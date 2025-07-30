شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آثار جانبية خطيرة لتناول مشروبات الطاقة.. علامات تحذيرية والان مع تفاصيل الخبر

يلجأ الكثيرون لتناول مشروبات الطاقة عند شعورهم بالإرهاق والخمول، نظرا لأنها تزيد من الشعور بالدفعة والحيوية لاحتوائها على مستويات عالية من الكافيين أو غيرها من المواد المنبهة.

وبحسب موقع "Very well health" قد يُسبب تناول تلك المشروبات على المدى الطويل آثارًا، جانبية غير مرغوب فيها قد تضر بصحتك.

7 أضرار لتناول مشروبات الطاقة باستمرارارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم

تحتوي مشروبات الطاقة على مستويات عالية من الكافيين، مما قد يؤدي إلى مشاكل في وظائف القلب والجهاز الدوري، بما في ذلك خفقان القلب وعدم انتظام ضرباته . كما يمكن أن يصبح عدم انتظام ضربات القلب مزمنًا لمن يشرب الكثير من هذه المشروبات.

يمكن أن يؤثر الكافيين أيضًا على ضغط الدم. فعند تناول كميات زائدة من الكافيين، يرتفع ضغط الدم في أول ساعتين بعد الاستهلاك، مما يُسبب ضغطًا على الجهاز القلبي الوعائي. كما أن الاستهلاك المستمر لهذه المشروبات قد يُسبب ارتفاع ضغط الدم مع مرور الوقت .

القلق والأرق والاضطراب

جرعة الكافيين الموجودة عادة في مشروبات الطاقة أعلى بكثير من تلك الموجودة في المشروبات التي تحتوي على الكافيين الأخرى، وهو ما قد يؤدي إلى اضطراب الصحة العقلية، لذلك يؤدي تناول مشروبات الطاقة إلى زيادة القلق وقد يسبب صعوبة في النوم .

وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة على مدى بضعة أشهر إلى مشاكل طويلة الأمد ومتزايدة في الصحة العقلية، بما في ذلك القلق والأرق والتهيج، والاكتئاب، وأفكار انتحارية في حالات نادرة.

ارتفاع نسبة السكر في الدم

غالبًا ما تحتوي مشروبات الطاقة على مستويات عالية من السكر أو المُحليات، قد يؤدي تناول هذه الكمية الكبيرة من السكر إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، وهو ما يُعرف بارتفاع سكر الدم المفاجئ .

يمكن أن تحفز ارتفاعات سكر الدم المتكررة إنتاج الأنسولين بشكل متكرر، ما يُؤدي إلى مقاومة الأنسولين، وعندما تحدث مقاومة الأنسولين، فإنها تزيد من خطر الإصابة بداء السكر من النوع الثاني .

خطر الإصابة بالجفاف

يزيد الكافيين من إنتاج البول، وعندما يُخرج الشخص كمية كبيرة من السوائل من الجسم بسرعة، فقد يؤدي ذلك إلى الجفاف .

ويمكن أن يؤدي تناول مشروبات الطاقة لفترات طويلة أيضًا إلى القصور الكلوي ، والذي يحدث عندما تواجه الكلى صعوبة أكبر في تصفية النفايات من الدم.

تأكل الأسنان

مينا الأسنان، وهي مادة صلبة تحمي بقية أسنانك، قد تتآكل أو تذوب مع تناول كميات كبيرة من مشروبات الطاقة. مع مرور الوقت، قد يزيد هذا من خطر التجاويف وتسوس الأسنان وحساسية الأسنان.

تغير عاداتك في الحمام

على المدى القصير، يؤدي استهلاك الكافيين إلى زيارات متكررة للحمام والإسهال، كما يمكن أن يؤدي الاستخدام طويل الأمد إلى تهيج المعدة والأمعاء، مما قد يؤدي إلى آثار جانبية أخرى، بما في ذلك الغثيان، اضطراب في الجهاز الهضمي، الانتفاخ ، التهاب المعدة.

زيادة الوزن

لأن العديد من مشروبات الطاقة تحتوي على مستويات عالية من السكر والسعرات الحرارية، فإن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة الوزن مع مرور الوقت ، كما أن مستهلكي مشروبات الطاقة قد يكونون أكثر عرضة لتناول أطعمة أخرى غنية بالطاقة واتباع أنماط حياة أكثر خمولاً، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

كمية الكافيين المسموح بها

يجب ألا يستهلك البالغون أكثر من 400 مليجرام من الكافيين يوميًا، ومع ذلك، يختلف هذا من شخص لآخر، ولأن مشروبات الطاقة تحتوي على أقل من 400 ملج من الكافيين لكل حصة، يُمكن للأشخاص عمومًا تناول مشروب طاقة واحد يوميًا بأمان، حسب حالتهم، لأنه عادةً ما تحدث الآثار الجانبية عند تناول أكثر من مشروب طاقة يوميًا على مدى فترة طويلة .

من يجب عليه تجنب مشروبات الطاقة؟

مع أن معظم البالغين يستطيعون تناول مشروبات الطاقة باعتدال، إلا أن بعض الفئات يجب عليها تجنبها. وتشمل هذه الفئات:

الأطفال والمراهقون

الحوامل أو المرضعات

الأشخاص الذين يعانون من حساسية الكافيين

الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أو يتناولون أدوية يمكن أن تتفاعل مع مكونات مشروبات الطاقة

الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية

من لديهم مشاكل في القلب

علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

إذا كنت تستهلك مشروبات الطاقة بانتظام، فهناك بعض العلامات التحذيرية التي يجب ألا تتجاهلها، والتي تُنبئك بأنك تستهلكها بإفراط. وتشمل هذه العلامات:

صعوبة في التنفس

ارتباك

الهلوسة

زيادة العطش أو التبول

ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة

ارتعاش العضلات

اضطراب الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإسهال أو الغثيان أو القيء

الدوخة

تغيرات في اليقظة

بدائل مشروبات الطاقة

يمكنك اختيار بدائل صحية إذا كنت لا تزال ترغب في الاستمتاع ببعض الكافيين ولكنك ترغب في تجنب أي مضاعفات محتملة لمشروبات الطاقة. وتشمل هذه البدائل:

القهوة

الشاي

مكملات ما قبل التمرين

مكملات الكافيين