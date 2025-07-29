شكرا لقرائتكم خبر عن حالات صحية بين بسيطة وخطيرة تسبب ألم البطن المزمن.. وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

ألم المعدة المستمر يعني انزعاجًا في منطقة البطن يستمر لأسابيع أو أشهر أو حتى لفترة أطول، وعلى عكس التقلصات العرضية أو آلام المعدة القصيرة، لا يزول هذا الألم تمامًا، وغالبًا ما يظهر ويختفي بشكل متقطع، أو قد يزداد سوءًا تدريجيًا، ويحتوي البطن على العديد من الأعضاء المهمة، مثل المعدة والأمعاء والكبد والبنكرياس والكلى والأعضاء التناسلية وغيرها، لذلك قد يكون تحديد المشكلة أمرًا صعبًا، وهو ما يوضحه موقع "مايو كلينيك".

فيما يلى.. أسباب شائعة وغير شائعة لعدم توقف ألم البطن:

تتراوح أسباب آلام البطن بين البسيطة وغير الضارة (مثل عسر الهضم أو إجهاد العضلات) والمعقدة والخطيرة (مثل السرطان أو أمراض الأعضاء)، وتُظهر الدراسات في مراكز الرعاية الصحية الأولية أن حوالي واحد من كل عشرة مرضى يعانون من آلام البطن يعانون بالفعل من مشاكل طبية حادة أو عاجلة تتطلب عناية طبية فورية.

متلازمة القولون العصبي (IBS)

متلازمة القولون العصبي تؤثر سلبًا على أمعائك، وخاصةً الأمعاء الغليظة، مسببة تقلصات وانتفاخ وغازات، ولا يوجد ضرر واضح في أمعائك، لكن الألم والانزعاج متكرر.

مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)

مرض الارتجاع المعدي المريئي يحدث عندما يتدفق حمض المعدة إلى المريء بطريقة خاطئة مسببًا شعورًا بالحرقة في الصدر أو الحلق، ولا يقتصر الأمر على حرقة المعدة فحسب، بل قد يصبح معاناة يومية إذا تُرك دون علاج.

التهاب المعدة والقرحة الهضمية

يمكن أن يُسبب التهاب المعدة أو القرح الهضمية، ألمًا حادًا أو حارقًا في الجزء العلوي من بطنك، وغالبًا ما يكون سبب هذه الحالات عدوى بكتيريا الملوية البوابية "جرثومة المعدة"، أو الإفراط في تناول مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين، كما تُسبب هذه الحالات الغثيان والانتفاخ.

مرض الاضطرابات الهضمية

هذه الحالة المناعية الذاتية تعني أن جسمك يحارب الجلوتين، وهو بروتين موجود في القمح والشعير، وتناوله قد يؤدي إلى آلام في المعدة، وإسهال، وإرهاق، ونقص في العناصر الغذائية، إنه أكثر من مجرد نظام غذائي خالٍ من الجلوتين، بل هو مشكلة صحية خطيرة.

الأسباب الالتهابية والمعدية:التهاب الرتج

قد تتكون جيوب صغيرة في القولون تُسمى (الرتوج)، وقد تُصاب بالعدوى أحيانًا، وعند حدوث ذلك، نصل إلى التهاب الرتوج، وعادةً ما يُسبب ألمًا في الجانب الأيسر السفلي من البطن، وقد يصاحبه حمى وغثيان وحتى إمساك.

مرض كرون والتهاب القولون التقرحي

كلاهما شكلان من أشكال داء الأمعاء الالتهابي (IBD)، ويثيران أعراضًا مزعجة مثل الألم المزمن، والإسهال، والتعب، وأحيانًا فقدان الوزن، ويمكن أن يؤثر داء كرون على أي جزء من الجهاز الهضمي، بينما يصيب التهاب القولون التقرحي القولون والمستقيم، وفي كلتا الحالتين، تشعر بألم مستمر.

مرض التهاب الحوض (PID)

وهذا يصيب النساء، فقد يكون سبب ألم أسفل البطن هو التهاب الحوض، وهو عدوى خطيرة تُصيب الأعضاء التناسلية، وغالبًا ما ينشأ عن أمراض منقولة جنسيًا غير مُعالجة، وقد يُسبب حمى وإفرازات غير طبيعية وألمًا، وإذا لم يُعالج مبكرًا، فقد يُؤدي إلى مشاكل طويلة الأمد كالعقم.

المشاكل البنيوية والوظيفيةحصوات المرارة

تتشكل هذه الجراثيم الصغيرة المزعجة في المرارة، وقد تعيق تدفق الصفراء، وعند حدوث ذلك، قد تشعر بألم شديد مفاجئ في الجزء العلوي الأيمن من بطنك، وهو ألم يظهر غالبًا بعد تناول وجبة دسمة ويستمر لساعات.

حصوات الكلى

يبدأ ألم حصوات الكلى عادةً في الظهر أو الجانب، ثم ينتشر إلى أسفل البطن أو الفخذ، ويأتي الألم على شكل موجات، وغالبًا ما يكون شديدًا.

الفتق

عندما يبرز عضو أو نسيج عبر نقطة ضعف في جدار البطن، يُسمى ذلك فتقًا، وقد تلاحظ انتفاخًا وتشعر بألم عند السعال أو الرفع أو حتى الضحك بشدة، والأمر هنا ليس مزعجًا فحسب، بل قد يصبح خطيرًا إذا لم يُعالج.

ظروف خطيرة يجب مراقبتها:السرطان

قد يشير ألم البطن المستمر الذي لا يزول إلى مرض خطير كالسرطان، وغالبًا ما لا تظهر أعراض مبكرة لأورام البنكرياس أو الكبد أو الأمعاء، ولكن عندما يظهر الألم، خاصةً إذا تفاقم مع مرور الوقت، فقد حان الوقت لزيارة الطبيب.

مشاكل الأوعية الدموية

نقص تروية المساريقا المزمن حالة نادرة ولكنها خطيرة، حيث يضيق تدفق الدم إلى الأمعاء، وغالبًا ما تشعر بتقلصات بعد تناول الطعام بسبب عدم حصول جهازك الهضمي على كمية كافية من الأكسجين، إنها حالة خفية ولكنها خطيرة إذا لم تُكتشف.

التهاب الزائدة الدودية

يبدأ كألم خفيف حول السرة، ثم ينتقل فجأةً إلى الجانب الأيمن السفلي - هذه هي العلامة التقليدية لالتهاب الزائدة الدودية، وقد يصاحبه غثيان وحمى، إنها حالة طبية طارئة لا تستدعى الانتظار.

فيما يلى.. نصائح حول نمط الحياة وطرق الوقاية من أمراض البطن:

على الرغم من أن الأسباب قد تختلف، إلا أن هناك بعض النصائح العامة لتحسين صحة الأمعاء والبطن:

- تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالألياف والفواكه والخضروات.

- حافظ على رطوبة جسمك.

- مارس الرياضة بانتظام.

- الحد من الإفراط في استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، والكحول، والتدخين. - - إدارة الأمراض المزمنة مثل مرض السكر وارتفاع ضغط الدم.

- زيارة الطبيب فورًا في حال لاحظت ألم جديد أو مستمر.