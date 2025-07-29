شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: المشى على الطريقة اليابانية قد يحمى من التأثيرات المرتبطة بالعمر والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت خلال الفترة الأخيرة العديد من الاتجاهات الحديثة لممارسة اللياقة البدنية، مثل المشى 7000 إلى 10000 خطوة يوميًا، وما يعنيه البقاء في حالة جيدة دون تدريبات مكثفة.

وبحسب موقع "Fox news" يعد المشي الياباني أحد أحدث هذه الاتجاهات، على الرغم من أن هذا الشكل من التمارين ليس جديدًا تمامًا، حيث تشير بعد الآراء إلى أن ذلك التمرين البسيط يساهم فى رفع متوسط العمر المتوقع حوالى 7 سنوات.

وبحسب الموقع قام باحثون من اليابان بمقارنة فوائد المشي المتقطع، وهو التبديل بين الخطوات السريعة والبطيئة، مع الحفاظ على نفس السرعة طوال الوقت، ووجدت دراسة أن النشاط اليومي البسيط قد يقلل من خطر الإصابة بآلام أسفل الظهر.

وأشارت النتائج أيضا إلى أن المشي المتقطع متوسط الشدة قد يحمي من بعض التأثيرات " المرتبطة بالعمر "، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، وضعف عضلات الفخذ وانخفاض القدرة على ممارسة الرياضة في المقام الأول، خاصة وأنه بالنسبة للبعض، يعد التدريب المتواتر عالي الكثافة مُرهقًا للغاية؛ فقد يرهق المفاصل، ويشعر بالجوع، ويُحفّز استجابةً فسيولوجيةً للتوتر، مما يجعله غير مُجدٍ تمامًا للأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرة على التحمل أو صعوبات في الحركة، عكس المشى اليابانى، الذى يعتمد على التناوب بين ثلاث دقائق من المشي السريع، وثلاث دقائق من المشي "الاستشفاء" الأبطأ على مدار 30 دقيقة.

من الناحية النظرية، فإن أداء المشي الياباني لمدة 30 دقيقة، خمسة أيام في الأسبوع، من شأنه أن يحقق هدف الـ150 دقيقة، ويشبه هذا النهج تدريب المنطقة 2، الذي يتضمن العمل بنحو 60% إلى 70% من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب لدى الشخص، ويقيس التدريب المبني على المنطقة مدى جهد الجسم في العمل وكيفية استخدامه للطاقة، تمامًا مثل المشي الياباني.

في حين أن النشاط البدني المنتظم يعد أحد أهم العادات الصحية ، إلا أن الخبراء ينصحون بأن التمرين الذي تستمتع به هو التمرين الذي ستواصل ممارسته، لا يهم إذا كنت تفضل تمارين HIIT أو المشي الياباني أو أي شيء آخر، فقط اختر التمارين المناسبة لمستوى لياقتك البدنية، والتي تكون مريحة وآمنة.