هل يعد حمل الطفل الرضيع فى حمالة الكتف أمانا؟ اعرفى المخاطر والبدائل الأفضل

مع انشغال الأمهات والآباء بين مسؤوليات البيت ورعاية الصغير، يلجأ الكثيرون إلى وسائل تساعدهم على حمل أطفالهم بسهولة، ومن أبرزها حمالات الكتف المنتشرة مؤخرًا بتصميماتها العصرية، ورغم أنها تبدو عملية وتمنح حرية الحركة، يبقى السؤال الأهم: هل استخدامها آمن على صحة الرضيع وراحة الأم؟ في السطور التالية نستعرض رأي الخبراء قبل أن تتخذي قرارك.

مخاطر حمالات الكتف على الأمهات

وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth"، فإن حمل الطفل على حمالة الكتف يضع عبئًا على الوركين والظهر والأكتاف، خاصةً بعد الولادة، وتغفل معظم الأمهات عن التركيز على وضعية أجسامهم أو تعافيهم، ومع ذلك، فإن توزيع الوزن أمر بالغ الأهمية.

حمل غير متماثل: عادةً ما تضع حقائب الكتف الحمولة بأكملها على كتف واحد، مما يؤدي إلى التواء الجسم أو ميله إلى الجانب الآخر للحفاظ على التوازن.

زيادة الألم: الأمهات الجدد، على وجه الخصوص، لديهن بالفعل أربطة مرنة المفاصل وضعف عضلات الجذع، إضافةً إلى مخاطر عدم توازن الوزن يمكن الشعور بألم وتيبس الكتف، ومشاكل محاذاة العمود الفقري، والتآكل المبكر في أسفل الظهر.

كشفت دراسة في مجال العلاج الطبيعي للأطفال أن حمل 5 كيلوجرامات فقط على كتف واحد لفترات طويلة يُغير حركة لوحي الكتف، ما قد يُسبب مشاكل دائمة في وضعية الجسم وتوازن العضلات.

ما الذي يمكن أن يحدث خطأ؟

آلام الظهر أو الرقبة المزمنة

خدر أو وخز الكتف أو الأصابع

التسبب في مشاكل طويلة الأمد في المفاصل إذا تم استخدامها بشكل متكرر لعدة أشهر.

المخاطر على الأطفال

لا تزال عظام الطفل وعضلاته ومفاصله في طور النمو، ويؤثر الدعم الذي يتلقاه الطفل بشكل مباشر على تكوينها، وفيما يلي بعض عوامل الخطر التي ذكرها التقرير.

أوضاع الورك الخطرة: ينصح الخبراء بتجنب استخدام حوامل الأطفال التي تسمح بحمل الطفل من منطقة العانة دون دعم أسفل الفخذين، هذا ليس مزعجًا فحسب، بل قد يُجبر الوركين على عدم المحاذاة، مما قد يؤدي إلى مشاكل في النمو.

دعم الظهر: يجب حمل الأطفال بظهر مقوس قليلاً، وليس منحنياً أو جامداً للغاية. الحقائب التي تسمح لهم بالانحناء أو التأرجح تُشكل خطراً عليهم.

مجاري الهواء المقيدة: قد يؤدي الوضع السيئ أيضًا إلى صعوبة تنفس الرضع الصغار بأمان، خاصة عندما يسقط ذقنهم على صدرهم.

العواقب المحتملة:

زيادة خطر الإصابة بخلل التنسج النمائي للورك

متلازمة الرأس المسطح أو عضلات الرقبة المشدودة

ارتفاع درجة الحرارة وضعف دوران الهواء

بدائل أكثر أمانًا

قد تكون الموضة رائعة، لكن السلامة أولاً، هناك طرق أكثر أماناً لحمل طفلكِ تناسبكما، يجب التحقق من التالى:

حاملات مريحة ومنظمة: تعمل على توزيع الوزن بالتساوي على كل من الكتفين والوركين، مما يحافظ على استقرار الحوض والعمود الفقري.

دعم الورك الصحيح: تحمل أفضل الحوامل الطفل بحيث تكون ركبتاه أعلى من مؤخرته، مع دعم كامل للفخذين. هذا يحافظ على شكل الوركين الصحي على شكل حرف "M".

أشرطة/ألواح قابلة للتعديل: تضمن سهولة ضبط الناقل على جسمك وطفلك أثناء نموه.

استشارة الطبيب: في حالة الشك، راجع أخصائي العلاج الطبيعي للأطفال أو طبيبك لإظهار طريقة حمل الطفل بشكل آمن.

ضع في اعتبارك:

عندما تشعر بألم أو خدر أو تلاحظ أن وضعيتك تتأثر، توقف عن استخدام الحقيبة ذات الكتف الواحد.

لا تعطي الأولوية للمظهر على السلامة أبدًا، واختر المعدات المعتمدة من قبل منظمات العظام عندما تكون متاحة.

