لماذا يجب على مرضى الكلى تجنب تناول الموز.. وما هى الفواكه الآمنة؟

تؤدي الكلى وظائف بالغة الأهمية لصحتك، بما في ذلك تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم وإخراجها عن طريق البول، كما أنها مسئولة عن تنظيم توازن المعادن في الجسم وإنتاج هرمون يحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء، في هذا التقرير نتعرف على: لماذا يجب على مرضى الكلى تجنب تناول الموز، بحسب موقع "تايمز ناو".

البوتاسيوم معدن أساسي لوظائف الجسم في انقباض العضلات، ووظائف الأعصاب، والحفاظ على انتظام ضربات القلب. عادةً، تحافظ الكلى على مستويات البوتاسيوم في مستوياتها الطبيعية من خلال تصفية ما لا يحتاجه الجسم ومع ذلك، قد يكون الأشخاص الذين يعانون من ضعف أو قصور في الكلى في خطر، لأن الأطعمة اليومية تؤدي إلى ارتفاع مستويات البوتاسيوم.

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل جوز الهند والموز، قد تكون شديدة الخطورة على مرضى الكلى.

لماذا يُعد الموز خطراً على صحة الكلى؟

بالنسبة لمن يعانون من مشاكل في الكلى، يُعدّ تناول الموز وصفة مثالية لفرط بوتاسيوم الدم - وهي حالة تؤدي إلى ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم.

يجب أن تتراوح مستويات البوتاسيوم الطبيعية بين 3.5 و5.0 مليمول/لتر، ويُعرّف فرط بوتاسيوم الدم عمومًا بأنه ارتفاع مستويات البوتاسيوم عن 5.5 مليمول/لتر.

ووفقًا للخبراء، على الرغم من أن فرط بوتاسيوم الدم الخفيف قد لا يُصاحبه أي أعراض، إلا أن الحالات الشديدة تُسبب اضطرابات خطيرة في نظم القلب وضعفًا في العضلات.

عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، يُصبح التخلص من البوتاسيوم صعبًا، وعندما يرتفع مستوى البوتاسيوم في الدم، يزداد خطر الإصابة بنوبة قلبية". مثل هذه الحالات، فإن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز أو جوز الهند، أو تناولهما معًا، يُمكن أن يُشكل خطرًا كبيرًا على الجسم.

ماذا يحدث في حالة فرط بوتاسيوم الدم؟

إذا كان لديك كمية كبيرة من البوتاسيوم في جسمك، فقد لا تتمكن كليتاك من التخلص منه بالكامل، مما يتراكم ببطء في الدم.

يؤدي ارتفاع البوتاسيوم في الدم إلى تلف القلب، والشعور بخفقان القلب، بل ويؤدي إلى نوبة قلبية.

لا يُمكن دائمًا تحديد متى تكون مستويات البوتاسيوم لديك مرتفعة.

علامات وأعراض فرط بوتاسيوم الدم

وفقًا للأطباء، إذا كنت تعاني من فرط بوتاسيوم دم خفيف، فقد لا تظهر عليك أي أعراض، والتي غالبًا ما تظهر وتختفي أو قد تتطور تدريجيًا على مدار أسابيع أو أشهر، من بين علامات فرط بوتاسيوم الدم:

-ألم في البطن

-إسهال

-غثيان وقيء

-ألم في الصدر

-خفقان القلب

-ضعف العضلات

يمكن أن تؤثر مستويات البوتاسيوم المرتفعة بشكل خطير على القلب وتسبب مشاكل مفاجئة تهدد الحياة.

علاج فرط بوتاسيوم الدم

يختلف علاج فرط بوتاسيوم الدم وفقًا لمستويات البوتاسيوم لديك، ومنها:

-مدرات البول، التي تحتوي على كميات أكبر من الإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم، تُسبب كثرة التبول.

يمكن أن ترفع أدوية ضغط الدم وبعض الأدوية الأخرى مستويات البوتاسيوم.

-تساعد مُثبِّطات البوتاسيوم على خفض مستويات البوتاسيوم لديك عن طريق ربط البوتاسيوم الزائد بالبراز، والذي يخرج من جسمك عند استخدام الحمام.

-قد يصف لك طبيبك علاجًا وريديًا إذا كانت مستويات البوتاسيوم لديك مرتفعة للغاية.

-قد تحتاج إلى غسيل كلوي إذا لم تُجدِ العلاجات الأخرى نفعًا في خفض مستويات البوتاسيوم لديك أو إذا كنت تعاني من فشل كلوي.

ما هي الفواكه الآمنة للأكل لمرضى الكلى؟

من الفواكه التي تُساعد على تحسين صحة كليتيك:

-التفاح

- التوت - الفراولة، التوت الأزرق

-العنب

-الكمثرى

-الأناناس