لماذا يحدث احمرار العين بعد السباحة.. علاجات منزلية فعالة

السباحة نشاط بدني وانتعاش نفسي، لكنها قد تترك أثرًا غير مرغوب فيه على العينين، وهو الاحمرار. لا يُعد هذا العرض خطيرًا في أغلب الأحيان، لكنه يُزعج السباحين ويؤثر على راحتهم.

لماذا تُصاب العين بالاحمرار بعد السباحة؟

وفقا لتقرير نشر في موقع swimmer werk فإن تعرض سطح العين لعوامل مهيجة عند السباحة في المسابح أو البحار مثل الكلور المستخدم في تعقيم المياه يؤثر على طبقة الدموع التي تغلف العين وتحميها، مما يؤدي إلى الجفاف والاحمرار. كذلك فإن الملوحة العالية أو الرمال الدقيقة في مياه البحر، قد تسبب خدوشًا سطحية خفيفة في العين.

عدم ارتداء نظارات السباحة يُفاقم المشكلة، لأن العين تظل مكشوفة تمامًا للعوامل الخارجية.

خطوات عملية لتهدئة العين بعد السباحة:

اشطف عينيك مباشرة بعد الخروج من الماء باستخدام ماء نظيف معتدل الحرارة، لتطهير العين من أي بقايا مهيجة.

استخدم قطرة ترطيب خفيفة خالية من المواد الحافظة، فهي تساعد على استعادة الرطوبة وتقليل الشعور بالحكة.

تجنب حك العين مهما كان الإحساس مزعجًا، لأن ذلك يفاقم التهيج وربما يسبب التهابًا.

ضع كمادات قطنية باردة فوق الجفون المغلقة لبضع دقائق، فهذا يساعد على تقليل التورم والاحمرار.

وسائل طبيعية فعالة:

شرائح الخيار المبردة: تهدئ الالتهاب وتحفز استرخاء الأوعية الدموية الدقيقة.

أكياس الشاي الأخضر أو الأسود: بعد تبريدها، تُستخدم كمادات فوق العين لتقليل الاحمرار.

هلام الصبار (الألوفيرا): يمكن وضع كمية بسيطة منه حول العين (وليس داخلها) لتخفيف التهيج.

متى تحتاج لرؤية طبيب؟

احمرار العين بعد السباحة غالبًا ما يزول خلال ساعات، لكن يجب استشارة الطبيب إذا لاحظت:

استمرار الاحمرار لأكثر من 48 ساعة.

ظهور إفرازات صفراء أو خضراء.

ألم قوي أو تشوش في الرؤية.

انتفاخ ظاهر في الجفون أو حول العين.

كيف تمنع حدوث المشكلة من الأصل؟

ارتدِ نظارات سباحة محكمة الغلق طوال الوقت داخل الماء.

اغسل وجهك قبل السباحة وبعدها لتقليل التفاعل بين العرق والكلور.

استخدم قطرة ترطيب قبل السباحة كحاجز واقٍ.

قلل الوقت الذي تقضيه في الماء، خاصة في المسابح المُكلورة بشدة.

اسأل عن مستوى الحموضة (pH) في المسبح، فالمياه غير المتوازنة تهيّج العين أكثر.