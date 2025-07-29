شكرا لقرائتكم خبر عن عناصر غذائية يحتاجها كبار السن لوظائف الدماغ وتعويض انخفاض الكتلة العضلية والان مع تفاصيل الخبر

مع التقدم في السن، يتغير جسم الإنسان من نواحٍ عديدة، وتصبح بعض المغذيات أكثر أهمية من غيرها. في هذه المرحلة، لا يكون الهدف مجرد الشبع، بل توفير عناصر تغذّي العضلات، وتدعم المناعة، وتحمي العظام والعقل من التراجع.



وفقًا لتقرير نُشر في موقع هيلث فإن كبار السن قد يواجهون صعوبة في امتصاص بعض العناصر، وقد تقل شهيتهم أو قدرتهم على تناول أطعمة معينة. هذا ما يجعل الحاجة إلى تعويض هذه العناصر أساسية للحفاظ على نوعية حياة صحية ونشطة.

البروتين

كتلة العضلات تبدأ بالانخفاض تدريجيًا بعد الخمسين. تناول كمية كافية من البروتين يساعد في منع هذا الفقد، ويُعزز القدرة على الحركة، ويقلل من خطر السقوط أو الإصابة بالضعف العام. يمكن الحصول عليه من الأسماك، والبيض، والبقوليات، واللحوم الخفيفة.

فيتامين B12: حافظ على ذاكرتك

مع التقدم في السن، يقل امتصاص الجسم لفيتامين B12 من الطعام، مما قد يؤثر على وظائف الدماغ والذاكرة. نقصه قد يؤدي إلى الإرهاق أو النسيان المتكرر. يُنصح بإدخال مصادره مثل الكبدة، والبيض، وبعض الحبوب المدعمة ضمن النظام الغذائي.

الألياف

الإمساك أحد الشكاوى المتكررة بين كبار السن. الألياف تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل الهضم. يفضل إدخال الخضراوات الورقية، الفواكه الكاملة، والحبوب الكاملة ضمن الوجبات اليومية.

الكالسيوم

كثافة العظام تنخفض بشكل طبيعي مع التقدم في العمر، خصوصًا لدى النساء. لتفادي هشاشة العظام، من الضروري الحصول على كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين D، إما عبر الطعام أو من خلال مكملات يوصي بها الطبيب.

المغنيسيوم

يدعم المغنيسيوم تنظيم ضغط الدم، ويحسن من كفاءة العضلات، ويعزز النوم العميق. يمكن إدراجه من خلال المكسرات، الحبوب الكاملة، والموز.

أوميجا 3

الأحماض الدهنية أوميجا 3 قد تقلل من الالتهابات وتحمي الذاكرة. تتوفر في الأسماك الدهنية مثل السردين والسلمون، وأيضًا في الجوز وبذور الكتان.