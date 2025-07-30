شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة صديقة للمرارة.. وما يجب تناوله بعد استئصالها والان مع تفاصيل الخبر

تلعب التغذية دورًا ليس بقليل في الحفاظ على صحة المرارة، هذا العضو الذي يُخزّن العصارة الصفراوية اللازمة لهضم الدهون، عندما تُصاب المرارة بمشكلات مثل الحصوات أو الالتهابات، أو بعد استئصالها جراحيًا، يصبح النظام الغذائي المناسب ضروريًا لتخفيف الأعراض ودعم عملية الهضم.



سواء كنت تعاني من مشاكل في المرارة أو خضعت لعملية استئصالها، فإن الالتزام بنظام غذائي غني بالخضراوات، الفاكهة، الدهون الصحية، وقليل من الدهون الضارة، سيساعدك على تقليل الأعراض وتحسين جودة حياتك. واستشارة الطبيب أو أخصائي التغذية تظل دائمًا خطوة حكيمة قبل إجراء أي تغييرات في النظام الغذائي.

وفقا لتقرير نشر في موقع health الطبى ، فإن هناك أنماط غذائية تحمي المرارة وتعزز عملها، وعلى رأسها النظام الغذائي المتوسطي. يعتمد هذا النظام على الخضراوات الطازجة، الفاكهة، الحبوب الكاملة، الدهون الصحية مثل زيت الزيتون، والأسماك. هذه المكونات تُقلل من تراكم الكوليسترول وتُسهم في تقليل فرص تكوّن الحصوات.

أطعمة تساعد على تحفيز المرارة

بعض الدهون الصحية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة، الموجودة في المكسرات وزيت الزيتون، تُساعد المرارة على إطلاق العصارة الصفراوية بفعالية. كما أن الألياف الموجودة في الخضراوات والفواكه تساهم في تنظيم الهضم وتقليل نسبة الأحماض الصفراوية التي قد تؤدي إلى مشاكل لاحقة.

ماذا بعد استئصال المرارة؟

بعد إزالة المرارة، يتدفق السائل الصفراوي مباشرة من الكبد إلى الأمعاء، مما قد يُسبب الإسهال أو الانتفاخ. لتقليل هذه الأعراض، يُنصح بتناول وجبات صغيرة متكررة غنية بالألياف ومنخفضة الدهون، من الأفضل تجنّب الأطعمة الدهنية والمقلية، والتركيز على الحبوب الكاملة والبقوليات.

تجنب هذه الأطعمة

الأطعمة عالية الدهون المشبعة، السكريات المضافة، والوجبات السريعة، قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض بعد الجراحة. لذا من المهم تقليل تناولها والحرص على نظام غذائي متوازن.