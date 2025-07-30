شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف عن علامة تحذير مبكرة لسرطان البنكرياس والان مع تفاصيل الخبر

اكتشف علماء من جامعة كاليفورنيا الأمريكية صلة بين الالتهاب وسرطان البنكرياس، بالتركيز على بروتين STAT3، الذي يُحفز نمو الورم، في هذا التقرير نتعرف على كيف يُمكن أن يُساعد هذا في تأخير نمو الورم، وفقاً لموقع "تايمز ناو".

ما هو الاختبار الجديد لتشخيص سرطان القناة البنكرياسية الغدي مبكرًا؟

وفقًا للخبراء، تم اكتشاف مصدر غير متوقع للكشف المبكر عن سرطان البنكرياس القنوي (PDAC) - عينات البراز.

اكتشف العلماء كيف يمكن أن يُسهم البراز في الكشف المبكر عن السرطان، يحدث ذلك لأن أمعاءك، موطن تريليونات البكتيريا، تبدأ في التفوق على عدد الخلايا البشرية بحوالي 40 إلى 30 تريليون.تُشكل هذه الكائنات المجهرية المُقيمة مجتمعات مُعقدة يُمكن أن تعكس حالتك الصحية، بما في ذلك وجود المرض.

أكد الخبراء أن سرطان البنكرياس القنوي يتطور في جزء البنكرياس المُتصل بالأمعاء، ومعظم الناس لديهم حركة أمعاء منتظمة، تُوفر عينات البراز نافذة عملية وغير جراحية على ما يحدث داخل الجسم.

تُركز الدراسة، التي أجراها فريق جامعة كاليفورنيا ، على بروتين يُعرف باسم STAT3 والذي يتم تنشيطه في ظل ظروف مُجهدة أو التهابية في الجسم.بمجرد تنشيطه، يُطلق سلسلة من التفاعلات البيولوجية التي تُساعد الأورام على النمو والتكيف ومقاومة العلاج والانتشار.

وأكد العلماء أنه في ظل ظروف نقص الأكسجين والالتهاب، وكلاهما شائع في السرطان، يُنشّط بروتين STAT3 جينًا يُعرف باسم Integrin β3 (ITGB3) في خلايا البنكرياس، مما يُسرّع نمو الورم ويُساعد على انتشاره بشكل أسرع، ولكن عندما حجب الباحثون مسار STAT3، تمكنوا من تأخير تطور الأورام، مما يُتيح اتجاهًا جديدًا محتملًا للعلاجات المستقبلية.

وفقًا للخبراء، يُمكن أن يلعب بروتين STRESS UP دورًا في كل مرحلة من مراحل سرطان البنكرياس، بدءًا من الآفات السرطانية المبكرة وصولًا إلى الأورام المقاومة تمامًا للأدوية، وحتى تلك التي انتشرت إلى أعضاء أخرى.

ما هو سرطان البنكرياس؟

يحدث سرطان البنكرياس عندما تبدأ خلايا البنكرياس بالتغير والتكاثر بشكل خارج عن السيطرة، مُشكّلةً ورمًا، البنكرياس هو غدة تقع في البطن، بين العمود الفقري والمعدة، ويُنتج هرمونات تُنظّم مستويات السكر في الدم وإنزيمات تُساعد على الهضم.

تبدأ مُعظم سرطانات البنكرياس في قنوات البنكرياس، تربط القناة البنكرياسية الرئيسية البنكرياس بالقناة الصفراوية المشتركة.