيار، وراقبت الوقت الذي يقضيه ابني المراهق أمام الشاشات، واستخدمت أدوات المراقبة.منتظمة من الأجهزة الرقمية؛ لمنع مشاكل جفاف العين والرؤية، وتركت لابني الاختيار بين شاشات الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي، وقمت بغلق الأجهزة أثناء قيامه بأداء واجباته اليومية وقبل النوم بساعتين.بدلاً من قضاء معظم وقته أمام شاشة الكمبيوتر أو الهاتف، وما يعني هذا من أنه لا يتعرض للضوء الطبيعي، الذي يؤثر على مزاجه وصحته؛ لذا يوصَى بأن يحصل المراهقون على 60 دقيقة على الأقل في الهواء الطلق يومياً.أن الأم العصرية البسيطة يمكنها -فعلياً- أن تجذب ابنها/ابنتها للعالم الحقيقي بهدوء، من دون حرب أو شعور بالخسارة، بل من خلال تعزيز الإبداع، التفاعل، وإثبات الحضور الحقيقي، حضوراً لا يزول بانطفاء الشاشة.وتستكمل: يرى البعض أن وسائل التواصل وسيلة تعليمية وترفيهية، وهذا صحيح، لكن الخطير يكمن في أن تصبحي "الأم الثانية" التي لا تملك إشغال اهتمام الطفل أكثر من "الأم الحقيقية"، وهي الوسائل الرقمية.ما رأيك في البدء بخطوة الحوار؛ فهو مفتاح كل تغيير، وكوني الأم الذكية في الحدّ؛ ليس بالقوة وحدها، بل بالتخطيط والأسلوب المرن المتوازن، وتتابع:* ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.