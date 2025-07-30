شكرا لقرائتكم خبر عن نوع من الاضطرابات الهضمية.. ما هو "إسهال المسافر" وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

فى موسم الإجازات الصيفية، وبسبب اختلاف نوعية الطعام أو تلوثه بفعل ارتفاع درجات الحرارة، بجانب تغير المناخ قد تحدث أحيانا الإصابة بنوع من الإضطرابات الهضمية الشائع فى الإجازات، والذى يطلق عليه اسهال المسافرين.

ويعتبر إسهال المسافرين حالة عابرة قد تستمر لأيام قليلة، وفى الكثير من الأحيان تنتهى بشكل تلقائى، إلا أنه فى بعد الحالات، قد تستمر لأشهر طويلة بعد الإصابة، وفقا لموقع “Web MD”.

وجدت إحدى الدراسات أن ما يقرب من شخص واحد من كل ثمانية أشخاص مصابين بإسهال المسافرين، تستمر أعراضه لمدة ستة أشهر على الأقل، ومن بين هؤلاء، يعاني ما يقرب من 80% منهم من أعراض لمدة عام على الأقل.

ويسبب القولون العصبي ألمًا وانتفاخًا في البطن، بالإضافة إلى الإسهال أو الإمساك ، أو كليهما. تُسمى هذه الحالة التي تحدث بعد السفر بمتلازمة القولون العصبي ما بعد العدوى (PI-IBS)، وقد تُصبح مشكلةً مزمنةً لدى البعض، حيث يستمر ظهور الأعراض لدى حوالي 25% إلى 30% من المصابين بها بعد 10 سنوات".

ما هو القولون العصبي بعد العدوى؟

إسهال المسافرين ، الذي ينتج عن عدوى بكتيرية أو فيروسية أو طفيلية، يندرج أساسًا تحت مظلة التسمم الغذائي، يُصاب به الشخص نتيجة التقاط مسببات الأمراض، مثل بكتيريا العطيفة والإشريكية القولونية، من الطعام أو الماء غير المعقم جيدًا أثناء السفر.

أما متلازمة القولون العصبي بعد العدوى، فتحدث عندما تستمر الأعراض بعد اختفاء العدوى.

وقال الدكتور برادلي كونور، المدير الطبي لمركز نيويورك للسفر والطب الاستوائي في مدينة نيويورك:" نعتقد الآن أن الكثير من حالات متلازمة القولون العصبي ربما بدأت بعدوى معوية "تسمم غذائي"، وهناك نظريات مختلفة حول كيفية تحفيز إسهال المسافرين لمتلازمة القولون العصبي، ويتفق الخبراء على أنه على الأرجح مزيج من عدة عوامل، إحدى النظريات هي أنه يُحفز استجابة مناعية ذاتية نتيجة خطأ في تحديد هوية أحد البروتينات.

وتطلق البكتيريا الأكثر شيوعًا المرتبطة بإسهال المسافرين "الشيجيلا، والعطيفة، والسالمونيلا ، والإشريكية القولونية" سمًا، و يشبه هذا السم بروتينًا في الأمعاء يُسمى الفينكولين، وهو مهم لوظائف الأمعاء الصحية.

الأسباب الشائعة للإسهال

ينتج الجهاز المناعي أجسامًا مضادة للسم، وكذلك للفينكولين، يمكن أن يؤدي تعطيل الفينكولين إلى ضعف وظيفة الأمعاء ونمو مفرط لبعض البكتيريا، مما يُسهم في متلازمة القولون العصبي، حيث أن 56% من المصابين بمتلازمة القولون العصبي كانت نتائج فحوصاتهم إيجابية لأجسام الفينكولين المضادة.

يمكن أن يُسبب إسهال المسافرين أيضًا طفيليات، مثل الجيارديا، التي تُعتبر الأكثر تسببًا في متلازمة القولون العصبي الناتج عن داء المبيضات، لكن الجيارديا لا تُطلق السم، مما يعني أن هناك سببًا آخر محتملًا.

وتتمتع البكتيريا النافعة بخصائص مضادة للالتهابات، وتساعد في التحكم في مدى انتقال الجراثيم من الأمعاء إلى مجرى الدم، لكن إذا غمرت البكتيريا الضارة الأمعاء، فقد يؤدي ذلك إلى التهاب مزمن، وتغيرات في عملية إفراغ الأمعاء، وفي النهاية إلى ظهور أعراض متلازمة القولون العصبي.

عوامل الخطر لمتلازمة القولون العصبي بعد العدوى

لا يُعرف سبب إصابة بعض الأشخاص بمتلازمة القولون العصبي الناتج عن فرط الحموضة، مع أن بعض العوامل قد تزيد من خطر الإصابة، وتُعدّ هذه المتلازمة أكثر شيوعًا لدى النساء والشباب، وقد يكون البعض أكثر عرضة للإصابة بها بسبب جيناتهم

يزداد الخطر عادةً إذا كنت تعاني من حالة تسمم غذائي حادة. كذلك، إذا كنت تعاني بالفعل من متلازمة القولون العصبي الناتج عن خلل التنسج النقوي، فستكون أكثر عرضة للإصابة بها مرة أخرى أو لأعراض أكثر حدة.

الوقاية من تلك الحالة

الأهم هو حماية نفسك من الإصابة بإسهال المسافرين، لذلك عند السفر اتخذ الاحتياطات التالية :

تجنب الأطعمة النيئة، بما في ذلك منتجات الألبان غير المبسترة، واللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدًا، والأسماك، والمحار، والبيض، والمنتجات الزراعية.

تجنب السلطات، والخضراوات غير المطبوخة، والفواكه النيئة وغير المقشرة.

تجنب الأطعمة والمشروبات من الباعة الجائلين.

تجنب استخدام ماء الصنبور والثلج إلا إذا كان معروفًا أنه آمن، واستخدم بدلاً من ذلك المياه المعبأة في زجاجات.

للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، مثل المصابين بمتلازمة القولون العصبي الناتج عن فرط الحساسية (PI-IBS) أو داء الأمعاء الالتهابي، قد يصف الأطباء مضادًا حيويًا وقائيًا عند السفر إلى مناطق عالية الخطورة.

أخيرًا، إذا أُصبتَ بتسمم غذائي، تجنّب تناول المضادات الحيوية لعلاج إسهال المسافرين الخفيف، قد تُفاقم المضادات الحيوية الأعراض لأنها تُسبب اضطرابًا أكبر في الميكروبيوم المعوي، وقد تحتاج الحالات الأكثر شدة الناتجة عن بكتيريا معينة إلى المضادات الحيوية.