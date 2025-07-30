شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث عند شرب ماء الثوم والزنجبيل والليمون يوميًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

تزخر الطبيعة بمكونات متنوعة تُحسّن صحتك، ولكن هل فكرتَ في الفوائد المذهلة لمزيج موجود في مطبخك - الثوم والزنجبيل والليمون؟.. لا يُشتهر هذا الثلاثي بنكهاته القوية فحسب، بل أيضًا بفوائده الصحية المذهلة، والتي عُرفت عبر الثقافات على مر القرون، في هذا التقرير نتعرف على فوائد احتساء كوب من ماء الثوم والزنجبيل والليمون المنعش كل صباح؟، بحسب موقع "تايمز ناو".

القيمة الغذائية للثوم والزنجبيل والليمون

قبل أن نستعرض الفوائد الصحية، دعونا نلقي نظرة على القيم الغذائية لهذا المشروب من مركز بيانات الغذاء التابع لوزارة الزراعة الأمريكية.

الثوم (لكل فص، حوالي 3 جرامات):

السعرات الحرارية: 4

الكربوهيدرات: 1 جرام

البروتين: 0.2 جرام

الدهون: 0.01 جرام

الزنجبيل (لكل شريحة، حوالي 1 جرام):

السعرات الحرارية: 5

الكربوهيدرات: 1 جرام

البروتين: 0.1 جرام

الدهون: 0.02 جرام

الليمون (لكل 100 جرام):

السعرات الحرارية: 17

الكربوهيدرات: 5.4 جرام

البروتين: 1.1 جرام

الدهون: 0.3 جرام

الفوائد الصحية لشرب ماء الثوم والزنجبيل والليمون يوميًا 1. قد يعزز جهاز المناعة

يجمع الثوم والزنجبيل وماء الليمون بين المكونات الثلاثة التي تتمتع بخصائص معززة للمناعة، يُعرف الثوم بخصائصه المضادة للميكروبات، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة العدوى.

تعمل تأثيرات الزنجبيل المضادة للالتهابات ومحتوى الليمون من فيتامين سي بشكل متعاون لتعزيز آليات دفاع الجسم.

2. قد يُحسّن الهضم

يُساعد شرب ماء الثوم والزنجبيل والليمون بانتظام على تحسين صحة الجهاز الهضمي، استُخدم الزنجبيل لقرون لتخفيف آلام الجهاز الهضمي والغثيان، يدعم الثوم ميكروبيوم الأمعاء الصحي، ويعزز البكتيريا النافعة على حساب السلالات الضارة، كما تُحفز حموضة الليمون إنتاج العصارات الهضمية، مما يُساعد في عملية الهضم.

3. فقدان الوزن

عند مزجه، قد يُساعد الثوم والزنجبيل والليمون في إنقاص الوزن، يُساعد الزنجبيل في تقليل الشعور بالجوع وتعزيز الشعور بالشبع، بينما تُعزز حموضة الليمون أكسدة الدهون، كما يرتبط الثوم بتحسين عملية الأيض، مما يجعل هذا المشروب خيارًا مُحتملًا في إنقاص الوزن.

4. يُعزز ترطيب الجسم

يُعد الحفاظ على ترطيب الجسم أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. يُشجعك شرب الماء مع الثوم والزنجبيل والليمون على شرب المزيد من السوائل على مدار اليوم.