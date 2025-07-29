شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار التنفس للكشف عن سرطان الدم يظهر نتائج واعدة فى أول دراسة بشرية والان مع تفاصيل الخبر

لا يزال السرطان أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، وأكثر أنواعه شيوعًا هو سرطان الرئة والثدي والقولون والمستقيم والبروستاتة والمعدة، ومع ذلك، فإن الكشف المبكر عن السرطان يقلل بشكل كبير من احتمالية الوفاة ويضمن شفاء المريض قبل أن يصبح المرض الفتاك مميتًا، في غضون ذلك، وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، قال العلماء إنهم طوروا اختبارًا جديدًا لسرطانات الدم يتطلب فقط فحص النفس.

كيف تكشف اختبارات التنفس عن سرطان الدم

اختبارات سرطان الدم التقليدية غالبًا ما تكون عمليات سرطان الدم (اللوكيميا) مكلفة، وتتطلب تدخلاً جراحيًا، ومعقدة، ومؤلمة أحيانًا، ومع ذلك، أظهرت دراسة جديدة نشرتها جامعة الملكة ماري في لندن يدّعي الباحثون أنهم طوروا اختبارًا لسرطان الدم غير جراحي، رخيص الثمن، ومحمول، ولا يتطلب سوى التنفس.

قد تساعدنا خيارات الاختبار الأسرع والأرخص وغير الجراحية في، تشخيص سرطانات الدم في وقت مبكر عندما يكون العلاج أكثر فعالية، ويُمكّننا أيضًا من مراقبة المرض والاستجابة للعلاج.

في الفترة من أغسطس 2020 إلى مارس 2022، جمع الباحثون عينات أنفاس من 74 متطوعًا: 46 منهم مصابون بسرطان الدم حديث التشخيص و28 شخصًا سليمًا، كان جميع المرضى مصابين بسرطان الدم الحاد أو سرطان الغدد الليمفاوية عالي الدرجة، وخضعوا للفحص قبل بدء أي علاج رئيسي للسرطان.

أثبتت الأبحاث السابقة فعالية اختبارات التنفس للكشف عن سرطان الرئة، مع ذلك، لم يثبت أحد سابقًا أن خلايا سرطان الدم تُطلق مواد تنتقل عبر التنفس، مع أن التنفس مُصمم لنقل المواد من الدم إلى التنفس.

كيف يعمل اختبار التنفس

عندما نتنفس، لا تحمل أنفاسنا ثاني أكسيد الكربون فحسب، بل تحمل أيضًا مركبات عضوية مختلفة، ومركبات عضوية متطايرة (جسيمات أصغر تنشأ من عمليات أيضية مختلفة داخل الجسم وأيضًا من مصادر خارجية)، قام العلماء بتحليل هذه المركبات العضوية المتطايرة في مرضى سرطان الدم لتحديد ما إذا كانت تحمل تلميحات خفية لسرطان الدم.

الجدير بالذكر أن اختبارات التنفس أثبتت فعاليتها بالفعل في تشخيص سرطان الرئة، كانت إحدى النتائج المهمة هي أن المرضى المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية عالي الدرجة كانوا مرتبطين بمستويات أعلى من المركبات العضوية المتطايرة المرتبطة بعملية الأكسدة.

هذه العملية تؤذي غشاء الخلية ولها دور موثق جيدًا في تطور السرطان، عندما تخضع الدهون في خلاياك للتحلل بسبب العمليات الأكسدة، فإنك تطلق مركبات محددة؛ يتم إخراج الكثير منها عن طريق الزفير، سمحت الدراسات للباحثين بمقارنة البصمات الجزيئية ولاحظوا نمطًا مختلفًا في مرضى السرطان عن الأفراد الأصحاء.

أشار الباحثون إلى ضرورة إجراء المزيد من البحوث لتطوير اختبار تنفس موثوق لسرطان الدم، سيركز الفريق على فهم أفضل للبيولوجيا التي تحكم إنتاج الجزيئات المحمولة جوًا التي نكتشفها في أنفاس المرضى، وتحديد أنواع الليمفوما الأكثر موثوقية في الكشف عنها، سيدعم هذا تطوير اختبارات أكثر دقة وحساسية، ويأمل الفريق في تقليل وقت جمع عينة التنفس الحالي، والذي يبلغ 10 دقائق، إلى بضع ثوانٍ فقط.