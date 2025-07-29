شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يؤلمك كعبيك أثناء المشى.. أسباب صحية كامنة وراء ذلك والان مع تفاصيل الخبر

ألم الكعب أثناء المشي مُزعج للغاية، وعندما يُصيبك ألم حاد في كعبك، قد لا يكون مجرد أثر جانبي مزعج ليوم طويل، بل أحيانًا يكون بمثابة إنذار من جسمك، فقد يتجاوز الأمر أكثر من مجرد تعب في القدمين، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف انديا" الأسباب الأكثر شيوعًا وراء ألم القدمين أثناء المشي.

التهاب اللفافة الأخمصية

إذا كان ألم الكعب يباغتك كصوت منبه مزعج في الصباح الباكر، فقد تكون مصابًا بالتهاب اللفافة الأخمصية، ويُعد هذا الالتهاب من أكثر حالات آلام الكعب شيوعًا، وهو التهاب في الأنسجة التي تربط عظم الكعب بأصابع القدم، وهذا الشريط من الأنسجة - اللفافة الأخمصية - يعمل بجهد أكبر.

وتشمل أعراض التهاب اللفافة الأخمصية، الشعور بألمًا حادًا أسفل الكعب، خاصةً مع الخطوات الأولى، حيث أن العدائون، والأشخاص ذو الأقدام المسطحة أو ذات الأقواس العالية، وأي شخص يُحب الأحذية غير الداعمة هم معرضون للإصابة بهذه الحالة، ولتجنب هذه الحالة يُفضل ارتداء أحذية داعمة، واستخدام علاجات آلام الكعب كالتمدد، وتقويم العظام، والحصول على الراحة اللازمة، وأحيانًا قد يستدعى الأمر استشارة طبيب العظام.

التهاب وتر أخيل

إذا كان الألم مبرحًا في مؤخرة كعبك، فاعلم أنك تعاني من التهاب وتر أخيل، وهذا التهاب في الوتر الذي يربط عضلات الساق بعظم الكعب، وعادةً ما يظهر هذا الألم عندما تُفرط فجأةً في التمارين الرياضية أو تُقرر الركض السريع دون إحماء.

وألم مؤخرة الكعب الناتج عن التهاب وتر أخيل يُشعرك بالتيبس والألم، خاصةً بعد التمرين، ويشمل العلاج المبكر لالتهاب وتر أخيل الراحة والتمدد واستخدام الثلج وتجنب الجري صعودًا أو تمارين الساق الشاقة، ولكن تجاهل الأمر، قد ينتج عنه سوء الأعراض وقد تحتاج لإجراء جراحة.

التهاب كيس الكعب

يحتوي جسمك على أكياس صغيرة مملوءة بسائل تُسمى الجرابات، وهي تُبقي مفاصلك مُريحة، وعندما تُصاب هذه الجرابات بالالتهاب، يُصبح التهابها في الكعب، وعادةً ما يحدث هذا بسبب الإفراط في المشي لمسافات طويلة على أسطح صلبة، أو ارتداء أحذية غير مريحة.

والتهاب كيس الكعب يسبب تورمًا وألمًا خفيفًا، والحل يكمن في تناول الأدوية المضادة للالتهابات، والراحة اللازمة، وارتداء أحذية داعمة، وفي الحالات المستعصية، قد تحتاج إلى علاج طبيعي.

تشوه هاجلوند

من أسباب تشوه هاجلوند ارتداء أحذية بكعب عالي، مما يضغط بشدة على الجزء الخلفي من الكعب، ومع مرور الوقت، يتشكل نتوء عظمي مؤلم وتورم، ومشكلة الكعب هذه شائعة، ويمكن بارتداء أحذية ناعمة ورياضية بدلًا من الكعب العالى، وتمديد القدمين أن يسيطر على الحالة.

مرض سيفر

ليس الأطفال بمنأى عن آلام الكعب، ويحدث مرض سيفر عند الأطفال عندما تلتهب صفيحة نمو الكعب لديهم نتيجة ممارسة الرياضة أو الجري أو القفز المفرط في الملعب، وستلاحظ أنهم يعرجون أو يشكون من ألم في الكعب بعد اللعب، والعلاج بسيط هو الحصول على الراحة، وتمديد عضلات الساق، والتأكد من ارتداء أحذية داعمة ومبطنة، فإذا كان طفلك يمارس الرياضة، فاحرص على مراقبة الأحذية التي يرتديها وتجنب الكعب العالى.

فيما يلى.. أسباب أخرى كامنة وراء آلام الكعبين:

كسور الإجهاد في الكعب بسبب الإفراط في الاستخدام.

متلازمة النفق الرسغي (حالة انضغاط العصب).

التهاب الأوتار أو التهاب المفاصل.

غالبًا ما يتم تجاهل أسباب آلام الكعب المزمنة حتى تصبح مؤلمة جدًا بحيث لا يمكن علاجها، لذلك لا تتجاهل الأعراض واذهب إلى الطبيب المختص لفحص قدميك وتشخيص حالتك وتلقى العلاج المناسب لها.



